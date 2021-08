Die Frei­mau­rerei war und ist vielen ein Geheimnis. Der kluge Chris­tian Morgen­stern meinte: „Alle Geheim­nisse liegen in voll­kom­mener Offen­heit vor uns. Nur wir stufen uns gegen sie ab. Es gibt kein Geheimnis an sich, es gibt nur Unein­ge­weihte aller Grade.“ Dies berichtet Josef Balazs im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet Balazs: "Öffnet man das erste deut­sche Frei­maurer-Lexikon von 1818, erfährt man gleich im Vorwort: „Was schon gedruckt worden ist, kann streng­ge­nommen, nicht mehr für ein Geheimnis gelten. Oder soll gar nichts gedruckt werden?“ Und gerade über die Frei­mau­rerei wurde bereits in den Anfängen alles, aber wirk­lich alles gedruckt. In der ersten großen Enthül­lungs­schrift von Samuel Prichard, „Masonry dissected“, im Jahre 1730 in London gedruckt, wurde der Welt das Ritual der free-mason „verraten“. Konsul­tiert man weiterhin das erste Frei­maurer-Lexikon und sucht nach dem Stich­wort Halle, findet man: „Joh. Loge zu den 3 goldnen Schlüs­seln, gestiftet den 6. Dez. 1743 von der großen Loge zu den 3 Welt­ku­geln in Berlin.“

Samuel Bruken­thals erster Biograph, Johann Georg Schaser, skiz­zierte 1848 in seinen „Denk­wür­dig­keiten“ die Jugend­jahre des späteren Guber­na­tors von Sieben­bürgen in wenigen Sätzen: „bezog im Jahr 1743 die Univer­sität Halle, wo er durch nicht volle zwei Jahre den juris­ti­schen Studien mit großem Fleiße oblag“. Gleich danach folgt die sinn­reiche Mittei­lung, die Grund für viele Speku­la­tionen lieferte: „Hier war es auch, wo er in eine Frei­mau­rer­loge aufge­nommen und auch zum Meister vom Stuhle gewählt wurde, wie dies eine in der B. Brukenthal´schen Münz­samm­lung befind­liche Münze beweiset.“ Der zweite Bruken­thal-Biograph, Georg Adolf Schuller, spricht (1967) von einer „Studen­ten­loge“ und erwähnt in extenso die in Halle geprägte „Denk­münze“ (siehe Beitragsbild).

Kehrt man zurück zum Frei­maurer-Lexikon von 1818 und vertieft sich beim Such­wort Halle, staunt man nicht wenig: „Im Jahr 1744 ließ der dama­lige Meister vom Stuhl, der Br. C.S. v. Br. eine Medaille prägen, auf deren erste Seite man einen geklei­deten Frei­maurer, an eine Welt­kugel gelehnt, erblickt, welcher ein Senk­blei hält, und der mit mehreren maure­ri­schen Gerät­schaften umgeben ist, mit der Umschrift: Studio sapi­entia silentio. Die andere Seite zeigt drei inein­ander verschlun­gene Hände, welche den Lehr-Nähr- und Wehr­stand bezeichnen; darunter die Stadt Halle. Die Umschrift ist: Et non fucata amic­itia quid nobi­lius, und die Unter­schrift: Halae MDCCXLIC d. XXIV. Jun.“

Es entsteht der begrün­dete Verdacht, dass dem Autor dieses Lexikon-Arti­kels nur die Initialen des ersten Stuhl­meis­ters der Loge in Halle bekannt waren, der ausge­schrie­bene Name hingegen nicht. Nur die engsten Einge­weihten kannten die Iden­tität des ersten Stuhl­meis­ters der Frei­maurer-Loge in Halle. Zwanzig Jahre nach der Prägung in Halle wird das Rätsel um die geheim­nis­vollen Initialen auf der Haupt­seite der Medaille in einer Register-Publi­ka­tion gelöst. Unter dem Such­wort „Frey­mäurer, Free-Masons, Franc-Mason“ befindet sich die brisante Infor­ma­tion: „halli­sche Loge […] der Groß­meister derselben Carl Sam. von Bruken­thal, ein Siebenbürger“.

Nun wusste die ganze Welt, dass Carl Samuel von Bruken­thal, ein „Cibinio-Tran­syl­vanus (d. i. aus Hermann­stadt in Sieben­bürgen)“ seit dem 11. Mai 1743 als „Stud. jur.“, als Student der Rechte imma­tri­ku­liert in Halle, auch „Erster Meister vom Stuhl“ der neu gegrün­deten Frei­maurer-Loge war. Bruken­thal, ein Jünger der könig­li­chen Kunst!

Aber­mals bemühen wir das erste deut­sche Frei­maurer-Lexikon, um Wesent­li­ches zu erfahren: „Kunst oder auch könig­liche Kunst, ist es, Geheim­nisse zu bewahren, und daher pflegt man wohl die jetzige Frei­mau­rerei so zu nennen. […] Aber noch mehr ist es eine könig­liche Kunst, Menschen zum Guten zu führen, ohne welt­liche Macht dabei anzuwenden.“

Bruken­thal, der spätere Berater der Habs­burger-Monar­chin Maria Theresia, hat sich bemüht, den Anfor­de­rungen der hohen könig­li­chen Kunst gerecht zu werden."

Quelle: Unser Mitteleuropa