Die Zipser Burg, eine der größten Burgen in der Slowakei, die sich über 41.000 Quadratmeter erstreckt, ist ein außergewöhnliches Beispiel mittelalterlicher Festungsarchitektur. Dank ihrer strategischen Lage konnten ihre Verteidiger weite Teile der beiden Handelswege überblicken, die in Ost-West- und Nord-Süd-Richtung zwischen der Hohen und der Niederen Tatra verlaufen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht der slovakischen Tageszeitung "Slovak Spectator".

Weiter berichtet das Magazin: "Diese wunderbare Lage blieb auch den frühesten menschlichen Siedlern der Region nicht verborgen, und in der Nähe wurde der Schädel eines neolithischen Menschen entdeckt.

Es gibt auch Hinweise auf Siedlungen aus dem Jahr 2 v. Chr., und es wurden Münzen aus der keltischen und römischen Zeit gefunden. Während Reste früherer Bauten gefunden wurden, wurde die heutige Burg zu Beginn des frühen 12. Im 13. Jahrhundert als ein monumentaler romanischer dreistöckiger prismenförmiger Palast hinzugefügt. Heute ist dies ein seltenes Beispiel für einen erhaltenen profanen romanischen Bau. Wer den Dom in Spišská Kapitula besucht hat, kann Verbindungen zwischen der Architektur beider Gebäude ziehen, da sie von denselben italienischen Architekten und Steinmetze errichtet wurden.

Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts hatte sich der Burgkomplex über den größten Teil des heutigen Geländes ausgebreitet. Die Burg gehörte den königlichen Dynastien von Árpád und Anjou. Die Zipser Burg zeichnete sich im 13. Jahrhundert als eine der stärksten Burgen in der Region aus, da sie 1241 von tatarischen Angreifern zwar schwer beschädigt, jedoch nicht erobert wurde. Im Jahre 1464 ging sie in den Besitz der Familie Zápolya über, die die Burg von einer militärischen Festung zu einem gotischen Adelssitz umbaute. Sie fügten eine Kapelle hinzu, die der heiligen Elisabeth geweiht war, und orientierten sich bei ihrem Umbau am Vorbild anderer europäischer Burgen aus dieser Zeit.

Die Familie Zápolya besaß die Burg bis zum Jahr 1528, bevor sie an die wohlhabende Familie Thurzo weitergegeben wurde. Diese baute neue Paläste, erweiterte die Befestigungsanlagen und verwandelte die Burg in einen komfortablen Renaissancesitz. Im Jahre 1636 wechselte der Komplex erneut den Besitzer und ging an die Familie Csáky, die die letzte Adelsfamilie war, die die Burg tatsächlich bewohnte. Im 18. Jahrhundert verließ die Familie die Burg, die nach einem Großbrand im Jahr 1780 zur Ruine wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss zum staatlichen Kulturgut erklärt.

Später gab es Ausgrabungen und Rekonstruktionsarbeiten, um ein Museum einzurichten. Das Schloss wurde 1961 zum Nationaldenkmal und wurde 1993 in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

Die Burg ist im Wesentlichen eine Ruine, aber genug der Mauern und inneren Paläste sind intakt, um ein Museum und eine Kapelle zu beherbergen, während das Gelände weit genug ist, um zu langen Erkundungen anzuregen. Es gibt auch einen schönen, steilen Wanderweg auf und um den Hügel, auf dem es steht, und im Sommer wird das Gelände manchmal für Musik- und Theateraufführungen genutzt. Wer möchte, kann hier einen ganzen Tag lang etwas unternehmen.

Der Wachturm bietet dem Besucher wahrscheinlich die meiste Unterhaltung. Eine steinerne Wendeltreppe führt in einer unmöglichen Enge hinauf, vorbei an schmalen Fenstern, die einen kurzen Blick nach draußen erlauben, sowie an mittelalterlichen Latrinen, die in die Wände gehauen wurden und den Soldaten dienten, die hier ihren Dienst versahen. Oben angekommen, etwa 640 Meter über dem Meeresspiegel, wird man mit einer spektakulären Aussicht auf hunderte Hektar umliegender Landschaft und auf die umliegenden Dörfer belohnt. Das nächstgelegene Dorf, Spišské Podhradie, diente ursprünglich als Gesindesiedlung für die Burg und vermittelt eine gute Vorstellung von der Größe der Burg."

