Vor 60 Jahren: Minister ehrt Kolonial-General

Vor 60 Jahren wurde General Paul von Lettow-Vorbeck mit allen Ehren beigesetzt. Die Trauerrede hielt der damalige Verteidigungsminister höchstpersönlich – und lobte den früheren Kommandeur der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika in höchsten Tönen. Dies berichtet das COMPACT-TV Magazin.

Selbst der Spiegel knallte die Hacken zusammen, als mit General Paul von Lettow-Vorbeck einer der erfolgreichsten deutschen Kolonialkrieger zur Großen Armee abberufen wurde. In einem Nachruf des Nachrichtenmagazins vom 17.3. 1964 hieß es über den Helden von Deutsch-Ostafrika:

„Er führte eine Kolonne schwarzer Soldaten aus dem afrikanischen Busch in das Geschichtsbewusstsein der Deutschen: Stramme Askaris, den silbernen Reichsadler vorn und den Nackenschutz hinten am Fez, marschierten im Geist der Nation noch in die Schlacht von Tanga, als sie längst den Ehrensold verzehrten, den ihnen das Reich – inzwischen der Kolonien bar – ausgesetzt hatte. Sie marschierten immer noch, als die Letzten ihrer Art 1962 ein Geldgeschenk vom weißen Massa in Bonn empfingen. Wie Mackensen, den die Russen 1945 aufstöberten, noch zur Hitlerzeit die Erinnerung an Deutschlands schwarze Totenkopf-Husaren wachhielt, kündete das Monument Lettow-Vorbeck, dass es je deutsche Neger und kaiserliche Kamelreiter gab.“

Als dieser große deutsche Soldat 1964 in Hamburg seinen letzten Atemzug getan hatte, ließ die Bundesregierung zwei seiner früheren Askari-Kameraden als Staatsgäste einfliegen. Der damalige Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel (CDU) – Sohn eines Schutztruppenoffiziers aus Deutsch-Ostafrika – hielt die Trauerrede mit dem Kernsatz, der Tote sei „wahrlich im Felde unbesiegt“ gewesen. Heute wäre eine solche Trauerrede undenkbar.

Ein weiteres Zitat aus der Ansprache des Ministers:

„Als Grundlage der von ihm ganz persönlich geprägten Kriegsführung galt unbestechliche Gerechtigkeit, galten Kampf und Ritterlichkeit dem Gegner gegenüber. Der Dank der jungen Generation für das Beispiel, das er in einem erfüllten Leben gegeben hat, kann nur darin liegen, dass wir in Erfüllung unseres Dienstes uns immer an ihn erinnern. Mit diesem Versprechen nimmt die Bundeswehr Abschied von dem unbesiegten Verteidiger Deutsch-Ostafrikas.“

In dem Video oben erinnern wir anlässlich seines 60. Tondestages an den legendären General – und verdeutlichen zugleich, dass es Zeiten gab, in denen noch echte Ehrenmänner in der Bundesregierung saßen.

Quelle: COMPACT-TV