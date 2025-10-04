Neue klinische Studie belegt, dass orale Nikotinbeutel eine wirksame Nikotinaufnahme gewährleisten

Neue Ergebnisse einer peer-reviewed klinischen Studie, in der die führende Nikotinbeutelmarke Velo von BAT analysiert wurde, wurden im Journal of Clinical Pharmacology veröffentlicht. Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse zur Pharmakokinetik (vereinfacht gesagt: Wie gelangt ein Wirkstoff zum Wirkort und wie wird er abgebaut und ausgeschieden?) oraler Nikotinbeutel und untermauert damit deren Rolle als risikoreduzierte Alternative zu Zigaretten für erwachsene Raucher*innen, die andernfalls weiterrauchen würden.

Eine in Schweden durchgeführte randomisierte klinische Crossover-Studie hat untersucht, wie schnell und in welchem Umfang der Körper Nikotin über orale Nikotinbeutel aufnimmt. Die Studie untersuchte Nikotinbeutel in zwei Stärken (11 mg und 20 mg Nikotin) über verschiedene Anwendungszeiten (10, 20 und 30 Minuten) bei gesunden erwachsenen regelmäßigen Konsumentinnen und Konsumenten von Snus oder Nikotinbeuteln. Die Forschenden untersuchten außerdem, wie viel Nikotin - sowie Aromastoffe und Süßungsmittel - beim Gebrauch der Nikotinbeutel über die Mundschleimhaut aufgenommen und wie viel davon geschluckt wird.

Wichtigste Erkenntnisse

Effektive Nikotinabgabe: Nikotinbeutel gaben Nikotin schnell und effizient ab. Die maximale Nikotinkonzentration im Blut (Cmax) wurde innerhalb der ersten 10 Minuten nach der Anwendung schnell erreicht und entsprach in etwa der Konzentration, die durch das Rauchen von Zigaretten erreicht wird. Sowohl bei den 11-mg- als auch bei den 20-mg-Nikotinbeuteln wird die größte Dosis in den ersten 10 Minuten der Anwendung abgegeben, danach erfolgt eine langsamere Steigerung.

Minimaler Anteil des Nikotins wird geschluckt: Nur 1,8 Prozent des Nikotingehalts des 20-mg-Nikotinbeutels wurden in dem während des Konsums gesammelten Speichel nachgewiesen, wobei fast die gesamte Nikotinaufnahme über die Mundschleimhaut erfolgte. Beim Gebrauch der Nikotinbeutel wurde nur eine geringe Menge Nikotin geschluckt - ohne nennenswerten Einfluss auf die Geschwindigkeit oder den Umfang der Nikotinaufnahme ins Blut.

Zufriedenheit der Konsumentinnen und Konsumenten: Die Teilnehmenden bewerteten die Nikotinbeutel überwiegend positiv - sowohl hinsichtlich ihrer Produktakzeptanz als auch ihrer Absicht, sie wieder zu verwenden. Diese Akzeptanz ist ein entscheidender Faktor für einen erfolgreichen Umstieg erwachsener Raucher*innen im Rahmen der Risikoreduzierung für Raucher*innen.

Begrenzte Aufnahme nicht nikotinhaltiger Inhaltsstoffe: Nur geringe Mengen von Aromastoffen und Süßungsmitteln wurden beim Gebrauch der Nikotinbeutel im Speichel festgestellt, was darauf hindeutet, dass nur ein kleiner Teil der Aromastoffe und Süßstoffe beim Konsum von Nikotinbeuteln verschluckt wird.

Chris Junker, Group Head of Life Sciences bei BAT, sagte:

"Unsere Studienergebnisse und weiter gehende Forschungen zeigen, dass orale Nikotinbeutel Nikotin effizient und schnell abgeben können, ähnlich wie beim Zigarettenrauchen, jedoch mit einer geringeren Belastung durch die mit dem Zigarettenkonsum verbundenen Schadstoffe. Dies deutet darauf hin, dass Raucher*innen, die vollständig auf Nikotinbeutel umsteigen, bei normaler Verwendung des Produkts ihre gewohnte Nikotinmenge erhalten können, und liefert weitere Argumente für die Verwendung von Nikotinbeuteln im Rahmen der Risikoreduzierung für Raucher*innen."

Auswirkungen auf Risikoreduzierung für Raucher*innen

Rauchen ist nach wie vor eine der Hauptursachen für vermeidbare Krankheiten, was in erster Linie auf das Einatmen von im Zigarettenrauch enthaltenen Schadstoffen zurückzuführen ist. Maßnahmen zur Risikoreduzierung für Raucher*innen ermutigen Raucher*innen, die andernfalls weiterrauchen würden, auf rauchfreie Produkte mit geringerem Risikoprofil umzusteigen. Orale Nikotinbeutel - die Nikotin von pharmazeutischer Qualität, aber keine Tabakblätter enthalten - bieten eine effiziente, rauchfreie Möglichkeit der Nikotinaufnahme und entsprechen laut dieser Studie der Nikotinaufnahme herkömmlicher Zigaretten, wodurch sie potenziell einen vollständigen Verzicht auf das Rauchen unterstützen können.

Wichtig ist: Die Studie bestätigt, dass Nikotinbeutel mit höherer Stärke bei normaler Verwendungsdauer nicht zu übermäßigen Nikotinkonzentrationen im Blut führen und dass fast das gesamte extrahierte Nikotin über die Mundschleimhaut aufgenommen wird - und nicht geschluckt und nicht vom Darm verarbeitet wird.

Diese peer-reviewed klinische Studie zeigt, dass Nikotinbeutel Nikotin schnell und in ausreichender Menge abgeben, um das Verlangen der Raucher*innen nach Nikotin zu stillen, und somit ein vielversprechendes Instrument zur Risikoreduzierung für Raucher*innen darstellen. Durch die Bereitstellung einer alternativen Nikotinquelle, die weder mit Rauchen noch mit der Exposition gegenüber schädlichen Tabakverbrennungsprodukten verbunden ist, können Nikotinbeutel eine wichtige Rolle bei der Verringerung der prognostizierten Belastung der öffentlichen Gesundheit durch das Rauchen im Rahmen eines Ansatzes zur Risikoreduzierung für Raucher*innen spielen.

Diese Pressemitteilung ist nicht als Werbematerial für Produkte gedacht, insbesondere nicht in den USA, wo bestimmte Angaben der Zulassung durch die FDA unterliegen. Diese Aktualisierung bezieht sich auf neue wissenschaftliche Daten und richtet sich nicht an einen bestimmten Markt. Sie soll weitere wissenschaftliche Belege für unsere Produkte liefern.

Hinweise für Redakteurinnen und Redakteure:

Die Studie steht im Einklang mit den Richtlinien der US National Academy of Medicine sowie anderer internationaler Gesundheitsorganisationen in Bezug auf Risikoreduzierung für Raucher*innen.

Velo Nikotinbeutel sind in mehr als 35 Märkten erhältlich, machen jedoch abhängig und sind nicht risikofrei. Sie sollten ausschließlich von erwachsenen Rauchenden sowie Nikotinkonsumentinnen und -konsumenten verwendet werden. Erwachsene, die keine Tabak- oder Nikotinprodukte konsumieren oder den Tabakkonsum bereits beendet haben, sollten nicht damit beginnen.

Vollständige Referenz: Azzopardi et al., 2025. A Randomized Crossover Clinical Study to Assess the Effect of Oral Nicotine Pouches Used for Different Durations on Plasma Nicotine Pharmacokinetics in Healthy Oral Pouch Consumers. The Journal of Clinical Pharmacology.

Über die Studie:

Die peer-reviewed randomisierte klinische Crossover-Studie mit sieben Gruppen umfasste 35 gesunde erwachsene Snus-/Nikotinbeutel-Konsumentinnen und -Konsumenten in Schweden, bei denen 11-mg- und 20-mg-Beutel bei Konsumintervallen von 10, 20 und 30 Minuten verglichen und die über die Mundschleimhaut aufgenommenen Inhaltsstoffe mit den verschluckten Inhaltsstoffen verglichen wurden. Die Studie wurde von CTC Clinical Trial Consultants AB in Uppsala, Schweden, durchgeführt; alle Teilnehmenden haben das Protokoll vollständig erfüllt.

In der Wissenschaft bezeichnet "Peer-Review" den Prozess, bei dem die Arbeit einer bzw. eines Forschenden vor der Veröffentlichung von unabhängigen Expertinnen bzw. Experten geprüft und bewertet wird. Erst nachdem dieser Begutachtungsprozess erfolgreich durchlaufen wurde, wird die Arbeit veröffentlicht. Dies trägt wesentlich zur Sicherstellung von Qualität, Glaubwürdigkeit und Integrität wissenschaftlicher Forschung bei.

Quelle: British American Tobacco (Germany) GmbH (ots)