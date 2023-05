USA: Bankenkrise verschärft sich – fallen nun die Regionalbanken?

Wer gedacht hatte, die Bankenkrise wäre mit der Abwicklung der Credit Suisse und der Silicon Valley Bank im vergangenen März ad acta gelegt worden, wurde bereits Anfang dieser Woche schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Wie befürchtet sind nach deren Pleite nun zahlreiche andere Institute in den finanziellen Abwärtsstrudel hineingeraten. Denn das eigentliche Problem ist systemisch, was bedeutet, dass alle Banken damit zu kämpfen haben.



Problem Zinserhöhungen

So haben die Zinserhöhungen der Zentralbanken für einen Werteverfall bei Anleihen gesorgt, die die Geschäftsbanken wiederum als Sicherheiten in ihren Bilanzen hinterlegt haben. Braucht nun ein Institut plötzlich Geld, muss es diese Sicherheiten dann unter ihrem Wert verkaufen, was nicht nur einen direkten Verlust bedeutet. Denn zugleich stellt dies ein Warnzeichen für Kunden und Aktionäre dar. So würde wohl kaum jemand Papiere unter Wert verkaufen, wenn er nicht finanzielle Probleme hätte.

Problem: Liquidität der Banken

Die darauf meist einsetzende Panik führt nun dazu, dass viele Kunden gleichzeitig ihre Gelder von der betreffenden Bank abziehen bzw. Aktionäre ihre Beteiligungen daran abstoßen. Vor allem kleinere Institute haben derzeit mit dem Vertrauensverlust ins Bankensystem massiv zu kämpfen. Besonders betroffen sind auch US-amerikanische Regionalbanken . So hat es gerade eben die „ First Republic “ mit Sitz in San Francisco erwischt, die selbst durch Hilfen von Großbanken in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar nicht gerettet werden konnte. Da ihre vermögenden Kunden zugleich 100 Milliarden von ihren Konten abgezogen hatten.

Folgen weitere Bankenübernahmen?

Das Institut wurde am Montag durch die Großbank JP Morgan übernommen. Ein Schicksal, das jetzt auch weitere kleinere Banken erwartet. Mit „PacWest“ und der „ Western Alliance “ dürften schon die nächsten Kandidaten bereitstehen. Ihre Aktien hatten zuletzt 30 bzw. 25 Prozent an Wert verloren – Tendenz fallend. Wie bzw. wie schnell diese Entwicklung voranschreiten wird, könnte sich möglicherweise bereits heute entscheiden, wenn die private US-Notenbank Federal Reserve (FED) über weitere Zinsschritte entscheidet.



Zinserhöhung oder Inflation

Erwartet wird eine leichte Anhebung. Wobei die Anleger darauf hoffen, dass dies zugleich die letzte sein wird und die US-Notenbank zum Wohle der Wirtschaft in naher Zukunft wieder zu einer lockereren Geldpolitik zurückkehren wird. Im Endeffekt werden entweder die Zinsen steigen oder die Inflation. Egal, wie sie sich entscheidet, für den Verbraucher sieht es düster aus."

Quelle: AUF1.info