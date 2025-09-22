EVE Energy realisiert das weltweit erste 400-MWh-Energiespeicherprojekt mit 628-Ah-Ultra-Großzellen

Als Pionier der Großbatterietechnologie hat EVE Energy einen neuen Meilenstein in der Branche gesetzt, der auf seinen früheren Erfolgen bei der Markteinführung und Massenproduktion von Großzellen aufbaut. Das weltweit erste 400-MWh-Energiespeicherprojekt mit 628-Ah-Ultra-Großzellen wurde erfolgreich in der Phase II des Ruite New Energy Project in Lingshou, Hebei, China, ans Netz angeschlossen.

Diese Leistung zeigt nicht nur die umfassende Kompetenz von EVE von der Forschung und Entwicklung bis hin zum Einsatz von Hochkapazitätszellen, sondern markiert auch den offiziellen Beginn des Zeitalters der Großbatterien in der Energiespeicherung.

Neuland betreten: Großzellentechnologie ermöglicht skalierbare Anwendungen

Inmitten der globalen Energiewende machen Energiespeichersysteme rasche Fortschritte in Bezug auf Umfang und Marktreife. Zellen mit mehr als 600 Ah sind heute der Schlüssel zur Verbesserung der Energiedichte, zur Senkung der Lebenszykluskosten und zur Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Am 8. September wurde das von EVE Energy und State Grid Power Technology gemeinsam entwickelte, eigenständige Lingshou-Energiespeicherprojekt mit 200 MW/400 MWh erfolgreich in Betrieb genommen. Es handelt sich um die weltweit erste groß angelegte Anwendung von 628-Ah-Zellen in einer 100-MWh-Anlage, die einen neuen Maßstab für die Branche setzt.

Schnelle Bereitstellung und zuverlässiger Betrieb

EVE Energy hat innerhalb von nur einer Woche 80 Mr. Giant-Energiespeichersysteme und 40 integrierte Umrichterkabinen geliefert und ans Netz angeschlossen und damit seine außergewöhnliche Fähigkeit zur Projektabwicklung bewiesen. Von der Qualitätskontrolle und technischen Koordination bis hin zur Inbetriebnahme und Betriebsunterstützung hat EVE Energy die Reife und Machbarkeit der Großbatterietechnologie unter Beweis gestellt.

Unterstützung des modernen Netzes und Beschleunigung der Energiewende

Als weltweit erstes in Betrieb befindliches 100-MWh-Großzellenspeicherprojekt liefert es wichtige praktische Erfahrungen für Großanwendungen, verbessert die regionale Netzspitzenabdeckung und Frequenzregulierung erheblich, erhöht die Zuverlässigkeit der Stromversorgung und die Integration erneuerbarer Energien und unterstützt die Ziele der Provinz Hebei zur Optimierung der Energiestruktur und zur Senkung der Kohlenstoffemissionen.

Going Global: Mr. Giant wird international ausgeliefert

Going global. Das Energiespeichersystem Mr. Giant, das mit 628-Ah-Zellen ausgestattet ist, wurde am 10. September erstmals nach Australien und Europa geliefert. Mit seinem minimalistischen Design, dem hohen Wirkungsgrad, dem geringen Geräuschpegel (≤65dB) und der Eignung für mehr als vier Stunden Langzeitspeicherung hat Mr. Giant internationale Anerkennung erlangt und markiert die globale Expansion der chinesischen Großzellentechnologie.

Vom ersten Netzanschluss bis zur internationalen Auslieferung hat EVE Energy nicht nur die vollständige Marktanwendung der 628-Ah-Zellen realisiert, sondern auch die Branche in eine neue Phase der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit geführt.

Zuverlässige Energiespeicherung mit den Großbatterien von EVE. Auch in Zukunft wird EVE seine technologie- und fertigungsorientierte Strategie nutzen und mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um die Energiewende voranzutreiben.

Quelle: EVE Energy Co., Ltd (ots)