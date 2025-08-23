Der Mittelstand braucht keinen Applaus, sondern Aufträge!

Berlin, 28. Oktober 2025 - ein Datum, das für viele Unternehmerinnen und Unternehmer zum Wendepunkt werden könnte. Im legendären Ballsaal des Hotel Adlon startet das erste große deutsche THE GROW MATCH FORUM - ein Format, das nicht auf Selbstdarstellung, sondern auf Umsetzung ausgelegt ist.

Keine leeren Versprechen, keine Panels zum Durchsitzen - sondern direkte Begegnungen, neue Geschäftsimpulse und sofort konkrete Lösungen. Dahinter stehen unter anderem die starken Namen mit klarer Haltung: Schindler Circle Founder, Investor und Unternehmer Bernhard Schindler, Der Fachkräftegewinner HR Unternehmer Philipp Erik Breitenfeld, Match Forum CEO Jannis Brendel und Top LinkedIn Ad Stratege Josef Köppl.

Der deutsche Mittelstand steckt im Würgegriff aus Bürokratie, Fachkräftemangel, fehlender Nachfolge, digitalem Rückstand und politischer Ignoranz.

Was er jetzt braucht, ist kein weiteres Papier - sondern echte Entlastung, mutige Entscheidungen und Formate, die ins Machen bringen statt ins Warten. Der Druck auf den Mittelstand wächst

Der Zeitpunkt für dieses Forum könnte nicht relevanter sein. Der deutsche Mittelstand steht massiv unter Druck - wirtschaftlich, politisch und strukturell. Über 230.000 Unternehmen im Land haben aktuell keine geregelte Nachfolge. Ein erschreckendes Signal, das nicht nur die Existenz einzelner Betriebe bedroht, sondern das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ins Wanken bringt. Gleichzeitig sorgen überbordende Bürokratie, steigende Abgaben und wachsende regulatorische Anforderungen dafür, dass unternehmerischer Spielraum immer weiter beschnitten wird. Dazu kommt ein Fachkräftemangel, der längst nicht mehr nur belastet, sondern in vielen Branchen echte Wachstumsschritte unmöglich macht.

"Wir brauchen jetzt keine Arbeitskreise und Wirtschaftstage mehr - sondern konkrete Formate, die ins Tun bringen", sagt Senator h.c. Bernhard Schindler, einer der Initiatoren des Forums. "Dieses Forum ist kein klassisches Netzwerktreffen. Es ist ein Reaktor für wirtschaftliche Energie. Wir bringen die Leute zusammen, die machen - nicht die, die nur reden. Und das ganze so, dass Sie live vor Ort im Adlon schon erste Erfolge erzielen."

Digitalisierung braucht mehr Tempo - und echte Zugänglichkeit

Auch in Sachen Digitalisierung bleibt der Mittelstand weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Viele Unternehmen wollen neue Technologien einsetzen, doch ihnen fehlen Ressourcen, Know-how oder schlicht der Zugang zu praktikablen Lösungen und Förderprogrammen. Künstliche Intelligenz, Automatisierung, moderne Cloudstrukturen - sie sind verfügbar, doch für viele bleibt der Weg dorthin zu kompliziert oder zu teuer und ist oftmals nicht verstanden. Das THE GROW MATCH FORUM will genau hier ansetzen und zeigen, wie einfach und effizient digitale Lösungen sein können - wenn man sie gemeinsam denkt und pragmatisch umsetzt. "Dafür wird es ein spannendes Panel geben," so Mr. Network Bernhard Schindler.

"Der Mittelstand will keine PowerPoint-Show mehr - er will konkrete Ergebnisse. Genau das liefern wir", so Jannis Brendel, CEO des Formats. Schon nach drei Tagen waren über 100 Plätze für das Forum vergeben - ein deutliches Signal für die Dringlichkeit, aber auch den Optimismus, der in vielen Unternehmerherzen noch brennt.

Politik und Mittelstand: Die Kluft wächst massiv

Ein weiterer Punkt, der das Forum so dringend macht, ist das gestörte Verhältnis zwischen Politik und Unternehmertum. Zu viele Mittelständler fühlen sich missverstanden, bevormundet oder im Stich gelassen. Gesetze, die an der Realität vorbeigehen, ein ideologisch überladeter Diskurs und ein ständiger Fokus auf Pflichten statt auf Perspektiven haben das Vertrauen massiv beschädigt. Das THE GROW MATCH FORUM versteht sich daher auch als Plattform für Austausch - nicht nur unter Unternehmern, sondern auch mit Entscheidungsträgern, die bereit sind zuzuhören.

"Damit öffnen wir nicht nur Türen wie klassische Clubs - wir starten direkt im Forum die Erfolgsreise unserer Teilnehmer", erklärt Josef Köppl, zuständig für Marketing & Kommunikation. "Kein Warten. Kein Schönreden. Nur echte Ergebnisse."

Das Programm: Inhalte mit hoher Relevanz, Speaker und Ehrengäste mit Substanz

Thematisch fokussiert sich das Forum auf drei zentrale Bereiche: Cybercrime - also der Schutz vor digitalen Angriffen, der gerade im Mittelstand oft unterschätzt wird. HR & Leadership - denn Führung muss heute neu gedacht werden, um junge Talente zu binden und bestehende Teams zukunftsfähig zu führen. Und schließlich KI & AI - wie smarte Technologien nicht nur Konzerne, sondern auch Mittelständler effizienter, schneller und erfolgreicher machen können.

"Das wird DAS Ereignis 2025 für den Mittelstand", betont Philipp Erik Breitenfeld. "Wer hier nicht nur zuhört, sondern handelt, startet mit Rückenwind ins neue Jahr."

Matchen statt Netzwerken - und der Abend als Höhepunkt

Ein TV Moderator mit großem Namen, feinste Küche, über 200 LIVE-Pitches, 2.000 Matchcards, ein visuelles Storyboard, das den gesamten Tag strukturiert - all das mündet abends in das exklusive Matchmaking Gala Dinner im Wintergarten des Adlon. In einer Atmosphäre, die für echte Begegnungen geschaffen ist, entstehen nicht nur Visitenkartentauschs, sondern neue Allianzen und unternehmerische Perspektiven.

Bernhard Schindler bringt es zum Schluss auf den Punkt: "Der Mittelstand braucht keinen Applaus, sondern Aufträge. Und genau deshalb machen wir dieses Forum."

