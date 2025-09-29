Lieferfähigkeit von Magneten trotz globaler Engpässe - MagnetMax.de informiert

Seit Frühjahr 2025 stehen die Lieferketten für Hochleistungsmagnete unter Druck. China hat Exportkontrollen für Seltene Erden und Magnetmaterialien eingeführt; als Reaktion auf US-Zollerhöhungen folgte ein Exportstopp für Seltene Erden. Im Mai brachen Ausfuhren ein, in Europa kam es zu Produktionsunterbrechungen.

Preise stiegen um 40 %, Liefertermine verzögerten sich. Trotz Lockerungen für EU-Unternehmen im Juni wurden bis September nur 19 von 141 Lieferanträgen bewilligt. Europa ist stark abhängig: rund 98 % der Magnetimporte stammen aus China.

Marktlage

Besonders betroffen sind SmCo sowie Hochtemperatur-NdFeB mit Dy/Tb. Standard-NdFeB ohne Schwer-REE bleibt vergleichsweise verfügbar, mit verlängerten Lieferzeiten.

MagnetMax.de bleibt lieferfähig

Dank vorausschauender Bevorratung und breiter Lieferantenbasis hält MagnetMax.de solide Bestände - von Neodym Magneten über Topf-/Flachgreifer bis zu Magnetbaugruppen. Projektkritische Bedarfe werden priorisiert; parallel sichert MagnetMax Kontingente nach und prüft Substitutionen (angepasste Magnetisierung, leichtere REE-Grades, ferritische Optionen, wo technisch vertretbar).

Bei MagnetMax lagern mehrere Millionen Artikel im achtstöckigen Hochregal in Waldlaubersheim. Beliefert werden Unternehmen und Privatkunden mit Supermagneten, Neodym-Power-Magnetbändern, Flachleistenmagneten und Spezialanfertigungen. "Millionen Magnete sind sofort verfügbar, unser großes Lager ist jetzt unser Wettbewerbsvorteil", sagt der Geschäftsführer Lars Domres.

Sonderanfertigungen

Die Spezialfanfertigung läuft weiter (Toleranzen, Beschichtungen, Magnetisierungen, Baugruppen). Bei Dy/Tb-kritischen Spezifikationen weist MagnetMax.de transparent auf mögliche längere Vorlaufzeiten hin und bietet gleichwertige Design-Optionen inklusive thermischer Auslegung und Kostenszenarien.

Was Kunden jetzt tun können

Bedarf frühzeitig melden, um Lager und Produktionsslots zu sichern.

Technische Flexibilität prüfen (Temperaturfenster, Toleranzen) - Design-to-Availability nutzen.

Serien doppelt absichern: alternative Spezifikationen freigeben.

Statement MagnetMax.de

"Die Lage am Magnetmarkt ist herausfordernd, aber beherrschbar. Weil wir frühzeitig Bestände aufgebaut und Alternativen qualifiziert haben, sind wir lieferfähig - von Sofortlieferung ab Lager bis zur Sonderanfertigung", erklärt das Team von MagnetMax.de.

Quelle: dogeo GmbH (ots)