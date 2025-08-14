Alibaba International startet weltweit ersten KI-Agenten für globalen Handel

Alibaba International kündigte heute die nächste Entwicklungsstufe seiner B2B-Suchmaschine „Accio" an – die Ergänzung um den weltweit ersten KI-Agenten für den globalen Handel. Der „Accio Agent" wurde nach dem Erreichen des Meilensteins von über zwei Millionen Nutzern veröffentlicht. Dieser Fortschritt markiert den Wandel von Accio von einem KI-gestützten Beschaffungstool zu einer vollständig agentischen KI.

Laut einer aktuellen Umfrage von Alibaba International unter produktorientierten Unternehmern werden inzwischen 40% der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) weltweit von Einzelunternehmern geführt, die unter erheblichen Zeit-, Ressourcen- und Personalengpässen leiden. Der „Accio Agent" begegnet dieser Herausforderung, indem er Aufgaben, die normalerweise mehrere Tage teamübergreifender Zusammenarbeit erfordern, in kompakte, automatisierte Abläufe umwandelt, die innerhalb weniger Minuten abgeschlossen werden können.

Globaler Handel neu gedacht

Der „Accio Agent" revolutioniert den internationalen Handel, indem er 70% der bisher manuellen Workflows automatisiert und fragmentierte Prozesse wie Produktideenfindung, Prototyping, Compliance-Prüfungen und Lieferantenrecherche in einen nahtlosen, KI-gestützten Ablauf integriert.

Nutzer geben zunächst ein Produktkonzept ein. Das System erstellt daraufhin sofort einen maßgeschneiderten Entwicklungsplan – inklusive Marktanalysen, regulatorischer Vorgaben und Designspezifikationen. Mit nur einer Freigabe durch den Nutzer übernimmt der „Accio Agent" die Echtzeitprüfung von Lieferanten, den Versand von Massen-RFQs (‚request for quotation') sowie Vergleichsanalysen und erstellt eine finale, produktionsreife Roadmap. Ein letzter Klick sendet die Anfragen direkt an vorab geprüfte, weltweit tätige Anbieter, die auf dem B2B-Marktplatz Alibaba.com gelistet sind. So finden B2B-Käufer schnell den passenden Lieferanten.

Indem der „Accio Agent" Wochen an Recherche und Beschaffungskoordination auf wenige Minuten verkürzt, ermöglicht er KMU und Einzelunternehmern, traditionelle Teams zu übertreffen und fragmentierte Workflows in einen durchgängigen Sprint vom Konzept bis zur globalen Lieferkette zu verwandeln.

KI trifft Branchenwissen

Der „Accio Agent" wurde mit Daten aus einer Milliarde Produktangeboten und 50 Millionen Lieferantenprofilen trainiert und revolutioniert den globalen Handel mit einer KI, die tiefes Branchenwissen mit strategischem Denken verbindet.

Anders als allgemeine KI-Agenten nutzt der „Accio Agent" fortschrittliche Sprachmodelle, um Kundenfeedback und Lieferantenleistungen zu analysieren und verborgene Stärken wie spezialisierte Anpassungsoptionen aufzudecken. Zudem ahmt er die Logik erfahrener Beschaffungsexperten nach, indem er technische Anforderungen, Risiken und Geschäftsziele bewertet und dabei entscheidende Abwägungen wie Qualität versus Kosten oder Innovation versus Compliance ausgleicht.

Kuo Zhang, Vice President von Alibaba International, erklärt: „Der ‚Accio Agent' ist ein äußerst praxisnahes Tool, das eine Vielzahl von Herausforderungen für weltweit beschaffende Unternehmen löst. Es handelt sich um einen KI-Agenten, der Sie beim Geschäftsabschluss unterstützt. Er kann mehrere Aufgaben gleichzeitig übernehmen und arbeitet wie ein Team engagierter Fachleute - Beschaffungsagenten, Produktentwickler, Ingenieure und Marktforscher - die gemeinsam daran arbeiten, Ihr Geschäft auszubauen."

Der KI-Markt im E-Commerce wird im Jahr 2025 auf 7,68 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 37,69 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 25,5 % von 2025 bis 2032 entspricht, so Coherent Research. Der globale Handel erreichte laut UN Trade and Development (UNCTAD) im Jahr 2024 einen Rekordwert von 33 Billionen US-Dollar.

Die Weiterentwicklung von Accio zu einer agentischen KI unterstreicht das Engagement von Alibaba International, den globalen Handel durch Innovation neu zu gestalten. Durch die Automatisierung komplexer Workflows und die Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse befähigt Accio Unternehmen, die internationale B2B-Beschaffung mit neuem Vertrauen und gesteigerter Agilität zu meistern.

Der Agent ist jetzt auf Accio.com verfügbar, indem Sie in den „Agent Mode" wechseln.

Quelle: Alibaba International (ots)