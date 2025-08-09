NiCe Publishing: Seriosität im Mentoring – was steckt hinter Cedric Mattigs Erfolg?

Viele träumen von finanzieller Unabhängigkeit durch eigene Buchveröffentlichungen auf Amazon – doch der Weg dorthin ist voller Stolpersteine, Unsicherheit und unseriöser Versprechen. Einer der prominentesten Anbieter der Branche mit vielen Kundenbewertungen und Reichweite: Cedric Mattig von NiCe Publishing. Auch bei ihm nur heiße Luft – oder steckt mehr dahinter?

Im Kopf vieler Menschen wimmelt es von Ideen und Ambitionen: Endlich ein eigenes Buch schreiben, sich ein passives Einkommen aufbauen, mehr Zeit mit der Familie verbringen und ein selbstbestimmtes Leben führen. Doch der Alltag schlägt gnadenlos zu – Zeitmangel, fehlende Erfahrung im Selfpublishing und Angst vor Fehlschlägen halten viele zurück. Hinzu kommt die Sorge, bei der Suche nach Unterstützung an windige Anbieter zu geraten und so nicht nur Geld, sondern auch Motivationskraft zu verlieren. „Die Sorgen sind durchaus berechtigt. Doch wer zu lange zögert oder auf die falschen Versprechen hereinfällt, wird in seinem Job und Alltag gefangen bleiben – und die Chance auf finanzielle und zeitliche Freiheit für immer verpassen“, erklärt Cedric Mattig.

Er kennt die Herausforderungen des Selfpublishings aus eigener Erfahrung. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn einem ohne Klarheit und Unterstützung die Hürden unüberwindbar erscheinen. Genau deshalb helfe ich heute anderen, diesen schwierigen Weg leichter zu gehen“, fügt er hinzu. Nach seinem eigenen Weg zur finanziellen Unabhängigkeit über Amazon KDP gründete Cedric Mattig die NiCe Publishing Consulting GmbH und begleitet seitdem zahlreiche Selfpublisher zu ihren ersten Erfolgen. Mit fachlichem Know-how, einem starken Netzwerk und softwarespezifischem Support hilft er, aus buchreifen Ideen marktfähige Werke und nachhaltige Einnahmequellen zu erschaffen – stets auf Augenhöhe und auf Basis praktischer Erfahrungswerte.

Von der Idee zum marktreifen Produkt – so werden Buchträume auf Amazon KDP zur Realität

Cedric Mattig verfolgt einen strukturierten, transparenten Prozess, der aus Anfängern sowie Fortgeschrittenen echte Selfpublishing-Profis macht. Beginnend mit einer präzisen Potenzialanalyse, werden aussichtsreiche Buchideen gemeinsam identifiziert und bewertet. „Anfänger verlieren auf Amazon KDP oft wertvolle Zeit mit Nischenthemen, die kaum gefragt sind. Wir hingegen setzen auf datenbasierte Recherchen und begleiten unsere Kunden bei jedem kritischen Schritt“, erläutert Cedric Mattig hierzu.

Daraufhin lernen Kunden, wie sie mit modernen KI-Tools wie ChatGPT Buchinhalte effizient und individuell erstellen können – selbst ohne umfassende Vorkenntnisse im Schreiben oder Design. Das spart nicht nur Zeit, sondern ermöglicht es auch, passgenau für die gewünschte Zielgruppe zu schreiben. Die Qualitätssicherung bleibt dabei zentral: „Technik kann vieles erleichtern. Doch entscheidend bleibt die Qualität – deshalb führen wir gründliche Checks und individuelle Anpassungen durch, damit jedes Buch marktreif ist“, ergänzt Cedric Mattig.

Umfassende Begleitung und exklusive Tools

Im Verlauf des Coachings erhalten Kunden Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern – etwa für Lektorat, Coverdesign oder Illustrationen. Zusätzlich stehen ihnen vorbereitete Vorlagen zur Verfügung, die insbesondere bei der Umsetzung von Kinderbüchern hilfreich sein können. Dank des Print-on-Demand-Verfahrens über Amazon ist keine Lagerhaltung erforderlich, was sowohl Zeit als auch Kosten spart. „Mit diesen Grundlagen und dem richtigen Know-how kann heute jeder ein eigenes Bücher-Business starten, ohne große Anfangsinvestitionen zu tätigen“, betont Cedric Mattig.

Während viele Konkurrenzanbieter schnelle Lösungen und standardisierte Schnelllösungen versprechen, steht bei Cedric Mattig Transparenz, Seriosität und dauerhafte Begleitung im Vordergrund. Jeder Schritt – vom ersten Buchkonzept bis zum erfolgreichen Marketing und der Nutzung von Amazon-Werbetools – wird begleitet, erläutert und individuell angepasst. Regelmäßige Feedbackgespräche, persönliche Erreichbarkeit und ein starker Fokus auf langfristige Strategien unterscheiden NiCe Publishing von Massencoachings, bei denen der persönliche Kontakt oft zu kurz kommt.

Zukunft mit Perspektive: Was Interessenten langfristig von NiCe Publishing erwarten können

Aus ehemaligen Neulingen werden damit etablierte Selfpublisher, die sich über nachhaltigen Nebenverdienst, flexible Zeiteinteilung und erfüllende Kreativität freuen. Die Transformation zeigt sich aber nicht nur finanziell: Cedric Mattigs Kunden berichten von gesteigertem Selbstbewusstsein, neuer Freude an beruflicher Selbstbestimmung und wachsendem Ideenreichtum. Die Vorteile gehen also weit über die ursprüngliche Erwartung hinaus: bessere Work-Life-Balance, familiäre Freiheit und emotionale Zufriedenheit.

Doch wer jetzt zögert, riskiert, in alten Mustern zu verharren – ohne Unterstützung bleibt das Schreiben oft bloße Träumerei und der Umweg über unseriöse Anbieter kann teuer werden. Cedric Mattig betont: „Es ist nie zu spät, sich professionelle Hilfe zu holen. Mit dem richtigen Experten an der Seite bleiben Hindernisse überwindbar – die Möglichkeiten für mehr Selbstbestimmung und finanzielle Unabhängigkeit durch Selfpublishing waren selten so vielfältig wie heute.“ Die Entscheidung bleibt bei jedem selbst: entweder weiter dem Alltagstrott folgen – oder das nächste Kapitel selbst gestalten und endlich durchstarten. Fest steht: Wer den Wandel wagt, findet in Cedric Mattig und NiCe Publishing einen Begleiter auf Augenhöhe.

