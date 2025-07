Deutscher E-Commerce im Wettbewerb: Studie zeigt Chancen gegen Billigplattformen aus dem Ausland

Der neue "E-Commerce Report 2024" für Deutschland, erhoben von Teleperformance im Auftrag von Nexi, zeigt deutlich, deutsche Konsumentinnen und Konsumenten kaufen online - aber nicht um jeden Preis. Während internationale Plattformanbieter mit aggressiven Preisstrategien den Markt unter Druck setzen, liegt die Chance für den lokalen Handel woanders: im Vertrauen, in der Nähe zum Kunden - und in digitalen Einkaufserlebnissen, die bequem, sicher und nachhaltig sind.

Der Mensch entscheidet, nicht der Algorithmus

94 Prozent der über 2.600 Befragten - über alle Altersgruppen hinweg - gaben an, in den letzten 28 Tagen online eingekauft zu haben. E-Commerce ist in Deutschland längst Alltag. Die Gründe dafür sind vielfältig: 58 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher sagten, sie kaufen vor allem aus Zeitgründen online ein, gefolgt von der einfachen Bedienung (19 Prozent) und der Möglichkeit, unabhängig von Öffnungszeiten zu shoppen (19 Prozent).

"Im E-Commerce erleben wir derzeit eine Phase aggressiver Marketing- und Billigpreis-Strategien internationaler Plattformanbieter. Der Einkauf über entsprechende Anbieter hinterlässt beim Verbraucher einen häufig vergleichsweise negativen ökologischen Fußabdruck. Der Mehrheit der Verbraucher sind neben Einfachheit aber auch wenig Verpackung und kurze Wege wichtig - wie unsere Kundenbefragung zum Online-Einkaufsverhalten zeigt", so Thomas Spreitzer, CEO Nexi DACH. "Unsere Erfahrung als eines der größten PayTechs Europas ist: Kundenbindung entsteht durch Vertrauen, Einfachheit und ein überzeugendes digitales Erlebnis. Gerade lokale Anbieter können sich hier klar positionieren und Vorteile gegenüber internationalen Playern ausspielen - mit einem glaubwürdigen Serviceversprechen, nachhaltiger Logistik und bequemen, einfachen Bezahlmethoden."

Lokal schlägt global - wenn das Einkaufserlebnis stimmt

89 Prozent der deutschen Online-Käuferinnen und -Käufer bevorzugen heimische Webshops. Diese Zahl unterstreicht, dass Lokalität und kurze Wege der weit überwiegenden Mehrheit wichtig sind. Doch der Anspruch ist gestiegen. Neben schneller Lieferung und einer einfachen Rückgabelogik wird Nachhaltigkeit wichtiger:

57 Prozent wünschen sich minimalistische Verpackung

28 Prozent bevorzugen umweltfreundliche Rücksendeprozesse

25 Prozent sind bereit, für eine bessere Klimabilanz längere Lieferzeiten zu akzeptieren

Bezahlen muss schnell und sicher gehen

Auch beim Check-Out zählt Effizienz: E-Wallets wie Paypal (48 Prozent), Rechnungskauf (33 Prozent) und Kartenzahlung (30 Prozent) sind die beliebtesten Zahlungsarten, insbesondere, weil sie als einfach (65 Prozent) und sicher (63 Prozent) erlebt werden. Händler, die ihren Kundinnen und Kunden flexible Zahlmethoden bieten, steigern nachweislich Konversionsraten und Kundenloyalität - und verhindern Abbrüche kurz bevor der Kaufprozess abgeschlossen ist.

Der Nexi E-Commerce Report 2024 zeigt: Nach wie vor werden insbesondere Kleidung und Schuhe gerne online gekauft, aber auch andere physische Güter wie Lebensmittel und Getränke, Arzneimittel oder Technik-Equipment. Auch Dienstleistungen wie Streaming-Dienste, Versicherungen oder Online-Tickets für Events werden regelmäßig online bezogen. Starke Anstiege gibt es weiterhin im Segment "Reise und Mobilität": Rund ein Fünftel der Befragten gab an, innerhalb der letzten 28 Tage ein Hotel, Parkgebühren oder Zugtickets online gekauft zu haben.

Nexi als Partner für digitalen Mittelstand

Mit maßgeschneiderten Payment-Lösungen, Omnichannel-Angeboten und API-basierten Checkout-Systemen unterstützt Nexi kleine und mittelständische Händler, Gastronomen und Dienstleister ebenso wie Großkunden beim Sprung in die nächste Phase des digitalen Handels - eine große Chance auch für primär stationär tätige Unternehmer, dank breiterer Zielgruppe und verzahnter, smarter Prozesse.

"Die Zukunft im deutschen Handel gehört nicht denjenigen, die am billigsten verkaufen, sondern denen es gelingt, sich am besten auf die Kundenbedürfnisse einzustellen und das als Teil der Customer Journey erlebbar zu machen. Genau dort liegt unsere Stärke als Nexi - wir machen Wege frei und setzen einfache Lösungen ein, damit sich der Handel in Deutschland auch gegenüber neuen Strategien aus Fernost wettbewerbsfähig und damit zukunftsfähig aufstellt", so Spreitzer.

Quelle: Nexi Germany GmbH (ots)