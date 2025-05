Bertelsmann steigert seinen Umsatz im ersten Quartal 2025 auf 4,5 Mrd. Euro

Bertelsmann verzeichnete einen guten Start ins Geschäftsjahr 2025. Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen steigerte seinen Umsatz trotz des weltweit herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds im ersten Quartal 2025 um 2,9 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro (Vorjahresquartal: 4,3 Mrd. Euro).

Das organische Wachstum betrug 1,8 Prozent. Treiber für diese positive Entwicklung waren Penguin Random House, Arvato Group, Bertelsmann Education Group und Bertelsmann Investments.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Der Jahresauftakt verlief vielversprechend. Bertelsmann blickt dank seiner breiten geschäftlichen und geografischen Aufstellung auf ein gutes erstes Quartal mit fortgesetztem Umsatzwachstum zurück. Die Investitionen in unsere Boost-Strategie machen sich zunehmend bemerkbar."

Highlights aus den Bereichen:

Die RTL Group verzeichnete im ersten Quartal 2025 inklusive RTL Nederland einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro. Die Anzahl der zahlenden Streaming-Abonnenten stieg um 17,4 Prozent auf 8,7 Millionen. Im Januar gaben die Deutsche Telekom und RTL Deutschland bekannt, dass sie ihre seit Ende 2020 bestehende Kooperation bis 2030 verlängern. Im März kündigte RTL Deutschland den Verkauf der Magazinmarken Brigitte, Gala und Eltern an die Funke Mediengruppe an.

Penguin Random House (PRH) verzeichnete Erfolge mit seinen Neuerscheinungen, allen voran Mel Robbins' "The Let Them Theory", das sich im ersten Quartal weltweit über 1,2 Millionen Mal verkaufte. Zu den weiteren Bestsellern zählten "Deep End" von Ali Hazelwood in den USA sowie der neue Roman von Ildefonso Falcones, "En el amor y en la guerra", in Spanien. "Atomic Habits" von James Clear bleibt ein weltweiter Longseller. Im Januar erschien zudem die Autobiografie von Papst Franziskus mit dem Titel "Hope", die PRH weltweit auf Englisch, Spanisch und Deutsch veröffentlichte.

BMG stellte eine umfassende Markenerneuerung vor. Um das Serviceangebot weiter auszubauen, führte BMG seine Teams für Sync und Produktionsmusik in einer globalen Sync-Services-Struktur zusammen, die Kunden eine umfassende Lösung für die Lizenzierung von Repertoire bietet. Die BMG-Künstler Fantasy feierten ihr viertes Nummer-1-Album in Folge in Deutschland, während Francesco Gabbani die italienischen Charts anführte.

Bei der Arvato Group übernahm der Logistikbereich den US-amerikanischen Third-Party-Logistics-Anbieter Carbel. Mit diesem strategischen Schritt baut Arvato seine Position im Wachstumsmarkt E-Commerce-Services für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Anbieter in den USA massiv aus.

Bei Bertelsmann Marketing Services verzeichnete der Illustrations- und Buchdruck in Deutschland und den USA eine zufriedenstellende Auslastung. Die Marketinggeschäfte spürten im Direktmarketing- und Agenturmarkt weiterhin die zurückhaltende Nachfrage von Kundenseite. Die DeutschlandCard vollzog eine strategische Neuausrichtung zu einer Commerce-Media-Plattform für personalisiertes Direct-to-Consumer-Marketing.

Die Bertelsmann Education Group wuchs weiter dynamisch. Afya, die führende brasilianische Hochschulgruppe für medizinische Aus- und Weiterbildung, steigerte die Anzahl der Medizinstudierenden erneut deutlich auf rund 26.000. Relias baute seine digitale Plattform für Weiterbildung sowie Personal- und Compliance-Management-Lösungen im Gesundheitswesen in den USA und in Deutschland weiter aus. Die Alliant International University steigerte die Anzahl der Studierenden vor allem im Bereich der mentalen Gesundheit.

Bertelsmann Investments (BI) hielt zum 31. März 2025 weltweit 385 Beteiligungen, nach 6 Neu- und 7 Folgeinvestitionen im ersten Quartal 2025. Insbesondere Bertelsmann India Investments (BII) tätigte mehrere Folgeinvestitionen, darunter Skeps, ein Unternehmen für die Vermittlung von Krediten, sowie Agrostar, eine Handelsplattform für landwirtschaftliche Betriebsmittel in Indien. Das starke organische Wachstum des Bereichs Next war insbesondere durch die Applike Group getrieben. Anfang Januar gab BI den Abschluss der Übernahme der Lernplattform Vocanto bekannt und im April die Gründung der Pharma-Tech-Holdinggesellschaft Cormeo.

Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagt: "Hinter uns liegt ein gutes erstes Quartal 2025. Wir bestätigen unseren Ausblick für das Gesamtjahr und rechnen weiterhin in unseren bestehenden Geschäften mit einem moderaten Umsatzanstieg sowie einem Ergebnisanstieg."

Quelle: Bertelsmann SE & Co. KGaA (ots)