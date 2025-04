Innovativ gegen Betrug: Wie Technologie das digitale Banking revolutioniert

Banken und Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, ein nahtloses Kundenerlebnis mit maximaler Sicherheit zu verbinden. Da Cyberkriminalität und digitale Bedrohungen zunehmen, leisten Unternehmen wie Fourthline Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Lösungen, um diese Probleme zu bewältigen.

In Zusammenarbeit mit der Digitalbank N26 hat das führende RegTech-Unternehmen Fourthline ein Whitepaper veröffentlicht, das praktische Ansätze für diese Herausforderungen bietet. Der Titel "Die Zukunft des digitalen Bankings sichern" spiegelt die zentrale Frage wider: Wie können Finanzinstitute ihre Kunden in einer zunehmend digitalisierten Welt effektiv schützen?

Fourthline und N26: Eine Erfolgsgeschichte in Zahlen

Fourthline und N26 arbeiten seit über fünf Jahren zusammen, um die Sicherheitsstandards im digitalen Banking zu erhöhen. Mit einer Erfolgsquote von 99,5 % bei der Erkennung und Blockierung betrügerischer Videos und einer nahtlosen Verarbeitungsrate von 97,5 % bei echten Videos setzen die beiden Unternehmen neue Maßstäbe. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung moderner Technologien wie KI und biometrischer Systeme.

Regulatorische Anforderungen als Chance

Was einst ein Standardprozess war, hat sich durch das Aufkommen von KI-Deepfakes, digitaler Dokumentenmanipulation und Identitätsdiebstahl zu einer anspruchsvollen Herausforderung entwickelt. Strenge KYC- und AML-Vorschriften stellen für Finanzinstitute nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance dar, Vertrauen bei ihren Kunden aufzubauen und die Grundlage für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Gleichzeitig ermöglichen es die regulatorischen Anforderungen den Instituten, sich als Vorreiter in Sachen Cybersicherheit und Compliance zu positionieren, während gezielte Investitionen in innovative Technologien die Effizienz und Widerstandsfähigkeit interner Prozesse verbessern.

Whitepaper mit praktischen Lösungen

Das Whitepaper gibt einen detaillierten Einblick in Strategien, mit denen Banken Bedrohungen begegnen und gleichzeitig ihre Effizienz und Innovationsfähigkeit steigern können. Es zeigt, wie Technologien wie Liveness Detection, Echtzeit-Datenbankchecks und KI-gestützte Gesichtserkennung erfolgreich eingesetzt werden können und zeigt Wege auf, diese in eine sichere und moderne Bankinfrastruktur zu integrieren.

Quelle: Fourthline B.V. (ots)