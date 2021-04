Deutsche Wirtschaft verliert jährlich 62 Milliarden Euro durch mangelhafte Ausgabenkontrolle der Unternehmen

Soldo, die führende europäische Plattform für Zahlungs- und Ausgabenautomatisierung, hat heute eine neue Studie vorgestellt, die herausgefunden hat, dass den europäischen Volkswirtschaften jährlich rund 347 Milliarden Euro durch schlechte Kontrolle der Unternehmensausgaben verloren gehen[1].

Es wurde berichtet, dass schwache Ausgabenkontrollen die Unternehmen in Deutschland jährlich 62 Mrd. EUR, in Frankreich 42 Mrd. EUR, in Italien 30 Mrd. EUR und die britische Wirtschaft im Jahr 2020 geschätzte 37 Mrd. GBP kosten.

Vor dem Hintergrund der niedrigen Produktivität und der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie entspricht diese besorgniserregende Zahl 2 % des Umsatzes für jedes Unternehmen im Land. In einer Zeit, in der die Unternehmen in Irland unter einem noch nie dagewesenen Druck stehen und eine ausgedehnte Sperrung im Gange ist, ist es jetzt an der Zeit, die schwachen Ausgabenkontrollen anzugehen, die die Unternehmen Geld kosten.

"Obwohl viele Unternehmen in Deutschland in dieser außergewöhnlich herausfordernden Wirtschaftslage mit dem Management von Cashflows zu kämpfen haben, sehen wir, dass viele auf jährlicher Basis erhebliche Umsätze verlieren, einfach durch schlechtes Ausgabenmanagement", sagte Carlo Gualandri, CEO. "Wenn man diesen Umsatzverlust auf einer Makroebene betrachtet, sind die Zahlen ziemlich erschütternd."

INEFFIZIENTE PRAKTIKEN, DIE DIE STABILITÄT DES UNTERNEHMENS BEDROHEN

Die von Coleman Parkes durchgeführte Studie "Eine strahlende Zukunft: Bessere Ausgabenkontrollen sind der Schlüssel zur Erholung von der Pandemie" von 900 Finanz- und Unternehmensleitern in ganz Europa zeigt, dass schlechte Sichtbarkeit, überhöhte und doppelte Ausgaben die größten Faktoren sind, die das Wachstum von Unternehmen einschränken.

Die Studie zeigt auch, dass in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien jedes Jahr durch Fehler bei der Bearbeitung von Belegen über 34 Milliarden Euro an nicht eingeforderter Mehrwertsteuer verloren gehen. "Angesichts des außerordentlich schwierigen Handelsumfelds ist es bemerkenswert, dass Unternehmen nicht das Geld zurückfordern, das ihnen rechtmäßig zusteht und das in das Unternehmenswachstum reinvestiert werden könnte", sagt Gualandri.

"Die Finanzfunktionen müssen transformiert werden, um die Geschäftsergebnisse voranzutreiben. Zu viel Zeit und Umsatz werden durch ineffiziente Praktiken verschwendet, die die Finanzteams zurückhalten. Schließlich sind es diese Teams, die in idealer Weise in der Lage sind, die strategischen Erkenntnisse zu liefern, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, nach COVID zu florieren (oder es zu überleben)", kommentiert Carlo Gualandri, CEO von Soldo.

FINANZTEAMS MÜSSEN DIE VORTEILE VON DIGITALEN LÖSUNGEN NUTZEN

Europäische Unternehmen verlieren aufgrund unzureichender Ausgabenkontrollen. Nur 13 % halten die derzeitigen Maßnahmen für "sehr effektiv". Die Herausforderungen erstrecken sich über mehrere Bereiche, wobei die Finanzteams berichten, dass eine übermäßige Zentralisierung zu Langsamkeit, übermäßigem Papierkram und schlechter Transparenz bei den Ausgaben führt.

Der Soldo-Bericht zeigt, dass Ineffizienzen innerhalb der Ausgabenprozesse Organisationen schaden. 60 % der Unternehmen, die an der Studie teilgenommen haben, gaben an, dass sie während der Pandemie Kosten einsparen mussten, jetzt aber investieren müssen, um die Erholung zu beschleunigen.

Der Bericht zeigt auch, dass fast jeder zweite Unternehmensleiter (49 %) angibt, dass er sich über den aktuellen Stand des Betriebskapitals nicht sicher ist. Unternehmen müssen in digitale Lösungen investieren, um einen besseren Überblick über ihr Working Capital zu bekommen und die Ausgaben zu kontrollieren, sagt Gualandri. "In ganz Europa ist es von größter Bedeutung, dass der Aufschwung in den kommenden Jahren einen starken digitalen Fokus hat. Andernfalls werden wir sehen, wie eine beängstigende 'digitale Lücke' in bestimmten Sektoren zu entstehen beginnt."

DIE UMSTELLUNG AUF DIE DIGITALISIERUNG BELEBT DEN AUFSCHWUNG

"Diese Studie zeigt deutlich, dass Unternehmen vor der doppelten Herausforderung stehen, Kosten zu senken und gleichzeitig einen Weg zur Erholung zu finden. Während Bargeld in schwindelerregender Geschwindigkeit aus den Unternehmen entweicht, müssen sie Wege finden, die Praktiken des Ausgabenmanagements zu optimieren und zu beschleunigen sowie die Löcher innerhalb der Organisationen zu flicken, um sicherzustellen, dass sie für zukünftiges Wachstum besser aufgestellt sind", kommentiert Stephen Saw, Director, Coleman Parkes.

Die Soldo-Analyse zeigt auch, dass Finanzteams Kernbereiche ihrer Arbeit noch nicht digitalisiert haben - 45 % der Lohn- und Gehaltsabrechnungen, 49 % der Beschaffung und Verwaltung von Belegen/Rechnungen und 41 % der Datenübernahme in Buchhaltungssysteme sind immer noch papierbasierte Prozesse und erfordern eine Art physischen Prozess.

"Unternehmen, die Effizienz schaffen und Teams helfen, die Verantwortung für Ausgaben an jeden im Unternehmen zu delegieren, werden der Schlüssel zu einer schnellen Rückkehr zum Wachstum sein. Der Einsatz von Technologie wird die Unternehmensführung befähigen. Bewaffnet mit besseren Daten und Echtzeit-Informationen rund um die Ausgaben sind technikaffine Unternehmen viel zuversichtlicher, was ihre Fähigkeit angeht, für zukünftiges Wachstum zu investieren", schließt Gualandri.

Informationen zur Forschung

Soldo beauftragte Coleman Parkes mit einer detaillierten Analyse zu den Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Finanzfunktion in kleinen bis großen Unternehmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Coleman Parkes eine sehr gezielte und repräsentative quantitative Forschungsstudie konzipiert und durchgeführt, bei der 950 leitende Finanzentscheider befragt wurden (400 in Großbritannien, 400 in Italien und jeweils 75 in Frankreich und Deutschland). Die Befragten waren entweder Eigentümer/Geschäftsführer oder Finanzleiter ab November 2020.

Die Marktrepräsentation war der Schlüssel, um die Mikro- und Makroauswirkungen schlechter Ausgabenkontrollen auf Unternehmen und Volkswirtschaften als Ganzes zu berechnen. Coleman Parkes führte alle Berechnungen intern durch.

[1] Um die makroökonomischen Auswirkungen schlechter Ausgabenkontrollen zu berechnen, ermittelte Coleman Parkes im Rahmen dieser Untersuchung den Basisumsatzverlust von 2 % über alle untersuchten Märkte hinweg und wendete diese Berechnung auf das BIP der einzelnen Märkte (und Europas insgesamt) an, um die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen schlechter Ausgabenkontrollen in der Wirtschaft zu ermitteln.

Quelle: Soldo (ots)