25 Jahre BauWerke - Ein Rückblick mit Gründer und Architekt Fritz Breitenthaler

Mit einer feierlichen Vernissage und einer gemeinsamen Ausstellung der Künstler Lotte Thuenker und Norman Gebauer beging die BauWerke GmbH am 27. Juni 2025 ihr 25-jähriges Jubiläum. Das Architekturbüro mit Sitz in Berlin-Charlottenburg würdigt damit nicht nur seine langjährige Arbeit, sondern schlägt eine Brücke zwischen Baukunst und bildender Kunst - Ausdruck eines gestalterischen Selbstverständnisses, das seit der Gründung durch Architekt Fritz Breitenthaler prägend ist.

"Berlin war in den 1990er-Jahren ein Ort des Aufbruchs und ist es auch heute noch - manchmal chaotisch, oft unvorhersehbar, aber voller Möglichkeiten", so Breitenthaler. "Mit meinem Team konnten wir daraus viele Erfolge generieren - architektonisch, menschlich und unternehmerisch."

Der Weg zur Gründung

Fritz Breitenthaler, Gründer und Geschäftsführer der BauWerke GmbH, studierte Architektur in Innsbruck und Wien. 1991 zog es ihn nach Berlin, wo er als junger Architekt schnell Verantwortung und die Büroleitung eines international tätigen Architekturbüros übernahm. Die 1990er-Jahre erlebte er als eine dynamische Zeit des Umbruchs und der Gestaltungsmöglichkeiten in der Hauptstadt. Aus einer Unternehmerfamilie stammend, war für ihn der Aufbau eines eigenen Büros ein klarer Schritt. Am 1. Januar 2000 gründete er die BauWerke GmbH, die seit dem 1. April 2000 ihren Sitz in der Sophie-Charlotten-Straße in Berlin-Charlottenburg hat.

Projekte und Spezialisierungen

BauWerke hat sich durch eine Vielzahl bedeutender Projekte einen Namen gemacht. Zu den prominenten Auftraggebern zählen unter anderem der damalige Bundespräsident Horst Köhler mit der Umgestaltung von Schloss Bellevue, die RTL Media Group mit dem neuen Hauptstadtstudio sowie globale Unternehmen wie Amazon, Nvidia und Novartis. Ein herausragendes Projekt war der General Aviation Terminal (GAT) am Flughafen BER, der innerhalb eines besonders ambitionierten Zeit- und Kostenrahmens realisiert wurde. Zuvor war BauWerke bereits für den Umbau des Terminals C am Flughafen Schönefeld verantwortlich.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Gebäuden mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, darunter Residenzen für Botschafter, Bankgebäude und Einrichtungen von Sicherheitsbehörden. Die Projekte erstrecken sich über die DACH-Region hinaus bis nach China und die USA.

Philosophie und Arbeitsweise

BauWerke verfolgt einen generalistischen Ansatz, der insbesondere von Kunden geschätzt wird, deren Hauptgeschäft nicht im Bauwesen liegt. Als Generalplaner bietet das Büro eine umfassende Betreuung von der ersten Konzeptidee über die Planung bis zur Inbetriebnahme. Ein starkes Netzwerk an Fachplanern ermöglicht es, auch komplexe Projekte effizient umzusetzen. Die Kunden schätzen BauWerke als verlässlichen Partner, dessen Leistungsspektrum weit über den üblichen Rahmen eines Architekturbüros hinausgeht, einschließlich Projektsteuerung und der Übernahme von Bauherrenaufgaben.

Team und Netzwerk

Das internationale Team der BauWerke umfasst sowohl erfahrene Architekten als auch junge Talente aus acht Nationen. Durch organisches Wachstum und eine klare Bürostruktur wird eine offene Unternehmenskultur gefördert. Im erweiterten Netzwerk der Generalplanungsstruktur sind etwa 120 Architekten und Ingenieure eingebunden.

Engagement und Auszeichnungen

Seit 2019 verleiht BauWerke den BauWerke Exzellenzpreis, der herausragende Abschlussarbeiten im Bereich Architektur an der Berliner Hochschule für Technik (BHT) auszeichnet. Der mit 3.600 Euro dotierte Preis wird jährlich im Rahmen des Berliner Bauherrentages verliehen und würdigt Bestleistungen hinsichtlich gestalterischer Qualität, technisch-konstruktiver Innovation und gekonnter Präsentation. Die Veranstaltung dient als Plattform für den Austausch zwischen Studenten, Politik, Wirtschaft und der Bauindustrie.

