FedEx optimiert operative Prozesse am Luftfrachtstandort in Köln mit KI-gesteuertem Sortierroboter

Federal Express Corporation, das weltweit größte Express-Transportunternehmen, setzt seit einigen Wochen an seinem Luftfrachtstandort in Köln einen KI-gesteuerten Sortierroboter ein. Der Sortierroboter ist der erste seiner Art, der von FedEx in Europa eingesetzt wird, und unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, Betriebsabläufe zu digitalisieren und ein intelligentes Logistiknetzwerk aufzubauen.

Der Standort in Köln ist der größte von sieben Luftfrachtstandorten von FedEx in Deutschland und beschäftigt über 900 Teammitglieder. Der Sortierroboter des Herstellers Hellebrekers B.V. ist in einem Schutzkäfig an einer Seite der Sortieranlage für kleine Pakete montiert, an der eingehende Pakete eingespeist werden. Er unterstützt die Teammitglieder beim Sortierprozess und stellt sicher, dass sie andere und komplexere Aufgaben übernehmen können. Er wird hauptsächlich für die Sortierung von Dokumenten und kleineren Paketen bis zu 4 kg verwendet, kann bis zu 1.000 Sendungen pro Stunde sortieren und rund 90 Ziele gleichzeitig abdecken.

"E-Commerce ist einer der Wachstumstreiber in unserer Branche," so Boris Stoffer, Managing Director Network Operations Deutschland für FedEx. "AI-unterstützte Technologien helfen uns, unsere Sendungen besser zu managen und umzuschlagen und unseren Kunden ein optimales Serviceerlebnis zu bieten. Das stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass unsere Teammitglieder vom Einsatz moderner Technologien profitieren. Der Roboterarm entlastet sie körperlich, indem er sich wiederholende, hochvolumige Tätigkeiten übernimmt."

"Dieses robotergesteuerte Sortiersystem ist ein Beweis für das Engagement von FedEx im Bereich Innovation", so Georgiana Constantin, Manager Planning & Engineering Innovation & Properties Design. "Unsere Kunden stehen für uns an erster Stelle - und Innovationen helfen uns, ihnen einen erstklassigen Service zu bieten."

Der Einsatz des Sortierroboters spiegelt breitere Branchentrends wider. Logistikunternehmen optimieren ihre betriebliche Effizienz von der Lagerverwaltung bis zur Zustellung auf der letzten Meile1. Laut Statista wird der weltweite Markt für Lagerautomatisierung bis 2030 voraussichtlich 51 Milliarden US-Dollar übersteigen2.

Im Jahr 2020 begann FedEx mit der Installation von vier Roboterarmen in seinem Hub in Memphis, Tennessee, um die Sortierung von kleinen Paketen zu automatisieren. Im Jahr 2022 wurden weitere Sortierroboter im FedEx South China E-Commerce Shipment Sorting Center in Guangzhou und im Hub in Singapur eingesetzt. Darüber betreibt das Unternehmen in 17 weiteren US-Sortieranlagen robotergestützte Produktsortierungen, darunter in New York, Las Vegas und Ohio.

Quelle: FedEx - Federal Express Europe Inc. (ots)