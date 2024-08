Inbetriebnahme des thailändischen Yuchai-Werks, das eine neue Ära der Globalisierungsstrategie einleitet

Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. wurde am 20. August (Ortszeit) in Samut Prakan inmitten hoher Erwartungen offiziell eröffnet. Als erste Überseefabrik von Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. (Yuchai) (NYSE:CYD) stellt sie einen bedeutenden Meilenstein in der Globalisierungsstrategie von Yuchai dar und unterstreicht die weitere Entwicklung von Yuchai auf den Überseemärkten.

Es wird erwartet, dass diese Niederlassung dem Wachstum von Yuchai, insbesondere auf dem südostasiatischen Markt, neuen Schwung verleihen wird.



Bei der Eröffnungsfeier waren hochrangige Führungskräfte von Yuchai, Vertreter des Wirtschafts- und Handelsbüros der chinesischen Botschaft in Thailand, wichtige Partner und Gäste aus verschiedenen Sektoren Zeugen dieses historischen Moments. Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. produziert hauptsächlich Dieselmotoren, Gasmotoren und Motoren für saubere Energie. Zu den ersten Produkten, die in Produktion gehen, gehören die Serien K08, S06 und S04. In Zukunft wird die Produktion von Produkten der Yuchai 2-11L-Serie ermöglicht.

Als einer der ersten Motorenexporteure in China exportiert Yuchai seine Produkte seit den 1970er Jahren nach Südostasien. Im letzten halben Jahrhundert hat Yuchai sein Tempo in Richtung Globalisierung beschleunigt. Insbesondere in den letzten zehn Jahren hat Yuchai, unterstützt durch die offene Kooperationspolitik zwischen China und den ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, Vereinigung südostasiatischer Staaten)-Ländern, seine Standort-, Produkt- und Vertriebsvorteile voll ausgespielt und ist zu einem Pionier bei der Expansion auf dem ASEAN-Markt geworden. Im Jahr 2004 exportierte Yuchai nur 400 Einheiten in die c-Länder. In den letzten Jahren ist das Exportvolumen auf mehr als 20.000 Einheiten pro Jahr gestiegen. Bis heute hat Yuchai 21 Auslandsniederlassungen eröffnet und 495 Kundendienstmitarbeiter eingestellt, die sich um die weltweit über 680.000 Motoren kümmern.

In der neuen Ära wird Yuchai die Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern wie Beiqi Foton weiter stärken, um die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte zu verbessern und die Präsenz auf dem südostasiatischen Markt auszubauen. Dabei wird das Unternehmen die Fabrik in Thailand als wichtigen Ausgangspunkt seiner Globalisierungsstrategie nutzen. Durch diese strategische Ausrichtung will Yuchai seinen Produktanteil auf den Überseemärkten deutlich erhöhen, seinen Markt weiter konsolidieren und ausbauen, um eine solide Grundlage für das globale Unternehmenswachstum zu schaffen.

Es ist erwähnenswert, dass Yuchai mit KIM LONG MOTOR, einer Tochtergesellschaft der FUTA-Gruppe, beim Bau neuer Fabriken in Vietnam zusammenarbeiten wird. Gleichzeitig kommen auch die Verhandlungen über eine strategische Zusammenarbeit in Europa und im Nahen Osten voran. Der erste K08-Motor aus dem thailändischen Yuchai-Werk wurde offiziell vom Band gerollt und an die Kunden ausgeliefert. Dies markiert den offiziellen Start des von Yuchai und seinen Partnern gemeinsam konzipierten globalen Marktkonzepts.

Li Hanyang, Vorsitzender von Yuchai, erklärte, dass Yuchai in Zukunft die strategische Unterstützung der Belt and Road Initiative und der China-ASEAN-Freihandelszone nutzen wird. Yuchai hat sich zum Ziel gesetzt, seine thailändische Fabrik zu einer fortschrittlichen Einrichtung auszubauen, die den Schwerpunkt auf eine hochwertige, intelligente, digitale und umweltfreundliche Fertigung legt. Dies wird den Verdopplungsplan von Yuchai unterstützen und den Kunden mehr qualitativ hochwertige Produkte bieten, was die hochwertige Entwicklung der industriellen Kette in China, Thailand und der ASEAN-Region fördert.

Quelle: Yuchai (ots)