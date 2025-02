AVIS Global: Revolutionäre Technologien oder undurchsichtige Machenschaften?

In einer Zeit, in der ein allgemeiner "Klimawandel" ein zentrales Thema ist, rückt ein Unternehmen namens AVIS Global in den Fokus der Öffentlichkeit. Berichte über innovative Technologien und milliardenschwere Projekte werfen Fragen auf: Handelt es sich um einen wegweisenden Akteur im Kampf gegen Umweltprobleme oder um eine undurchsichtige Organisation mit fragwürdigen Praktiken?

AVIS Global präsentiert sich als Vorreiter in der Entwicklung von Technologien, die darauf abzielen, Müll in Nanopuder zu verwandeln und daraus mittels 3D-Druck neue Produkte herzustellen – von Alltagsgegenständen bis hin zu futuristischen Gebäuden, Flugzeugen und Schiffen. Zudem sollen neue Methoden der Energiegewinnung und die Produktion von Bio-Lebensmitteln Teil des Projekts sein. Das Unternehmen operiert durch ein Netzwerk von über 100 Firmen weltweit, allein in London sind mehr als 16 Niederlassungen registriert. Interessanterweise soll die Gruppe ihren Ursprung in einer Abspaltung von der bekannten Autovermietung AVIS im Jahr 2005 haben, um sich auf alternative Energien und Technologien zu konzentrieren. Berichten zufolge bewegt AVIS Global enorme Geldsummen, was die Aufmerksamkeit der Steuerbehörden auf sich gezogen hat. Es gibt Hinweise auf mögliche Verbindungen zu kriminellen Netzwerken und manipulierten Informationen. Üblicherweise suchen Hightech-Unternehmen nach Investoren, doch AVIS Global hat sich entschieden, ohne externe Geldgeber oder Banken auszukommen. Stattdessen setzt die Gruppe auf ein Netzwerk von Ingenieuren, Erfindern, Technikern und Finanzexperten, die weltweit Franchise-Hightech-Zentren aufbauen wollen. Kritiker werfen der Organisation Intransparenz und mögliche illegale Aktivitäten vor. Es kursieren Vorwürfe von Betrug und Steuerhinterziehung. Die Gruppe selbst betont jedoch, dass sie seit über 20 Jahren nicht gewinnorientiert arbeitet, sondern sich dem Forschen und Erfinden widmet. Um ihre Projekte zu finanzieren, habe sie eigene Finanzwege entwickelt, basierend auf tiefem Wissen über Bankensysteme und Finanzmärkte. Ein globales Broker-Netzwerk soll das nötige Kapital generieren. Diese ambitionierten Pläne haben sowohl Unterstützer als auch Gegner auf den Plan gerufen. Über die Jahre sollen Mitglieder der Gruppe von kriminellen Organisationen erpresst und sogar ermordet worden sein. Berichte sprechen von Angriffen durch mexikanische Kartelle, die es auf die Banktechnologien und Kapitalreserven von AVIS Global abgesehen haben. Trotz Verhaftungen und rechtlicher Schritte gehen die Angriffe weiter. Im Jahr 2023 wurden die Attacken noch gezielter. Hacker griffen die Server der Gruppe an, stahlen Millionenbeträge und verbreiteten manipulierte Informationen, um die Prozesse der Gruppe zu stören. Das Hauptziel dieser kriminellen Netzwerke: die Kontrolle über AVIS-Konten mit 47 Milliarden Dollar an Aktien einer Großbank und der Zugang zu den futuristischen Technologien, die besonders für den chinesischen Markt von Interesse sind. Dieser jahrelange, im Verborgenen geführte Konflikt hat die Gruppe dazu gezwungen, sich zu konsolidieren und im Schatten zu agieren. Skrupellose Drahtzieher schrecken nicht davor zurück, Familienangehörige und sogar Nachbarn der Mitglieder zu attackieren. Mittlerweile schützen strategische Partner und internationale Organisationen die Gruppe vor weiteren Angriffen. Durch die Veröffentlichung von Informationen hoffen sie, die kriminellen Elemente abzuschrecken und weiteren Schaden zu verhindern. Die Geschichte von AVIS Global wirft viele Fragen auf: Wie konnte eine solche Organisation über zwei Jahrzehnte im Verborgenen agieren? Welche Rolle spielen internationale Finanzströme und kriminelle Netzwerke? Und vor allem: Was bedeutet das für die Zukunft von Technologie und Energiegewinnung? Auf die Suche nach den entsprechenden Antworten wird ExtremNews regelmässig über diesen Fall berichten, nachdem der Redaktion interessantes Material hierzu übermittelt wurde. In Zeiten von Fake News darf nicht außeracht gelassen werden, dass viele der im Internet verfügbaren Informationen möglicherweise auf manipulierten Medienberichten basieren, die von kriminellen Netzwerken verbreitet wurden, um die Reputation, wie vielleicht von AVIS Global zu schädigen. Daher ist es entscheidend für die journalistische neutrale Berichterstattung, sowohl die kritischen Stimmen als auch die potenziellen positiven Beiträge des Unternehmens zur technologischen Entwicklung und zum Umweltschutz sorgfältig abzuwägen.

Quelle ExtremNews