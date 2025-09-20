Sam Plett: Mehr Freiheit und Verdienstchancen für Vermittler

Strukturvertriebe schränken Vermittler oft stark ein – sowohl finanziell als auch in ihrer Entwicklung. Sam Plett bietet eine attraktive Alternative: umfassende Unterstützung beim Aufbau des eigenen Unternehmens als Makler und kontinuierliche Begleitung des anschließenden Berufsalltags – für unternehmerische Selbstverwirklichung und finanzielle Freiheit. Wie die Zusammenarbeit abläuft, von welchen Vorteilen seine Partner profitieren und welche Werte seiner Arbeit zugrunde liegen, erfahren Sie hier.

Vermittler im Strukturvertrieb sehen sich häufig mit schwierigen Rahmenbedingungen konfrontiert. Als Handelsvertreter sind sie rechtlich an das Unternehmen gebunden und genießen damit auch keine echte unternehmerische Freiheit. Weder haben sie in der Regel Anspruch auf die selbst aufgebauten Kundenbestände, noch können sie ihre Produkte ausnahmslos frei wählen oder Einfluss auf den Karriereplan des Unternehmens, für welches sie tätig sind, nehmen.

Hinzu kommen genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten, lange Kündigungsfristen, vergleichsweise geringe Provisionen, häufige Kooperationsverbote mit anderen Unternehmen und teils erhebliche Eigenkosten – all das verstärkt die Abhängigkeit zusätzlich. „In Strukturvertrieben sind Vermittler regelrecht gefangen – sie haben nur bedingt die Chance, sich beruflich weiterzuentwickeln oder finanziell große Sprünge zu machen“, meint Sam Plett.

„Der Maklerstatus und die damit einhergehenden Möglichkeiten stellen daher eine attraktive Alternative dar: mehr unternehmerische Freiheit, meist höhere Verdienstchancen und der langfristige Aufbau eines eigenen Kundenstamms sowie eines echten Unternehmenswertes“, fährt der Experte für Versicherungen und Finanzanlagen fort. Weil er die Herausforderungen eines beruflichen Neuanfangs aus eigener Erfahrung kennt, hat Sam Plett es sich zur Aufgabe gemacht, andere auf ihrem Weg ins Unternehmertum zu unterstützen – zum Beispiel mit Ausbildungen, professionellem Marketing, automatisierter Neukundengewinnung und umfassendem Support. „All das ist mir ein persönliches Anliegen! Warum? Weil ich mein eigenes Unternehmen für einen achtstelligen Betrag verkaufen konnte – das wünsche ich anderen auch“, betont Sam Plett. Möglich sei das allerdings nur mit einem eigenen Unternehmen. Als Immobilien-, Versicherungs- und Finanzexperte verfügt er sowohl über die hierfür notwendige Expertise als auch über ein umfangreiches Netzwerk.

Raus aus dem Strukturvertrieb – rein in die Selbstverwirklichung: Sam Plett begleitet den Weg in die unternehmerische Freiheit

Wer den Zwängen des Strukturvertriebs den Rücken kehren und den Schritt in die Selbstbestimmtheit wagen möchte, ist bei Sam Plett an der richtigen Adresse: Mit durchgehendem Support durch Fachspezialisten und Mentoren unterstützt er Vermittler Schritt für Schritt beim Aufbau eines eigenen Unternehmens und dem Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. „Mit meiner Arbeit verfolge ich nicht nur finanzielle Ziele, sondern möchte auch wahre Werte schaffen“, betont der Experte für Versicherungen und Finanzanlagen. „Umso wichtiger ist es mir, dass die angehenden Unternehmer von der Zusammenarbeit auch auf persönlicher Ebene profitieren. Oft sind Vermittler fachlich bereits super - es fehlt nur ein Funke unternehmerische Kompetenz und der Mut, Neues zu lernen. Manchmal sind es aber auch nur kleine Informationen.“

In einer ausführlichen Beratung ermittelt Sam Plett zu Beginn der Zusammenarbeit die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Vermittlers, um anschließend eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Dabei geht es nicht nur um die rechtliche Sicherheit des Wechsels in die Selbständigkeit, sondern auch um den Aufbau einer eigenen Marke und die Gestaltung eines professionellen Online-Auftritts. Je nach Spezialisierung wird das Konzept auf Einzelberatung oder Teamaufbau angepasst. Neben Online-Kursen kann die Beratung außerdem durch persönliche Workshops oder Einzelschulungen erfolgen. Parallel dazu erhalten die Klienten eine kostenlose Software, die beispielsweise Programme zur Kundenverwaltung und auch alles Weitere beinhaltet, das benötigt wird, um seine Kunden rundum beraten zu können.

Mit qualifizierten Kundenanfragen und umfassender Betreuung zum Vertriebserfolg

Im Anschluss an den Geschäftsaufbau bietet das Netzwerk von Sam Plett kontinuierliche Begleitung im beruflichen Alltag. Neben der Unterstützung in Buchhaltungs- und Marketingfragen stehen dabei vor allem die Entwicklung von Partnerschaften und die Kundengewinnung im Fokus. Mit gezieltem Social-Media-Marketing werden über 1.500 Kundenanfragen am Tag generiert, die den Vermittlern anschließend zur Verfügung gestellt werden. „Die hohe Anzahl an qualifizierten Leads hilft den Vermittlern dabei, ihre Dienstleistungen effizienter anzubieten und potenzielle Kunden besser zu erreichen“, erklärt Sam Plett. Gleichzeitig erhöhen die Marketingaktivitäten die Sichtbarkeit ihrer Angebote enorm.

Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter des größten Maklerpools in Deutschland, kennt die Vorteile aus Sicht eines Vermittlers ganz genau: „Vertrieb mit Sam ist unglaublich komfortabel – man bekommt die Leads gestellt und muss nur noch lernen, diese richtig abzuarbeiten. Das spart enorm Zeit, nimmt einem die größte Hürde im Vertrieb, nämlich die Neukundenakquise, komplett ab und macht den Weg zum Erfolg deutlich einfacher.“ Er betont, dass dieser Ansatz nicht nur für die Kundengewinnung funktioniert, sondern auch für den Teamausbau – denn zusätzlich zu Kundenanfragen können auch Vermittler-Leads genutzt werden, um neue Partner zu gewinnen. Für ihn steht fest: Wer mit Sam arbeitet, kann sehr schnell und sehr erfolgreich werden.

Selbständig, aber nicht allein: Sam Plett formt ein Netzwerk freier Vermittler

Mittlerweile zählt Sam Plett schon über 1.500 selbständige Vermittler zu seinen Partnern – an seine Strukturen gebunden ist jedoch niemand. Im Gegenteil: Jeder Partner kann seine Geschäfte unabhängig führen, eigene Entscheidungen treffen und dadurch einen echten, eigenen Unternehmenswert schaffen. Dabei zählen nicht nur klassische Unternehmen zum Netzwerk, sondern auch solche, die von zu Hause oder aus dem Ausland geführt werden. Dieser Ansatz spiegelt die Philosophie der Freiheit wider, die Sam Plett verkörpert: Statt rein monetären Zielen stehen der Mensch als Individuum, Selbstbestimmung und persönliche Entwicklung im Vordergrund.

„Meine Mission ist klar: Ich möchte jedem Menschen mit dem Wunsch nach einer Selbständigkeit dabei helfen, seinen Weg zu finden. Dabei verfolge ich das langfristige Ziel, auf über 2.500 Partner zu wachsen“, verrät Sam Plett abschließend. „Im Zentrum des Handelns steht für mich immer die bestmögliche Kundenerfahrung. So liegt der Fokus nicht nur auf Produkten oder Dienstleistungen, sondern vor allem darauf, individuelle Bedürfnisse zu verstehen und echten Mehrwert zu schaffen.“

Quelle: Sam Plett (ots)