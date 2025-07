Nächste Rekorde: Škoda erreicht im ersten Halbjahr 7,8 Prozent Marktanteil in Deutschland

Dank eines hervorragenden Kundenzuspruchs kann Škoda seine Erfolgsgeschichte im ersten Halbjahr mit Rekorden fortsetzen: Von Januar bis Juni dieses Jahres wurden hierzulande laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 108.996 Škoda Fahrzeuge neu zugelassen. Damit hat Škoda die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2019 (107.386 Neuzulassungen) übertroffen und zudem erstmals zur Jahresmitte einen Marktanteil von 7,8 Prozent erzielt.

Das sind 0,7 Prozentpunkte mehr als bei der bisherigen Bestmarke 2024. Großen Anteil an diesem Ergebnis haben die elektrifizierten Modelle. Der neue Škoda Elroq und die neue Enyaq-Familie verzeichnen insgesamt 22.370 Neuzulassungen und somit eine Steigerung um 132,3 Prozent.

Damit ist Škoda bei den batterieelektrischen Fahrzeugen mit einem Marktanteil von 9,0 Prozent vor mehreren heimischen Premiummarken sowie allen reinen Elektrofahrzeugherstellern erstmals die Nummer drei in Deutschland. Bei den Plug-in-Hybridmodellen gibt es gegenüber dem Vorjahr sogar ein vierstelliges Plus um 1.438 Prozent. Im Einzelmonat Juni ist der Elroq die Nummer zwei aller Elektrofahrzeuge. Der Gesamtmarktanteil liegt bei 7,9 Prozent sowie bei 9,2 Prozent bei den reinen Elektromodellen.

Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Škoda Auto Deutschland, sagt: „Wir haben unseren Erfolgsweg im ersten Halbjahr 2025 konsequent weiter fortsetzen können und einen Rekord für Zulassungen und Marktanteil der Marke Škoda im ersten Halbjahr erreicht. Mit 7,8 Prozent per Juni haben wir noch einmal signifikant Marktanteil hinzugewonnen (+0,7 Prozentpunkte) und Rang vier im Marken-Ranking gefestigt. Besonders stolz sind wir auf das Ergebnis bei den batterieelektrischen Modellen. Mit der neuen Enyaq-Familie und dem neuen Elroq, die von unseren Kunden bestens angenommen werden, sind wir in dieser Kategorie erstmals die Nummer drei in Deutschland – mit einer Steigerung von 132,3 Prozent. Bei den Plug-in-Hybridmodellen ist der Anstieg sogar noch größer. Diese hervorragenden Ergebnisse sind das Resultat einer attraktiven Modellpalette, einer gelungenen Markteinführung des Elroq sowie einer Vertriebsstrategie, die besonderen Fokus auf die Gewinnung neuer Kunden im BEV-Markt legt. Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie waren der tolle Einsatz unserer Mitarbeiter und Handelspartner, für den ich mich herzlich bedanke.“

Škoda als beste Importmarke weiter auf Platz vier des Marken-Rankings

Von Januar bis Juni 2025 verzeichnet Škoda auf dem deutschen Markt insgesamt 108.996 Neuzulassungen, das sind 1.610 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019 sowie 4.748 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (plus 4,6 Prozent). Der Marktanteil wächst auf 7,8 Prozent, den bislang höchsten Wert der Unternehmensgeschichte in einem Halbjahr. Damit festigt Škoda Auto Deutschland seine Position als beste Importmarke und den vierten Platz im Marken-Ranking. Im Monat Juni erreicht Škoda hierzulande mit 20.215 Fahrzeugen einen Marktanteil von 7,9 Prozent.

Škoda legt vor allem bei Steckerfahrzeugen deutlich zu

Besonders ausgeprägt ist das Wachstum von Škoda bei elektrifizierten Fahrzeugen. Durch die sehr erfolgreiche Einführung des neuen Škoda Elroq im Frühjahr sowie das anhaltend hohe Interesse an der Enyaq-Familie, die jetzt auch im Modern Solid-Design auftritt, springt Škoda bei den batterieelektrischen Fahrzeugen erstmals auf Platz drei im Marken-Ranking. 22.370 Neuzulassungen in den ersten sechs Monaten bedeuten eine Steigerung um 12.741 Fahrzeuge und 132,3 Prozent im Vergleich zu 2024. Der Marktanteil klettert auf 9,0 Prozent. Im Monat Juni, in dem 4.359 Elroq und Enyaq zugelassen wurden, liegt der Marktanteil bei 9,2 Prozent, der Elroq ist mit allein 2.437 Zulassungen das zweitbeliebteste Elektrofahrzeug in Deutschland. Bei den Plug-in-Hybridmodellen erzielt Škoda mit dem Kodiaq iV (Škoda Kodiaq 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 – 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 17,4 – 18,3 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,8 – 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 9 – 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D – E) und der neuen Generation des Superb iV (Škoda Superb Limousine 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 – 0,4 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,5 – 16,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 – 5,6 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 – 9 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C – D; Škoda Superb Combi 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 – 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,8 – 17,5 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,2 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 – 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D) mit 7.351 Fahrzeugen eine Steigerung um 1.438 Prozent.

Quelle: Skoda Auto Deutschland GmbH (ots)