Immobilien bleiben attraktive Kapitalanlage

In Folge der weltweiten Finanzkrise hat die Nachfrage nach Immobilien als renditestarke und vor allem krisenfeste Kapitalanlage überall stark angezogen. In vielen Regionen und vor allem auch den großen Städten mit Top-Lagen übersteigt die Nachfrage vielerorts das Angebot. Das hat auch zu teilweise dramatischen Preisanstiegen geführt. Viele Kapitalanleger suchten in Zeiten der Nullzinspolitik und sogar Schwäche der staatlichen Anleihen nach sicheren Alternativen. Aber trotz des großen Preisanstieges lohnt sich auch heute noch die Anlage in Immobilien. Allerdings sollten Anleger gezielt nach passenden Objekten und unterbewerteten Regionen suchen.

Seit jeher gilt Betongold als sichere Altersvorsorge

Schon vor der Finanzkrise stand die Anlage in Immobilien hoch im Kurs. Eine eigene und selbst bewohnte Immobilie gilt vielen Verbrauchern immer schon als beste Altersvorsorge. Allein das Einsparen der Miete im Alter bringt ein erhebliches Plus an finanzieller Freiheit und Sicherheit und damit auch Lebensqualität im Alter. Aber auch die Anlage in Immobilien zur Vermietung ist heute genauso attraktiv wie schon vor der boomenden Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. Dazu kommt, dass der Wohnungsmarkt weiter sehr angespannt bleiben wird. Es ist sogar damit zu rechnen, dass es auch in Folge der Flüchtlingskrise zu einer weiteren Wohnungsverknappung in Deutschland kommen wird. Es lohnt sich also weiterhin, auch in Immobilien zur Vermietung zu investieren. Wer größere Mietobjekte errichten und finanzieren kann, sollte auf jeden Fall auch in den Wohnungsbau investieren.

Lage genau betrachten

In vielen großen Städten und begehrten A-Lagen hat es aber schon eine so exorbitante Explosion der Immobilien-Preise gegeben, so dass die Werte mittlerweile kaum noch Luft für eine Rendite nach oben haben. Teilweise besteht sogar das Risiko, dass der Käufer einen Preis zahlt, der von einem bevorstehenden Preisverfall betroffenen sein könnte, wenn er jetzt zu teuer kauft. Es macht daher auf jeden Fall Sinn, auch nach Objekten in den sogenannten B-Städten oder -Regionen zu suchen, die bisher von den Kapitalanlegern und Käufern vernachlässigt wurden und noch Objekte zur Anlage in Immobilien bieten, die Wertzuwächse nach oben versprechen oder zumindest Kaufpreise aufweisen, die markt- und objektgerecht sind. Wenn eine Anlage in einer großen Stadt wie Berlin geplant ist, sollte eine Fachfirma wie das Unternehmen Napa-Berlin, das neben Baudienstleistungen auch attraktive Angebote für ein ganzheitliches Gebäudemanagement in seinem Portfolio hat, zu Rate gezogen werden. Auf einem so wichtigen und attraktiven Immobilienmarkt wie Berlin sollte der Anleger nur mit Hilfe einer solchen Fachfirma vor Ort aktiv werden, um kostspielige Fehler zu vermeiden.

Top Rendite auch bei Anlage in Pflegeimmobilien und Denkmal-Immobilien

Attraktive Kapitalanlage-Objekte sind auch heute noch die Bereiche Pflegeimmobilien und Denkmal-Immobilien. In beiden Bereichen gibt es Besonderheiten, die für eine Top-Rendite und große Sicherheit der Anlage sprechen. Bei den Pflegeimmobilien sorgt der demografische Wandel für eine ständig steigende Nachfrage. Dieser Markt hat durch die Garantie der Mieterträge durch die Pflegedienstleister auch immer eine sichere Perspektive. Und bei den Denkmalschutz-Immobilien sind die Objekte aufgrund ihrer Besonderheit und meist hervorragenden Lage auch als Mietobjekte immer sehr begehrt.

Top Anlage bei billigem Baugeld

Zur Zeit ist immer noch der beste Zweitpunkt für den Einstieg zur Finanzierung der selbst- oder fremdgenutzten Immobilie. Das Baugeld ist so günstig wie nie in der Vergangenheit und eine grundlegende Zinswende ist noch nicht absehbar. Interessenten sollten sich die günstigen Zinsen jetzt langfristig sichern.