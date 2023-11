Grün wirkt: Pleitewelle deutscher Unternehmen auf Rekordniveau

Das „grüne Wirtschaftswunder” nimmt Fahrt auf: Die Insolvenzen in Deutschland explodieren förmlich. Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu den Firmenpleiten in Deutschland sind alarmierend: Im Oktober stiegen die beantragten Regelinsolvenzen um 22,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im September waren es bereits 19,5 Prozent gewesen. Seit Juni stieg die Zahl der Pleiten stets im zweistelligen Bereich. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Letztes Jahr hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck in der Sendung „Maischberger“ seinen legendären Satz geäußert: „Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erst mal aufhören zu produzieren“ – aber deshalb „nicht insolvent” seien. Mit dieser grotesken Aussage bewies der studierte Philosoph und Kinderbuchautor seine fulminante wirtschaftliche Inkompetenz.

Fataler Doppeltrend

Wie sich das Wirken des Mannes, der für die selbstzerstörerische Energiepolitik der Geschichte verantwortlich zeichnet, in der Praxis auswirkt, zeigt der fatale Doppeltrend zu sowohl zunehmender Firmenflucht samt Produktionsverlagerung ins Ausland einerseits, vor allem aber fortlaufender Deindustrialisierung durch Insolvenzen andererseits.

Zu den jüngsten Opfern der Kamikaze-Politik der Ampel zählen der hessische Autozulieferer Eisenwerk Hasenclevermit 840 Mitarbeitern sowie der Maschinenbauer Heller aus Nürtingen in Baden-Württemberg. Eine ganze Reihe weiterer Unternehmen kündigten den Abbau von Arbeitsplätzen an. Dazu gehören die Chemiekonzerne Bayer und Lanxess, die Deutsche Telekom, Continental, Volkswagen, die Optikerkette Fielmann und der Spielwarenhersteller HABA.

Energiechaos und Klimaschikanen

Sargnägel zum Einschlagen hat die Regierung jedoch noch genug in ihrem Werkzeugkasten; und damit auch wirklich keine Branche ihrem wirtschaftlichen Vernichtungsfeldzug entgeht, plant Habeck zum Jahreswechsel die Erhöhung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie von sieben auf 19 Prozent. Damit droht dann auch noch einem Wirtschaftszweig mit 160.000 Betrieben und rund zwei Millionen Arbeitnehmern eine Pleitewelle.

Hier zeichnet sich eine wirtschaftliche Katastrophe ab, die nahezu ausschließlich durch die Amokpolitik der Ampel-Regierung verursacht wurde. Die explodierenden Energiepreise durch den wahnwitzigen Atomausstieg, die völlig kopflose Ablösung von der russischen Gasversorgung, die ständig anwachsende Bürokratie und die Angst vor immer neuen Klimaschikanen machen es deutschen Unternehmen schlicht unmöglich, noch marktgerecht zu produzieren.

Pessimistische Stimmung

Laut einer Umfrage der Beratungsfirma Deloitte erwarten 45 Prozent der befragten Betriebe, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Industriestandorten noch weiter zurückfallen wird. Bei den Maschinenbauern sind es sogar 65 Prozent, von denen wiederum knapp zwei Drittel von einem deutlichen und ein Drittel von einem leichten Attraktivitätsverlust ausgehen.

Bereits in den letzten sechs Jahren sank die deutsche Industrieproduktion um mehr als zwölf Prozent, in den letzten zwölf Monaten um über 3,7 Prozent, im September um 1,4 Prozent. In Großbritannien stieg sie dagegen seit 2017 um 7,7, in Polen gar um 35,8 (!) Prozent. Deutschland ist also eindeutig auf dem absteigenden Ast - und die Ampel beschleunigt diesen Trend noch nach Kräften.

Totaler Offenbarungseid

Sie vernichtet den Wirtschaftsstandort Deutschland, errichtet eine klimaideologische Planwirtschaft, überzieht das Land mit einer Bürokratielawine nach der anderen und flutet es zugleich auch noch mit Millionen völlig unqualifizierter Migranten.

Zugleich schraubt sie die Steuer- und Abgabenlast immer weiter nach oben, verringert aber zugleich den Anreiz zum Arbeiten durch das irrsinnige Bürgergeld. Arbeitsminister Hubertus Heil musste Arbeitnehmer bereits dazu aufrufen, ihre Jobs nicht zu kündigen, um stattdessen vom oft lukrativeren Bürgergeld zu leben. Einen totaleren Offenbarungseid einer Regierung hat es wohl noch nicht gegeben."

Quelle: AUF1.info