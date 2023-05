Thomas Bachheimer: Bei Dollar-Absturz wird jeder betroffen sein

Währungs- und Rohstoffexperte Thomas Bachheimer war Börsenhändler und über 10 Jahre lang Gastanalyst für TV-Sender wie CNBC, Bloomberg, Reuters oder Al Jazeera. Seit vorigem Jahr lebt der Chefökonom der „Goldvorsorge“ und Europa-Präsident des Goldstandard Instituts in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im AUF1-Interview hat er sich ausführlich zu den Auswirkungen der Russland-Sanktionen sowie den dadurch losgetretenen Ereignissen geäußert. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Der russische Präsident Putin, so Bachheimer, habe über zwei Jahrzehnte versucht, dem Westen die Hand zu reichen. Eine euroasiatische Übereinkunft, also eine Zusammenarbeit Europas mit Russland zum Wohle beider, sei aber gescheitert, da „einige was dagegen“ hatten.

Verhalten Europas hat Russland zur Kooperation mit China gezwungen

Von Europa ausgegrenzt, habe er sich daher für die zweite Option, nämlich die Verbindung mit China entschieden. Diese sei allerdings schon seit längerem vorbereitet gewesen, wie die Ereignisse im Rahmen des Ukraine-Konflikts zeigten. So hätten sich die BRICS-Staaten gleich nach Beginn des Krieges zusammengeschart und damit begonnen ein Gegengewicht zum Westen zu formieren, wie wir es, so der Wirtschaftsanalyst, „noch nie gesehen haben“. Dies sei bahnbrechend und stelle nichts weniger als die „größte Veränderung seit 1945“ dar. Deren Ergebnis werde sein, dass zukünftig fünf Milliarden in rohstoffreichen Gebieten lebenden Menschen einer Milliarde gendernden, „Regenbogen-Fahnen schwenkenden westlichen Wertegemeinschaftlern“ gegenüberstehen werden.

Hier das ganze AUF1-Interview von Thomas Eglinski mit Thomas Bachheimer ansehen:

Russland von europäischen Sanktionen hart getroffen

Die Sanktionen hätte Moskau sehr wohl zum Teil hart getroffen, sagt Bachheimer. So hatte Russland zu deren Beginn kaum Zugang zu Devisen oder Ersatzteilen, Investitionen sowie der Handel seien kurzfristig eingebrochen. Allerdings hätte sich vor allem die russische Zentralbank sehr gut auf dieses Szenario vorbereitet.

Umgang des Westens mit Russland eint BRICS-Staaten

Der Konflikt Putins mit dem Westen wird im arabischen Raum sowie in China anders bewertet als bei uns. Besonders das Einfrieren russischer Währungsreserven in Europa und den USA wird dort extrem kritisch beäugt. Könnte so ein Vorgehen in Zukunft doch auch jedes andere Land treffen, dass nicht mit deren Ansichten oder Werten übereinstimmt. Weshalb die BRICS-Staaten nun plötzlich Gas bei der Schaffung eines riesigen, gemeinsamen Wirtschaftsraums, der „Neuen Seidenstraße“ gäben. Die u.a. vom arabischen Raum bis an den Pazifik reichen würde. Das gemeinsame Ziel habe – unter der Vermittlung Chinas – habe jetzt u.a. auch den völlig überraschenden Handschlag Saudi-Arabiens mit dem Iran ermöglicht. Dies nennt Bachheimer eine „geostrategische Weltsensation“.

Ende des Dollars als Weltleitwährung in Sicht

Gemeinsam machten sich die BRICS-Staaten nun daran, die Macht der USA in Form des US-Dollars zu brechen. Schon China allein besitze die meisten Dollar-Reserven. Drücke Peking mit einem Mal auf die Verkaufstaste, würde der Wert der US-Währung und somit auch sämtliche US-Aktien, Staatsanleihen, etc. ad hoc an Wert verlieren. Wodurch jeder von uns an Kaufkraft verlieren würde. Aber auch die Hegemonie des Dollars fände dadurch ein jähes Ende. Denn „wer die Rohstoffe hat, macht die Regeln“."

Quelle: AUF1.info