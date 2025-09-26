TOP Arbeitgeber Kongress 2025 in Hamburg

Am 09. und 10. Oktober 2025 wird das Congress Center Hamburg (CCH) erneut zum Treffpunkt des deutschen Mittelstands. Mit dem TOP Arbeitgeber Kongress 2025 lädt FAIRFAMILY, Deutschlands führende Unternehmensberatung für Führung, Personalsteuerung und Arbeitgeberattraktivität, unter der Leitung ihrer Geschäftsführer Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer mehr als 1.000 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus mittelständischen Unternehmen ein.

Unter dem Leitgedanken „Stabilität. Gewinn. Wachstum. – Durch Führung, Verantwortung und KI die Zukunft Deines Unternehmens aktiv gestalten“ erwartet die Teilnehmenden ein zweitägiges Programm, das Impulse für nachhaltige Führung und modernes Unternehmertum bietet.

Felix Anrich, Geschäftsführer und Mitgründer von FAIRFAMILY: „Der Mittelstand steht aktuell vor großen Herausforderungen – vom Fachkräftemangel über unsichere Märkte bis hin zu tiefgreifenden technologischen Veränderungen. Mit dem TOP Arbeitgeber Kongress möchten wir Unternehmerinnen und Unternehmern Werkzeuge an die Hand geben, die ihnen helfen, Klarheit zu gewinnen, Stabilität durch ein klares und verbindliches Führungssystem aufzubauen und ihre Arbeitgeberattraktivität nachhaltig zu stärken.“

Auf drei Bühnen treten mehr als 30 renommierte Persönlichkeiten auf. Zu den Speakern zählen unter anderem Sven Voth, Gründer von SNIPES & HIGGINS, Georg Kofler, Gründer von ProSieben und bekannter Investor, die Schweizer Unternehmerin und Stimme der Generation Z Yaël Meier, sowie Deniz Aytekin, einer der bekanntesten deutschen Fußballschiedsrichter und Online-Unternehmer. Auch zahlreiche Persönlichkeiten aus der Beratung und Unternehmensführung wie Sven Lorenz, Lea Feder, Uta Thoms, Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer werden auf der Bühne stehen. Durch das Programm führt Moderatorin Ilka Groenewold.

Randolph Moreno Sommer beschreibt die Idee hinter dem Kongress so: „Wir wollen nicht nur theoretisches Wissen vermitteln, sondern Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit geben, von praxiserprobten Strategien zu profitieren. Es geht darum, zu zeigen, wie mittelständische Firmen eine Unternehmenskultur schaffen, die Teams stärkt, Fluktuation reduziert und langfristiges Wachstum ermöglicht. Der Kongress ist damit weit mehr als eine Bühne für Vorträge – er ist ein Ort des Austauschs und der Transformation. Zudem wird es in diesem Jahr erstmalig auch Workshops mit direktem Praxisbezug geben“

Inhaltlich beschäftigt sich der Kongress mit den zentralen Fragen, wie Künstliche Intelligenz sinnvoll in den Unternehmensalltag integriert werden kann, welche Strategien zu einer nachhaltigen Mitarbeiterbindung führen, wie durch klare Führung und systematische Strukturen Stabilität entsteht und wie Unternehmenskulturen geschaffen werden, die im Alltag spürbar wirken.

Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Workshops und Praxisimpulse aus der Unternehmenswelt, den TOP Arbeitgeber Check sowie die Möglichkeit, an mehr als 40 Messeständen mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen.

„Unser Anspruch ist es, den Mittelstand nicht nur zu inspirieren, sondern ihm konkrete Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu geben. Der TOP Arbeitgeber Kongress soll die Energie freisetzen, die Unternehmen brauchen, um als echte TOP Arbeitgeber erfolgreich in die Zukunft zu gehen“, fasst Felix Anrich zusammen.

Tickets und weitere Informationen zum TOP Arbeitgeber Kongress 2025 sind erhältlich unter www.toparbeitgeberkongress.de.

Quelle: FAIRFAMILY GmbH (ots)