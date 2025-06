Im Münsterland: Neuer Solarpark von LichtBlick versorgt BENTELER künftig mit Grünstrom

Der integrierte Energieversorger LichtBlick nimmt seinen zweiten Solarpark in Betrieb. Die neue Anlage befindet sich im Münsterland (zwischen Ennigerloh und Oelde) und beliefert ab Oktober exklusiv die weltweit agierende BENTELER Gruppe. Dafür haben beide Unternehmen einen Direktliefervertrag (CPPA - Corporate Power Purchase Agreement) mit einer Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen.

Für die Realisierung des Projekts wurden in den vergangenen Wochen auf einer Freifläche von knapp zehn Hektar insgesamt rund 16.500 Solarmodule installiert. Die erwartete Produktionsmenge für den Belieferungszeitraum beträgt insgesamt 123 Gigawattstunden.

"In den vergangenen zwei Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, unsere Projektpipeline von drei Gigawatt aufzubauen. Mit dem Solarpark zwischen Ennigerloh und Oelde nehmen wir nun das erste Projekt daraus in Betrieb. Gleichzeitig setzen wir damit den Startschuss für mehrere Projekte, die in diesem Jahr noch gebaut werden", sagt Dr. Enno Wolf, COO von LichtBlick. "Unser Portfolio wird in den nächsten Jahren weiter ansteigen und dafür sorgen, dass unsere Kunden wie BENTELER mit Grünstrom von höchster Qualität versorgt werden."

BENTELER nutzt den Strom aus der Anlage zur Versorgung seiner Werke in Deutschland - ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Dekarbonisierung des Unternehmens. "Als globales Unternehmen in den Bereichen Automobil und Stahl/Rohr setzen wir auf Innovation und Verantwortung. Der Bezug von Grünstrom aus einem Solarpark in Deutschland zeigt: Wir gestalten Nachhaltigkeit aktiv und regional - mit starken Partnern wie LichtBlick", sagt Thomas Michels, COO bei BENTELER Steel/Tube. "Unter anderem durch solche langfristigen Direktlieferverträge stellen wir aktuell immer mehr unserer Standorte auf Grünstrom um - und reduzieren so unseren CO2-Fußabdruck maßgeblich."

Starke Partnerschaften bereits in der Planungsphase

LichtBlick setzte bei der Projektentwicklung erneut auf die Zusammenarbeit mit der SolarBlick GmbH, die auf die Planung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Batteriespeicher spezialisiert ist. Die Projektiererin mit Sitz in Münster hatte die Fläche, die zwischen Ennigerloh und Oelde auf Höhe des Hohen Hagen an den Bahngleisen liegt, bereits Anfang 2021 identifiziert und bis Ende 2023 zur Baureife entwickelt. Obwohl Anfang 2023 mit §35 BauGB ein beschleunigtes Verfahren für sogenannte privilegierte Flächen entlang von Autobahnen und Bahntrassen eingeführt worden ist, wurde das Projekt im regulären Bauleitverfahren realisiert. Dies erforderte eine enge, vertrauensvolle und konstruktive Abstimmung mit allen Beteiligten.

Besonders hervorzuheben ist dabei der interkommunale Charakter des Projekts: Die beiden Städte Ennigerloh und Oelde arbeiteten erfolgreich und partnerschaftlich zusammen - ein gelungenes Beispiel für eine gemeindeübergreifende Projektrealisierung, von der beide Seiten profitieren. "Dass zwei Kommunen gemeinsam ein solches Projekt voranbringen, ist keine Selbstverständlichkeit. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ennigerloh und Oelde hat entscheidend zum Erfolg beigetragen - und zeigt, wie regionale Kooperation die Energiewende konkret gestalten kann", sagt Bernhard Baumann, Geschäftsführer von SolarBlick. Für den Bau der Anlage wurde Faber Solartechnik beauftragt.

