Christian Bacher: Warum 2025 deutlich mehr Closer gebraucht werden

Veränderte Prioritäten, wachsender Wunsch nach Flexibilität und ein entscheidendes Hindernis: Auch 2025 sehen sich viele Menschen in ihrer beruflichen Umorientierung mit Unsicherheiten und Herausforderungen konfrontiert - doch gerade für diejenigen, die eine Karriere als Closer in Betracht ziehen, könnte es das goldene Jahr werden.

Was aber spricht wirklich dafür, dass der Bedarf an dieser Berufsgruppe noch weiter wachsen und womöglich sogar explodieren wird?



Noch immer stehen viele Menschen vor einem Wendepunkt in ihrer Karriere: Der Wunsch nach einer erfüllenderen Tätigkeit, spannenden Aufstiegschancen und finanzieller Sicherheit treibt sie an, neue berufliche Wege einzuschlagen - auch Flexibilität und Unabhängigkeit sind zu entscheidenden Faktoren geworden. Doch obwohl der Wille zur Veränderung stark ist, stellen finanzielle Einschränkungen, mangelnde Netzwerke und die Angst vor dem Scheitern erhebliche Hürden dar. Die Folgen: Unentschlossenheit und stagnierende Entwicklung. "Wer sich zu lange von seinen Zweifeln einschränken und zurückhalten lässt, bleibt unweigerlich in seinem unbefriedigenden Job gefangen und wird sich möglicherweise niemals daraus befreien - von verpassten Träumen und Karrieremöglichkeiten ganz zu schweigen", mahnt Vertriebsexperte Christian Bacher.

"Die gute Nachricht ist: Jedem, der eine berufliche Umorientierung in Betracht zieht, bieten sich nicht nur schon jetzt spannende Chancen - ab 2025 winkt in diesem Bereich ein noch weitaus größerer Aufschwung", fügt er hinzu. "Und das Beste daran: Dank unserer Unterstützung kann jeder in diesem Bereich selbst ohne Vorerfahrung problemlos Fuß fassen." Diese Überzeugung basiert auf Christian Bachers langjähriger Erfahrung im Vertrieb: Mit über zwölf Jahren in der Branche hat er sich einen tiefen Einblick in die Herausforderungen und Chancen dieses Berufsfeldes erarbeitet. So konnte er mit seinem High Performance Closer Coaching (HPC) bereits über 1.000 Menschen erfolgreich dabei unterstützen, ihre Karriere als Closer zu starten, indem er ihnen praxisnahe Trainings und fundierte Methoden zur Verfügung stellte. Warum der Bedarf an ambitionierten Closern schon ab 2025 noch weiter steigen wird, verrät er hier.

1. Steigende Bedeutung individueller Kundenansprüche

Da Kunden heute mehr denn je individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen erwarten, nimmt auch die Nachfrage nach personalisierten Dienstleistungen stetig zu. Dies erfordert ein tiefes Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden und die Fähigkeit, flexibel auf ihre Anforderungen einzugehen. Darüber hinaus sind potenzielle Käufer heute informierter denn je - und somit auch schwieriger zu überzeugen. Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass ihre Vertriebsstrategien diesen Erwartungen gerecht werden und entsprechend viele qualifizierte Closer einsetzen. Nur so können sie langfristig erfolgreich sein und sich von der Konkurrenz abheben.

2. Qualität und Breite im Vertrieb als Antwort auf zunehmende Marktsättigung

Gerade in gesättigten Märkten wird es immer schwieriger, sich von der Konkurrenz abzuheben. Erfahrene Fachkräfte sind daher essenziell, um hochwertige Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu positionieren und zu verkaufen. Umso mehr müssen Unternehmen in einen möglichst breit aufgestellten und zugleich kompetenten Vertrieb investieren, der es ihnen ermöglicht, auch in einem stark umkämpften Marktumfeld erfolgreich zu agieren. Der Fokus auf Qualität und gezielte Verkaufsstrategien wird entscheidend sein, um trotz der Marktsättigung Wachstum zu erzielen und die eigenen High-Ticket-Angebote überzeugend zu positionieren - fähige Closer sind hierfür absolut entscheidend.

3. Höherer Stellenwert menschlicher Verkaufsinteraktionen

Auch mit dem anhaltenden Wachstum im Online-Markt und den rasanten technologischen Fortschritten wird der Bedarf an Closern weiter zunehmen: Während zwar viele Vertriebsprozesse durch Automatisierung und künstliche Intelligenz effizienter werden, bleibt der menschliche Faktor, insbesondere bei komplexen und hochpreisigen Abschlüssen, unverzichtbar. Demnach sind Unternehmen verstärkt auf möglichst viele Vertriebskräfte angewiesen, die sowohl technologische als auch zwischenmenschliche Fähigkeiten vereinen, um in einem zunehmend digitalen Markt erfolgreich zu sein. Closer, die in der Lage sind, digitale Werkzeuge effektiv zu nutzen und gleichzeitig persönliche Beziehungen aufzubauen, werden somit besonders gefragt sein.

Quelle: Christian Bacher (ots)