Deutsche Öl- und Gashändler könnten angesichts zunehmender geopolitischer Unsicherheiten statt Futures auf Brent- und WTI-CFDs setzen

Ein umfassender Bericht der Mitrade Group mit dem Titel „Warum CFDs bei deutschen Öl- und Gashändlern im Jahr 2025 an Bedeutung gewinnen: Brent, WTI und Geopolitik" bietet neue Perspektiven auf wichtige globale Entwicklungen von Ende 2024 bis Mitte 2025. Angesichts eskalierender geopolitischer Konflikte, Energiesanktionen und Unterbrechungen der Versorgungskette deutet der Bericht darauf hin, dass deutsche Energiehändler angesichts der beispiellosen Volatilität der Märkte zunehmend auf Differenzkontrakte (CFDs) zurückgreifen werden.

Minister Robert Habeck rechnet für 2025 mit einem BIP-Wachstum von 0 %, was drei aufeinanderfolgende Jahre der Stagnation bedeuten könnte. Euronews berichtet auch von einer Arbeitslosenquote von 6,4 %, dem höchsten Stand seit zehn Jahren. Diese Herausforderungen könnten das Interesse der Händler an alternativen Instrumenten verstärken.

„Der konventionelle Energiehandel stützt sich häufig auf Terminkontrakte, die aufgrund ihrer standardisierten Größe und Struktur in der Regel für institutionelle Händler konzipiert sind", sagte Kevin Lai, Vizepräsident der Mitrade Group. „Futures können die Flexibilität von Kleinhändlern, die kleinere Positionen eingehen wollen, einschränken. Selbst wenn Kleinstverträge angeboten werden, sind diese in der Regel mit höheren Provisionen verbunden. CFDs bieten eine leichter zugängliche Alternative mit einstellbarer Positionsgrößenbestimmung. Im Gegensatz zu Futures, bei denen sich die Margin-Anforderungen täglich ändern und in volatilen Zeiten stark ansteigen können, bleiben unsere Margin-Niveaus konstant und halten sich an die regulatorischen Schwellenwerte. Dies kann Händlern helfen, die Kontrolle zu behalten, auch wenn sich die Märkte schnell bewegen."

Mitrade EU Ltd, ein von der CySEC regulierter und auf der Website der BaFin gelisteter CFD-Broker, wurde kürzlich von World Business Outlook zum „Zuverlässigsten Broker Europas" gekürt. Die Plattform zielt darauf ab, analytischen Händlern einen verantwortungsvollen, informierten Handel durch lokalisierten deutschen Support und Echtzeitinformationen zu ermöglichen.

Informationen zu Mitrade

Mitrade EU Ltd ist eine preisgekrönte CFD-Handelsplattform, die von CySEC (CIF438/23) lizenziert ist und zu einer Gruppe von Unternehmen gehört, die von ASIC, CIMA und FSC reguliert werden. Die Marke demokratisiert den globalen Marktzugang und verbindet mehr als 5 Millionen Trader mit CFDs auf Indizes, Devisen, Rohstoffe, ETFs und Aktien.

Mitrade wird durch KI-gesteuerte Technologie angetrieben und bietet eine Ausführung im Mikrosekundenbereich, enge Spreads, fortschrittliche Risikominderung und Kompatibilität mit mehreren Geräten, wodurch ein intuitives, auf Investoren zugeschnittenes Handelserlebnis gewährleistet wird.

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Zwischen 74 % und 89 % der Konten von Kleinanlegern verlieren beim Handel mit CFDs Geld. Bitte denken Sie gut nach, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Quelle: Mitrade EU (ots)