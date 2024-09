Bürgeramt eröffnet Niederlassung im Staaken Center

Das Bürgeramt Spandau hat eine neue Niederlassung im Staaken Center eröffnet. Die Bürgerinnen und Bürger Staakens können in Zukunft alle Bürgeramtsdienstleistungen vor Ort in Anspruch nehmen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner feierte am 4. September gemeinsam mit den Mitarbeitenden und Vertretern des Stadtteils die Eröffnung des neuen Bürgeramts in Staaken.

Das neue Bürgeramt im Staaken Center hat eine Fläche von rund 350 Quadratmetern. Ab dem 5. September werden 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bezirksverwaltung in den neuen Räumlichkeiten ihre Arbeit aufnehmen. "Ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, den neuen Bürgeramtsstandort an zentraler Stelle im Bereich der Heerstraße Nord zu implementieren und alle Beteiligten bei diesem großen Projekt an einem Strang ziehen. Durch die 12 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die beiden Leitungskräfte können an diesem Standort zukünftig bis zu 3.000 Termine im Monat für Berlin, aber insbesondere für die Spandauer und Spandauerinnen generiert werden", sagt Gregor Kempert, Bezirksstadtrat für Soziales und Bürgerdienste Auch Projektentwickler Kutbettin Eroglu, der das Staaken Center im Sommer 2021 erworben hat und derzeit aufwändig saniert, freut sich über den Einzug des Bürgeramts. "Wir haben die Räumlichkeiten saniert und zwei Jahre lang freigehalten, weil wir davon überzeugt sind, dass alle Anwohner des Kiezes massiv von einem Bürgeramt an diesem Standort profitieren werden. Den 40.000 Anwohner im Stadtteil Staaken bleibt in Zukunft die lange Fahrt zu den beiden Bürgerämtern im Rathaus Spandau sowie an der Hugo-Cassirer-Straße in der Wasserstadt erspart." Das neue Bürgeramt im Staaken Center ist ein Baustein des umfangreichen Sanierungs- und Entwicklungskonzepts von Immobilienprofi Eroglu. Das gesamte Licht und die Klimatisierung im Nahversorgungszentrum wurden bereits erneuert, das Dach saniert und individuelle Nutzungskonzepte für die leerstehenden Flächen entwickelt. In Abstimmung mit der Stadt wird zudem der gesamte Vorplatz neugestaltet und die öffentlichen Flächen rund um das Staaken Center sollen ebenfalls deutlich aufgewertet werden. Vor allem auf die Auswahl der Mieter und Pächter im Staaken Center legt das Team um Kutbettin Eroglu großen Wert. Eine neue Postfiliale und die Bildungsakademie Staaken wurden Ende letzten Jahres eröffnet. Zudem erweitern eine hochwertige Fleischerei und mehrere neue Gastronomen das kulinarische Angebot im Staaken Center. "Ich bin in der Gegend aufgewachsen und weiß genau, wie wichtig das Staaken Center für die Anwohner im Kiez Heerstr. Nord ist. Das neue Bürgeramt wird dabei helfen, diesen wichtigen gesellschaftlichen Treffpunkt attraktiver zu machen", erklärt Projektentwickler Eroglu - und spricht damit vielen Staakenern aus der Seele. Quelle: Staaken Center Verwaltungs GmbH (ots)