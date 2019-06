MGX Minerals und Eureka Resources schließen Joint-Venture-Vereinbarung zur Installation des weltweit ersten kommerziellen Systems zur rapiden Petrolithium-Extraktion in Pennsylvania

MGX Minerals Inc. und Eureka Resources, LLC melden die Unterzeichnung einer endgültigen Joint-Venture-Vereinbarung (das "JV" oder die "Vereinbarung") zur Gestaltung einer neuen strategischen Partnerschaft.

Erste Systeminstallation

Das neu gegründete JV wird sich zunächst auf die schnelle Bereitstellung des weltweit ersten kommerziellen Systems zur rapiden Lithiumextraktion in Eurekas hochmoderner erweiterter Abwasserbehandlungsanlage ("Standing Stone") bei Towanda, Pennsylvania, konzentrieren. Das Joint Venture arbeitet daran, das System im dritten Quartal 2019 in Betrieb zu nehmen.

Die 2013 eröffnete Anlage Standing Stone von Eureka bietet regionalen Energieerzeugern fortschrittliche Dienstleistungen zur Abwasserbehandlung von Solen aus der Rohöl- und Gasförderung. Nachkonzentrations-Lithiumwerte im Bereich von 1.000 ppm wurden von Eureka gemeldet und von MGX aus produziertem Wasser aus dem Marcellusschiefer verifiziert.

Zusätzliche Systemimplementierungen

Neben der ersten Systeminstallation bei Standing Stone hat das Joint Venture auch eine Wachstumsstrategie skizziert, die sich auf die Steigerung der Lithiumproduktion und den Einsatz zusätzlicher Schnellgewinnungssysteme in den Schieferformationen von Marcellus und Utica konzentriert. Dazu gehören die Erhöhung der Lithiumproduktion bei Standing Stone, der Einsatz zusätzlicher Systeme in anderen Eureka-Einrichtungen und die Identifizierung neuer Installationsstandorte in Aufbereitungsanlagen Dritter. Eureka behält sich das ausschließliche Recht vor, alle JV-Beziehungen mit Drittanbietern innerhalb der Marcellus- und Utica-Schieferformationen für einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren zu entwickeln. Beide Parteien haben gegenseitigen Ermessensspielraum, um das JV danach um bis zu vier weitere Jahre zu verlängern.

Details zum Joint Venture

Die Bedingungen des JV sehen vor, dass MGX zunächst einen unverhältnismäßigen Anteil am Bruttoerlös erhält, bis die Kapitalkosten für die Petrolithium-Anlage gedeckt sind. Eureka wird alle erforderlichen Umweltgenehmigungen für jede Systeminstallation und den laufenden Betrieb einholen und verwalten. MGX wird jedes System fertigen und installieren, das Petrolithium vermarkten und die laufende Wartung des Systems übernehmen.

Petrolithium

MGX hat ein rapides Extraktionsverfahren für Lithiumsalzlaugen entwickelt, das den Platzbedarf sowie Investitionen in weitläufige, mehrphasige abgedichtete Verdunstungsteiche von Seegröße eliminiert bzw. erheblich reduziert. Die Technologie verbessert die Qualität der Lithiumgewinnung und -exktraktion aus einem komplexen Spektrum an Solen im Vergleich zur herkömmlichen solaren Verdunstung und ist anwendbar auf Produktionswasser aus der Öl- und Gasförderung, auf Natursole, lithiumreiches Salzwasser sowie Abwässer aus Industrieanlagen. Die Petrolithium-Technologie von MGX wurde bei den Platts Global Metals Awards 2018 mit dem Base & Specialty Metals Industry Leadership Award ausgezeichnet.

MGX kann seine Petrolithium-Technologie für die Herstellung von Lithium und anderen hochwertigen Produkten einsetzen, ohne vorher Mineralreserven zu bilden, die durch einen unabhängigen technischen Bericht gestützt werden, oder eine Machbarkeitsstudie abzuschließen. Eine Produktionsentscheidung ohne den Nutzen eines technischen Berichts, der unabhängig Mineralressourcen oder -reserven feststellt, und ohne Machbarkeitsstudie, die die wirtschaftliche und technische Realisierbarkeit nachweist, schafft erhöhte Unsicherheit und verstärkt die wirtschaftlichen und technischen Risiken eines Misserfolgs. Historisch betracht besteht bei solchen Projekten ein viel höheres Risiko für wirtschaftliches oder technisches Versagen.

Informationen zu Eureka Resources

Eureka Resources bietet industrieführende moderne Aufbereitungstechniken für die Handhabung jener Wassermengen, die als Nebenprodukt bei der Öl- und Gasförderung enstehen. Seit 2008 konnte sich Eurekas patentiertes und zugelassenes Dienstleistungsangebot erweitern, um dem wachsenden Bedürfnis nach Lösungen für Produktionswasser und kritischen Mineralproduktionen nachkommen zu können. Eureka verfügt über drei strategisch klug positionierte Einrichtungen, die sowohl Erdöl- und Erdgasproduzenten als auch der Allgemeinheit regionale umweltpolitische und wirtschaftliche Lösungskonzepte bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eureka-resouces.com.

Informationen zu MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an globalen fortgeschrittenen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mgxminerals.com.

Quelle: MGX Minerals Inc. (ots)