Vom Dach bis zur Strombörse – wie Unternehmen den maximalen Gewinn aus ihrer PV-Anlage ziehen

Die Strompreise steigen, und gleichzeitig wächst bei vielen der Wunsch, unabhängiger von externen Stromanbietern zu werden. Klimafreundlich zu handeln und die eigene Energieversorgung selbst in der Hand zu haben sind Ziele, die heute mittelständische und große Unternehmen verfolgen. Ist eine eigene Dachfläche vorhanden, steht dem Bau einer PV-Anlage eigentlich nichts im Wege – oder etwa doch?

In diesem Beitrag erklärt Paris Freiherr von Troschke, Geschäftsführer der Peeek Industry Solutions GmbH, worauf es bei der Energieoptimierung mit Solarstrom ankommt.

Viele Unternehmen verfügen über große Dachflächen, die bislang energetisch ungenutzt bleiben, obwohl die Strompreise kontinuierlich steigen. Eigentlich ideale Voraussetzungen für die Installation einer PV-Anlage, zumal gesetzliche Anreize wie das EEG 2023 und steuerliche Erleichterungen wie der Wegfall der Umsatzsteuer Investitionen besonders attraktiv machen. Dennoch zögern viele Betriebe. Zu groß ist die Unsicherheit, wenn es um Netzanschluss, Fördermittel, technische Anforderungen oder die langfristige Wirtschaftlichkeit geht. „Es ist nicht die Idee der PV-Anlage, die scheitert – sondern der Versuch, sie ohne zuverlässigen Partner umzusetzen“, warnt Paris Freiherr von Troschke, Geschäftsführer der Peeek Industry Solutions GmbH. „Schon kleinste Fehler in der Planung können finanzielle Schäden verursachen, von denen sich manche Betriebe kaum erholen.“

„Genau an dieser Stelle setzen wir an: Wir begleiten Unternehmen durch ein Projektumfeld, das ohne Erfahrung schnell zum Minenfeld werden kann“, erklärt von Troschke. Die Peeek Industry Solutions GmbH unterstützt gewerbliche Kunden bei der vollständigen Realisierung von PV-Großprojekten ab 100 kWp, von der ersten Analyse bis zur Inbetriebnahme. Dank einer einzigartigen internen Infrastruktur inklusive eigenem Großhandel profitieren Kunden von günstigen Preisen, hoher Planungssicherheit und einer sorgenfreien Umsetzung ohne Subunternehmer. Zum Angebot gehören unter anderem Direktvermarktung, Power Purchase Agreements, Stromverkauf an der Börse, intelligentes Monitoring und maßgeschneiderte Speicherlösungen. Auch Freiflächenanlagen, Ladeinfrastruktur, Inselsysteme sowie energieeffiziente Technologien wie Wärmepumpen und Brennstoffzellen sind Teil des Portfolios. So sorgt Peeek dafür, dass Nachhaltigkeit nicht zum Risiko, sondern zum Wettbewerbsvorteil wird.

Die Vorteile einer PV-Anlage auf einen Blick

Bei dem Bau einer PV-Anlage wird in erster Linie die Autarkie, also die größtmögliche Unabhängigkeit von externen Stromversorgern, angestrebt. „Einen hohen Autarkiegrad zu erreichen, ist zwar nicht immer möglich, jedoch beispielsweise in Kombination mit Batteriespeichern oftmals machbar“, erläutert Paris Freiherr von Troschke hierzu. Dennoch lässt sich eine PV-Anlage so dimensionieren, dass sie langfristig einen größeren Anteil des Strombedarfs abdecken kann. Dafür ist eine detaillierte Analyse des aktuellen Stromverbrauchs und der individuellen Lastprofile des Unternehmens unerlässlich. Neben der Verbrauchsmenge spielen dabei auch saisonale Schwankungen, typische Lastspitzen und Produktionszyklen eine zentrale Rolle.

Mithilfe intelligenter Energiemanagementsysteme wird anschließend eine präzise Prognose erstellt, die sowohl den künftigen Energiebedarf als auch die erwartete Stromerzeugung abbildet. Diese Prognose ist die Grundlage, um die Speicherung und Vermarktung des erzeugten Solarstroms optimal steuern zu können. Langfristig sollen Unternehmen, die auf eine PV-Anlage setzen, entscheidende Wettbewerbsvorteile erlangen – nicht nur durch sinkende Energiekosten und mehr Versorgungssicherheit, sondern auch durch ein nachhaltiges Image.

Durch die strategische Kombination aus maximalem Eigenverbrauch, Zwischenspeicherung und einer gezielten Stromvermarktung lässt sich das wirtschaftliche und ökologische Potenzial der Anlage voll ausschöpfen. Häufig wird gerade die Direktvermarktung unterschätzt, die neben dem Eigenverbrauch zusätzliche Einnahmen sichern kann, insbesondere bei hohen Marktpreisen. Die Peeek Industry Solutions GmbH setzt hier auf ein klares Konzept: „Der Eigenverbrauch hat bei uns immer Priorität. Überschüsse werden erst dann direkt vermarktet, wenn festgelegte Grenzen erreicht sind. Wir kombinieren also feste Regeln mit der nötigen Flexibilität“, so Paris Freiherr von Troschke.

Worauf es beim Bau einer PV-Anlage ankommt

Wenn die Entscheidung für den Bau einer PV-Anlage gefallen ist, kommt es auf die richtige Umsetzung an. Besonders entscheidend ist dabei die Wahl des passenden Dienstleisters. “Im Gegensatz zu anderen Dienstleistern bieten wir sämtliche Lösungen in einem Rundum-sorglos-Paket. Kurz gesagt führen wir nicht nur Projektvorgaben aus, sondern begleiten unsere Kunden auf jedem Schritt”, so der Experte. Damit die Rechnung für mittelständische und große Unternehmen aufgeht, müssen Aspekte wie Rentabilität (ROI), die Gesamtkosten (TCO), Einspeisevergütungen, Steuererleichterungen und Förderprogramme berücksichtigt werden.

Damit die PV-Anlage ihr volles Potenzial entfalten und auch beibehalten kann, bedarf es einer regelmäßigen Wartung. Dazu gehört, dass die Stromerzeugung ebenso wie die Verbrauchsprofile und die Preisentwicklungen fortwährend kontrolliert werden. Das erfolgt durch den Einsatz von Monitoring-Tools und Predictive Maintenance. Damit Stromerzeugung und -verbrauch voneinander abgekoppelt sind, muss ein Batteriespeicher her. Dieser erlaubt die Nutzung von Solarstrom außerhalb der Erzeugungszeiten und ermöglicht es, Lastspitzen ebenso wie Netzentgelte zu reduzieren.

Peeek Industry Solutions GmbH – Ihr zuverlässiger Partner für PV-Anlagen

Die Peeek Industry Solutions GmbH unter Geschäftsführer Paris Freiherr von Troschke steht für maßgeschneiderte Lösungen. Einmalig ist der Zugriff auf ein umfassendes Netzwerk von Experten in den unterschiedlichsten Bereichen. Die Peeek Industry Solutions GmbH übernimmt sämtliche Aufgaben – von der Beantragung von Fördermitteln bis hin zur Wartung der PV-Anlage. Im Mittelpunkt steht stets der Wunsch nach einer sauberen und nachhaltigen Zukunft. „Unser Anspruch ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer unabhängigen Energieversorgung zu begleiten – mit klaren Strategien, moderner Technik und dem Anspruch, das Maximum an Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit herauszuholen“, so Paris Freiherr von Troschke abschließend.

Quelle: Peeek Industry Solutions (ots)