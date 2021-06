Warum Werbung auf Pornhub funktioniert

Die meisten Unternehmen in Europa wissen nicht, dass sie auf Pornoseiten Werbung schalten können. Dabei hat diese Form des Marketings besonders hohes Potential, das noch lange nicht ausgeschöpft ist. Der Geschäftsführer von Campagion ads, Günter Fischer, präsentiert am Donnerstag 01. Juli 2021 die Zahlen, Daten und Fakten von Werbung auf Pornhub.

Pornographie ist noch immer weitgehend ein Tabuthema, obwohl sie weitverbreitet ist und für viele Menschen selbstverständlich zu ihrem Alltag gehört. Alleine im deutschsprachigen Raum gibt estäglichmehr als40 Millionen Seitenaufrufe. Für Personen, die sich ernsthaft mit dem Thema „Marketing auf Pornoseiten“ beschäftigen wollen, organisiert Günter Fischer ein Webinar, in dem er Zahlen, Daten und Fakten dazu präsentiert.

Erst Anfang dieses Jahres gründete Günter Fischer gemeinsam mit Johannes Smeh mit Campagion ads die erste Werbeagentur Europas, die sich auf seriöses Marketing auf Webseiten mit Erwachseneninhalten spezialisiert. Die hohe Nachfrage hat selbst er nicht erwartet, denn obwohl Online-Marketing auf Adult-Seiten in der USA und Asien bereits der Standard ist, beginnt sich diese Praxis in Europa gerade erst zu etablieren.

Adult-Seiten sind ein Massenmedium. Die Zugriffszahlen sind extrem hoch und steigen weiter. Inhalte werden heute online auf Blogs und Streaming-Seiten konsumiert und traditionelles Fernsehen als Massenmedium sinkt in seiner Bedeutung für den Werbemarkt, vor allem für jüngere Generationen, welche mit herkömmlicher Werbung kaum noch erreicht werden können.

Aber auch die großen Player des Streamings verursachen Kopfweh bei Marketern in immer mehr Branchen. Youtube wird beispielsweise zukünftig keine Anzeigen für Glücksspiele, verschreibungspflichtige Medikamente und Alkohol auf seinem MastHead-Banner mehr zulassen. Je mehr Online-Restriktionen für bestimmte Branchen kommen, desto schwieriger wird es für diese, effektive digitale Werbestrategien zu entwickeln. Unser CEO Günter Fischer ist der festen Meinung, dass die Anpassung an die verfügbaren Kanäle und die Wahl der richtigen Agentur für die Zusammenarbeit, der Schlüssel zum Erfolg sein wird.

Der größte Vorteil für europäische Unternehmen, auf Adult-Seiten zu werben ist, dass der Markt im Gegensatz zu Nordamerika und Asien noch nicht stark umkämpft ist. Die Kosten sind im Vergleich zu herkömmlichem Online-Marketing extrem gering. Mit EUR 120 können bereits bis zu einer Million Menschen erreicht werden.

"Seriöse Werbung auf Adult-Seiten ist etwas Neues, das die Aufmerksamkeit und das Interesse der UserInnen sichert", sagt der Gründer von CAMPAGION, Günter Fischer. Sein Ziel ist es, Marketing auf Adult-Seiten in den Mainstream zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen veranstaltet er am 01.07.2021 ein kostenloses Webinar, in dem er seine Erfahrung in diesem Bereich mit Interessenten teilt: „Jedes Unternehmen kann die Zahlen, die wir bringen, sehr gut brauchen und diesen Schritt wagen. Je früher, desto besser!“

Adult-Offensive - Marketingkampagnen für B2C und B2B auf Adult-Seiten

Günter Fischer spricht über seine Erfahrung im Online-Marketing auf Adult-Seiten und präsentiert den bisherigen Erfolg seiner Werbekampagnen und wie Unternehmen im B2C und B2B auch davon Gewinne erzielen können

