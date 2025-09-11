Größtes Cannabis-Investment Europas 2025 German Cannabis Standard sichert sich 10 Millionen Euro Finanzierung

German Cannabis Standard (GCS), eines der führenden Cannabis-Tech-Unternehmen Europas, hat eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen. Die Kapitalrunde basiert auf einer Post-Money-Bewertung von 60 Millionen Euro und stellt damit das größte Cannabis-Investment Europas im Jahr 2025 dar.

Ein wesentlicher Teil der Investition stammt von einem deutschen Family Office, das nicht nur Kapital, sondern auch rund 21.000 m² Produktionsfläche im Solar Valley (Bitterfeld-Wolfen) bereitstellt. Damit entsteht eine der drei größten GMP-konformen Produktionsstätten für Medizinal-Cannabis in Deutschland. Der Bau der Anlage ist bereits gestartet und wird durch die Finanzierung weiter beschleunigt.

Vertikal integriertes Ökosystem - vom Anbau bis zur Apotheke

GCS entwickelt ein vollständig integriertes Technologie- und Produktionsökosystem, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt: von Forschung und Anbau über digitale Plattformen bis hin zur Versorgung von Patientinnen und Patienten in Apotheken - reguliert und skalierbar.

1. GCS Cultivation (Forschung & Anbau)

Die neue Produktionsanlage wird nach den strengen GMP-Richtlinien errichtet und durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zertifiziert. Neben der Expertise des eigenen Teams setzt GCS auf starke Partnerschaften im Bereich Anlagenbau und Cannabisproduktion.

2. GCS Technology

Das Technologie-Ökosystem von GCS umfasst mehrere Plattformen:

Blütezeit Health (B2C / Telemedizin)

Blütezeit ist eine Telemedizin-Plattform, die Patient:innen einen rechtskonformen Zugang zu Medizinal-Cannabis ermöglicht. Über einen kuratierten Ärzt:innen-Pool können Konsultationen digital durchgeführt werden. E-Rezepte werden medienbruchfrei an Apotheken übermittelt - für eine schnelle Versorgung vor Ort oder per Versand.

Cannaflow (B2B-Infrastruktur & ERP)

Cannaflow ist das digitale Rückgrat des Ökosystems und verbindet Apotheken, Großhändler und Telemedizinanbieter. Die Plattform digitalisiert den kompletten Bestellprozess von Medizinal-Cannabis und bietet eine integrierte Lösung inklusive Online-Shop, Rezeptmanagement, Zahlungsabwicklung und Logistik (z. B. über Uber Direct und DHL). Damit entfallen manuelle Abstimmungen zwischen Apotheken, Telemedizinanbietern und Versanddienstleistern.

Cannabiosan (Einkaufsgemeinschaft für Apotheken)

Cannabiosan bündelt die Nachfrage von Apotheken, verbessert Einkaufskonditionen und erleichtert den Zugang insbesondere für kleinere Apotheken und Standorte in ländlichen Regionen. Ziel ist es, die wohnortnahe Versorgung mit Medizinal-Cannabis zu stärken.

Dr. Nikolaos Katsaras, Co-Gründer & Geschäftsführer GCS:

"GCS und unsere Technologie-Töchter decken gemeinsam einen Großteil der Wertschöpfungskette für Medizinal-Cannabis in Deutschland ab - eine Positionierung, die in dieser Form einzigartig ist. Das Investment ermöglicht es uns, unseren erfolgreichen Kurs konsequent fortzusetzen und uns unter den führenden Cannabis-Unternehmen in Deutschland zu etablieren. Der Markt für Cannabis ist enorm - diese Finanzierung hilft uns, unseren Marktanteil nachhaltig zu sichern und gezielt auszubauen."

Dogan Küncekli, Co-Gründer & Geschäftsführer GCS:

"Wir sind nicht als First Mover gestartet, doch unser klarer Anspruch ist es, als Best Mover Maßstäbe zu setzen. Unsere Vision wird dank der Finanzierung jetzt zur gelebten Mission. Mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und einer klaren Strategie wollen wir den Markt nicht nur mitgestalten, sondern nachhaltig prägen."

Andreas Rührig, Investor bei GCS:

"Mich begeistert, wie insbesondere der technologische Fokus der GCS immer mehr an Wert gewonnen hat und man Kund:innen über verschiedene Wege, z. B. über Partnerschaften mit Ärzten und Communities, in das Ökosystem einbinden kann. Die technische Basis ermöglicht es, allen Parteien in diesem Ökosystem den Zugang zu medizinischem Cannabis deutlich zu erleichtern und damit auch effektiv den Schwarzmarkt zu bekämpfen."

Henrik Willen, Co-Gründer & Geschäftsführer von cannaflow und Blütezeit Health:

"Mit cannaflow bauen wir den digitalen Hub der Cannabis-Industrie - eine Plattform, auf der alle Akteure voneinander profitieren. Mit Blütezeit Health zeigen wir zugleich, dass rechtskonforme Telemedizin für medizinisches Cannabis auch mit großartiger Nutzererfahrung möglich ist."

Markt & Regulierung

Seit Inkrafttreten des Medizinal-Cannabis-Gesetzes (MedCanG) im April 2024 - mit der Entfernung aus dem Betäubungsmittelgesetz, E-Rezept als Standardverfahren und Wegfall der Anbauquoten - hat sich der Markt in Deutschland neu aufgestellt. Die neue Rechtslage sorgt für Planungssicherheit und eröffnet attraktive Perspektiven für Investitionen in Qualität, Versorgungssicherheit und Patientenzugang.

