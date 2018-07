"Go West!" - CannTrust startet mit drei westkanadischen Lieferverträgen für legal konsumierbares Hanf mit einem Volumen von voraussichtlich mehr als 17.000 kg pro Jahr im Markt durch

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" oder das "Unternehmen", TSX: TRST), einer der führenden kanadischen lizensierten Hanf-Hersteller, hat mit seinen ersten drei Lieferabkommen für Hanf zum legalen Freizeitkonsum einen blendenden Start im neuen Markt hingelegt.

Die Abnahmeverträge für CannTrusts hochwertiges, standardisiertes Hanf unter drei verschiedenen Marken - Liiv, SYNR.G und Xscape - in British Columbia, Alberta and Manitoba übertreffen die Absatzprognosen von CannTrust bei weitem und belaufen sich kombiniert auf jährlich geschätzt mehr als 17.000 Kilogramm. Die breite Produktpalette umfasst unter anderem getrocknete Blüten, vorgerollte Joints, Öl und Kapseln, die ab dem 17. Oktober 2018 legal im Hanf -Handel sowie online erhältlich sein werden. CannTrust freut sich, auf dieser positiven Dynamik aufzubauen, und schließt derzeit Lieferverträge mit weiteren Provinzen ab.



"Das ist erst der Anfang, CannTrust legt jetzt richtig los! Wir sind nun, dank unserer beispiellosen Produktqualität und Wertigkeit, unseren Innovationen und unserer ausgewiesenen Expertise, ein bewährter Primäranbieter für British Columbia, Alberta und Manitoba. Diese Liefervereinbarungen übertreffen unsere ursprünglichen Erwartungen. Wir sind bestrebt, mit allen Provinzen zusammenzuarbeiten und unsere Beziehungen auszubauen, und schließen gerade Verträge im ganzen Land ab. Es sind äußerst spannende Zeiten - für CannTrust und für Kanada", sagt Brad Rogers, President von CannTrust.

CannTrust setzt mit Blick auf die Zeit nach dem Stichtag 17. Oktober auf innovative Forschung und konzentriert sich auf das "nächste angesagte Ding" im sich entfaltenden kanadischen Hanf-Markt. Das Unternehmen hat mehrere neue Produkte in der Entwicklung, darunter Heißgetränke, Sportgetränke und Alkoholprodukte, die mit THC bzw. CBD versetzt sind, und Vape-Pens für ein unbeschwertes Inhalationsvergnügen.

Dank umfangreicher Planung ist CannTrust in der Lage, die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigem und standardisiertem Hanf zu bedienen. Die Lagerbestände für sowohl den medizinischen als auch den Freizeitbedarf werden in CannTrusts neuem Anbaubetrieb für kontinuierliche Ernte in Niagara, Ontario, erzeugt, dem ersten dieser Art. Die Anlage, die sicherstellen soll, dass die Kunden stets Zugang zu qualitativ hochwertigen Produkten zu erschwinglichen Preisen haben, wird derzeit mit einer Jahresproduktion von schätzungsweise 50.000 Kilogramm betrieben. Um die prognostizierte Nachfrage zu decken, wird aber bereits eine neue, rund 55.741 Quadratmeter (600.000 Quadratfuß) große Erweiterung finanziert und in Angriff genommen. Wenn die Einrichtung in Niagara vollständig in Betrieb ist, wird sich die Produktion mit über 100.000 Kilogramm mehr als verdoppeln und neue Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit im Markt setzen.

CannTrusts innovativer, disziplinierter Ansatz und die wissenschaftliche Expertise, die den Erfolg des Unternehmens im medizinischen Bereich vorangetrieben haben, werden auch zur Differenzierung bei der legalen Abgabe an Erwachsene zu Konsumzwecken eingesetzt und genutzt. Die drei CannTrust-Marken für die freizeitliche Nutzung stehen für unübertroffene Güte und werden den neuen Markt mit standardisierten Produkten und konsistenter Qualität versorgen. CannTrust führt zeitgleich auch sein Engagement für den Gesundheitsbereich und die Patienten weiter, die sich auf die Versorgung mit CannTrusts hochwertigen, bewährten getrockneten Blüten, Hanf-Ölen und veganen Kapseln verlassen.

Informationen zu CannTrust

CannTrust ist seit seiner Gründung im Jahr 2014 kanadischer Marktführer bei der Herstellung von pharmazeutisch standardisierten Produkten.

Als staatlich regulierter lizensierter Hersteller bringt CannTrust mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Pharmazie und Gesundheitswesen in die Branche für medizinisches Hanf ein. CannTrust betreibt derzeit eine rund 5.574 Quadratmeter (60.000 Quadratfuß) umfassende, hochmoderne Hydrokulturanlage in Vaughan, Ontario, und eine kürzlich in der ersten Phase fertiggestellte 23.225 Quadratmeter (250.000 Quadratfuß) große Neugestaltung seiner circa 41.806 Quadratmeter (450.000 Quadratfuß) umfassenden Niagara Greenhouse Facility. Der Ausbau der zweiten Phase ist im Gange und wird voraussichtlich bis Herbst 2018 abgeschlossen und für die Kultivierung bereit sein. Der dritte Bauabschnitt mit einer zusätzlichen geplanten Fläche von rund 55.741 Quadratmetern (600.000 Quadratfuß) ist ebenfalls in Angriff genommen und bereits vollständig finanziert.

CannTrust setzt sich für Forschungstätigkeit und Innovation ein und ist bestrebt, einen Beitrag zum wachsenden Bestand an evidenzbasierter Forschung über den Einsatz und die Wirksamkeit von Hanf zu leisten. Unsere Teams für Produktentwicklung treiben gemeinsam mit unserem exklusiven globalen Pharmapartner Apotex Inc. die Innovation und Entwicklung von Produkten unablässig voran, die Patienten die Anwendung von Hanf für medizinische Zwecke erleichtern sollen. Wir unterstützen fortwährend die Aufklärung von Patienten über Hanf als Arzneimittel und leiten ein Compassionate Use-Programm, um finanziell bedürftigen Patienten zur Seite zu stehen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.canntrust.ca.

Quelle: CannTrust Holdings Inc. (ots)