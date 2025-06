Unternehmer Dirk Roßmann: "Viele haben am Meckern mehr Freude als am Gestalten"

Der Unternehmer Dirk Roßmann kritisiert die pessimistische Stimmung im Land und das zunehmende Desinteresse für politische Zusammenhänge. Im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" von "Kölner Stadt-Anzeiger" und Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagt Roßmann: "Die Anzahl der Leute, die sich wirklich für Politik interessieren, ist nicht größer geworden. Viele haben am Meckern mehr Freude als am Gestalten. Und sie wollen am Nicht-Informiert-Sein festhalten."

Roßmann stellt fest: "Je weniger Menschen wissen, desto mehr glauben sie alles zu wissen. Viele Menschen leben geistig auf einem Niveau, wo man nur sagt: Oh Gott oh Gott. Den mündigen Bürger gab es früher in größerer Stückzahl."

Ihn wundere daher nicht, dass Populisten immer größere Erfolge hätten, doch sie würden dem Land in der Regel schaden. Roßmann: "Alles, was Donald Trump in den USA ökonomisch macht, ist eine Katastrophe und nicht zu Ende gedacht. Wenn er dauernd von Zöllen spricht: Dann kauft die EU keine Boeings mehr, sondern die eigenen Flugzeuge. Er denkt gar nicht zu Ende, was Zölle bedeuten. Die bedeuten weniger Wohlstand."

Roßmann hofft für Deutschland, dass die neue schwarz-rote Koalition besser regiere als die Vorgängerregierung: "Ich finde es ermutigend, was SPD und Union derzeit machen. Obwohl ich in meinem Herzen ein Grüner bin, fand ich die Politik der vorherigen Regierung nicht ermutigend."

Roßmann geht mit den Grünen scharf ins Gericht: "Viele Grüne wissen ganz viel über die Erderwärmung, waren aber im Spitzenamt von der Komplexität, einen Staat zu führen, überfordert."

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)