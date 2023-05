Rostec-Chef: Flugzeug Suchoi Superjet New soll komplett aus russischen Teilen bestehen

Das russische Flugzeug Suchoi Superjet New, das bald in Serie gehen soll, wird so gut wie keine ausländischen Bauteile haben. Das kündigt der CEO des staatlichen Unternehmens Rostec an. Selbst die Herstellung der Verbundstoffe hängt nicht mehr vom Ausland ab. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das durch die westlichen Sanktionen eingeleitete Importsubstitutionsprogramm Russlands nimmt konkrete Formen an. Laut der Nachrichtenagentur TASS sagte Sergei Tschemesow, CEO des staatlichen Unternehmens Rostec, während eines Treffens mit dem russischen Premierminister Michail Mischustin: Das russische Flugzeug SSJ New (Suchoi Superjet New), das ab dem Jahr 2024 in Massenproduktion gehen soll, wird praktisch keine importierten Komponenten enthalten. Er betonte: "Wenn wir über den SSJ New sprechen, dann schließen wir gerade die Tests des PD-8-Triebwerks ab. Das Flugzeug ist bereits mit unserem Triebwerk, unserer Avionik, unserer Ausrüstung und vor allem mit unserem gesamten Rumpf ausgestattet. Da gibt es praktisch nichts mehr, was importiert werden müsste. Wir stehen kurz vor dem Abschluss der Zertifizierung. Und wir werden im Jahr 2024 mit der Massenproduktion beginnen. Jährlich werden wir dann 20 SSJ-New-Flugzeuge fertigen." Zuvor hatte der erste stellvertretende Leiter des Staatskonzerns, Wladimir Artjakow, gegenüber TASS erklärt, dass das Unternehmen vor einigen Jahren ein Programm zur Importsubstitution gestartet habe und heute den Bedarf der Luftfahrtindustrie an allen wichtigen Materialien decke. Gleichzeitig seien neue russische Verbundwerkstoffe, deren Fehlen in den letzten Jahren die technologische Souveränität Russlands ernsthaft untergraben hatte, nicht nur stärker als Pressschichtholz, sondern auch als Aluminiumwerkstoffe, und das bei deutlich geringerem Gewicht. Diese haben den Flugzeugkonstrukteuren neue Möglichkeiten eröffnet, eine neue Generation von Flugzeugen zu entwickeln, so TASS." Quelle: RT DE