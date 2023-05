Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, hat auf seiner täglichen Pressekonferenz über jüngste Entwicklungen binnen 24 Stunden an der Front berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Kupjansk waren die russische Luftwaffe sowie Artillerieeinheiten tätig. Drei ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen wurden dort eliminiert. Insgesamt wurden bis zu 95 ukrainische Soldaten getötet. Acht Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette und ein M777-Artilleriesystem aus US-amerikanischer Produktion wurden zerstört. Ein ukrainisches Munitionsdepot wurde auch vernichtet.

An der Front bei Kransny Liman wurden ukrainische Einheiten durch Luft- und Artilleriefeuer getroffen. Bis zu 65 ukrainische Soldaten sind ums Leben gekommen, ein gepanzertes Kampffahrzeug, ein Pick-up sowie zwei Haubitzen wurden zerstört. Ein Lager der ukrainischen Armee mit Artilleriemunition wurde vernichtet.

Am Frontabschnitt Donezk in Artjomowsk rückten russische Sturmtruppen im westlichen Teil der Stadt weiter vor. Luftlandeeinheiten unterstützten sie und hielten den Feind an den Flanken zurück, heißt es im Bericht.

Nahe Tschassow Jar wurde eine Brücke zerstört, über die die ukrainischen Streitkräfte Munition geliefert und Reserven nach Artjomowsk verlegt hatten. Zwei ukrainische Munitionsdepots wurden zudem bei Kramatorsk und Awdejewka zerstört.

Insgesamt wurden bis zu 300 ukrainische Soldaten und Söldner getötet. Drei Schützenpanzer, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, ein Mehrfachraketenwerfer sowie eine Selbstfahrlafette zerstört.

Im Süden der Volksrepublik Donezk sowie im Gebiet Saporoschje wurden ukrainische Einheiten unterdrückt und eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe neutralisiert. Mehr als 90 Soldaten sind ums Leben gekommen. Ein Panzer, fünf Fahrzeuge und zwei Haubitzen wurden eliminiert.

Im Gebiet Cherson wurden bis zu 80 ukrainische Soldaten getötet, 15 gepanzerte Kampffahrzeuge, 23 Fahrzeuge und vier Haubitzen vernichtet. Außerdem wurden im Gebiet Cherson zwei ukrainische Su-25-Flugzeuge zerstört.

Sieben HIMARS-Raketen wurden binnen 24 Stunden abgefangen und 14 Drohnen abgeschossen."

Quelle: RT DE