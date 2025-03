Petition: Raus aus der Weltgesundheitsorganisation – WHO-Austritt jetzt!

Die umstrittene Weltgesundheitsorganisation WHO strebt seit geraumer Zeit mit dem geplanten Pandemievertrag [1] und den Änderungen an den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) [2] nach schier grenzenloser Macht. Doch immer mehr Länder entziehen sich dem Würgegriff der WHO: Am 20. Januar 2025 sind die USA aus der WHO ausgetreten, wenige Tage danach Argentinien und bald könnten Ungarn und Italien folgen. Machen wir jetzt gemeinsam Druck, damit auch die deutschsprachigen Länder die WHO verlassen, bevor es zu spät ist! Dies steht auf der Petitionsseite "Pariotpetition.org".

Weiter heißt es in der Petition: "Gleich am Tag seiner Amtseinführung vollzog der wiedergewählte US-Präsident Donald Trump den Austritt der USA aus der WHO. Er begründete den Schritt unter anderem mit der unrühmlichen Rolle der WHO während der Corona-Zeit und dem politischen Einfluss von Ländern wie dem kommunistischen China auf die WHO.

Erinnern wir uns nur daran, wie eine kleine, von niemandem gewählte WHO-Funktionärsschar mit Fehleinschätzungen, intransparenten Entscheidungen und Alarmismus weltweit noch nie dagewesene, radikale Maßnahmen durchgesetzt hat, die wie beispielsweise die Maskenpflicht nicht nur völlig nutzlos waren, sondern in vielen Fällen, insbesondere bei den Gen-Injektionen, lebensgefährliche Folgen hatten. Ganz zu schweigen von dem wirtschaftlichen und sozialen Schaden, den die Lockdowns angerichtet haben.

Vor diesem Hintergrund sprach Argentiniens Präsident Javier Milei von „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und erklärte am 5. Februar 2025 den Austritt seines Landes aus der WHO. Kein fremder Akteur soll jemals wieder die argentinische Gesundheitspolitik kontrollieren, sagte ein Regierungssprecher: „Wir Argentinier werden nicht zulassen, dass eine internationale Organisation in unsere Souveränität eingreift – schon gar nicht in unsere Gesundheitspolitik.“ Eine vollkommen berechtigte Sorge, denn auch wenn der Pandemievertrag 2024 vorerst gescheitert ist, will die WHO über den Umweg der gleichzeitig beschlossenen neuen Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) doch noch ihre Ziele erreichen: Weltweite Überwachung, Zensur, Lockdowns auf Geheiß des Generaldirektors der WHO, Impfzwänge und Ähnliches.

Die Austritte der USA und Argentiniens aus der WHO könnten durchaus für einen gewissen Dominoeffekt und weitere Austritte sorgen. So denkt beispielsweise die Regierung Ungarns bereits laut darüber nach, die WHO zu verlassen. In Italien spricht sich Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini (Lega) für einen WHO-Austritt aus und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf in der Abgeordnetenkammer des Parlaments vorgestellt. Um die WHO-Machtpläne zu verhindern und die Globalisten entscheidend zu schwächen, wäre es vor allem wichtig, dass die großen Geldgeber austreten. Nach dem Ausscheiden der USA ist Deutschland das Land mit den höchsten WHO-Beitragszahlungen. Aber auch Österreich, die Schweiz und Luxemburg zahlen in Relation zu ihrer Bevölkerungszahl viel zu hohe Beiträge.

Wir müssen jetzt das Momentum nutzen und gemeinsam auf den WHO-Austritt pochen. Wenn – wonach es derzeit aussieht – die neuen Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) im Juli 2025 in Kraft treten, ist der Austritt die einzige Chance, uns der totalen Kontrolle und Tyrannei durch die WHO zu entziehen. Wir sollten nicht länger mit einem globalistischen Machtzentrum zu tun haben, das von uns Steuerzahlern großzügig finanziert wird und der verlängerte Arm von Big Pharma ist. Fordern wir deshalb jetzt die Regierungen von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg auf, aus der WHO auszutreten und jegliche Finanzierung dieser Organisation einzustellen. Bitte unterzeichnen und teilen auch Sie diese enorm wichtige Petition für unsere Freiheit, unsere Gesundheit und unsere nationale Souveränität!"

Quelle: PatriotPetition