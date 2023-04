Washington Post: Ägypten stellt Munition für Kiew statt für Moskau her

Der ägyptische Präsident Abd al-Fattah as-Sisi hat seine Pläne zur Lieferung von Raketen an Russland aufgegeben und wird stattdessen Granaten für die Ukraine herstellen, berichtet The Washington Post. Der Kreml hält solche Berichte für eine weitere Fälschung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ägypten hatte die Absicht, heimlich Raketen an Russland zu liefern, hielt aber im vergangenen Monat nach Kontakten mit Vertretern der US-Regierung inne, berichtete die Zeitung The Washington Post unter Berufung auf durchgesickerte US-Geheimdienstdokumente. Stattdessen habe Kairo beschlossen, Artilleriegranaten für die Ukraine zu produzieren, heißt es in dem Artikel.

Die Zeitung schrieb, der ägyptische Präsident Abd al-Fattah as-Sisi habe geplant, Russland mit Raketen zu beliefern, die in Mehrfachraketenwerfern eingesetzt werden könnten, und seine Untergebenen gebeten, diese Absichten geheim zu halten. Anfang März habe er diese Pläne jedoch aufgegeben und stattdessen "den Verkauf von 152-mm- und 155-mm-Artilleriegranaten an die Vereinigten Staaten zur Weitergabe an die Ukraine genehmigt", so der Artikel.

Letzte Woche hatte The Washington Post unter Berufung auf durchgesickerte geheime US-Dokumente geschrieben, Ägyptens Präsident habe ihn angewiesen, bis zu 40.000 Raketen für Russland herzustellen. As-Sisi verlangte, dass die Produktion und der Versand geheim gehalten werden, "um Probleme mit dem Westen zu vermeiden". Angeblich musste den Arbeitern gesagt werden, dass die Raketen für die ägyptische Armee bestimmt seien.

In dem Artikel wurde der Minister für Militärproduktion, Mohamed Salah al-Din, erwähnt, der as-Sisi versprach, seine Männer notfalls in Schichten arbeiten zu lassen, weil dies das Mindeste sei, was Ägypten tun könne, um "sich bei Russland für seine Hilfe zu revanchieren". Um welche Art von Hilfe es sich handelte, wurde in den Dokumenten nicht näher erläutert. Salah al-Din behauptete, Russland sei bereit, "alles zu kaufen". Die Zeitung erwähnt ägyptische 122-mm-Raketen des Typs Sakr 45, gibt aber nicht an, ob sie hergestellt wurden. Diese Raketen sind mit den russischen Grad-Mehrfachraketenwerfern kompatibel.

Das ägyptische Außenministerium erinnerte in seinem Kommentar zu dem Leak an Kairos Position der Nichteinmischung in den Konflikt in der Ukraine und an die Verpflichtung, "eine gleichwertige Distanz zu beiden Seiten zu wahren". Die ägyptische Seite rufe beide Staaten weiterhin dazu auf, die Feindseligkeiten einzustellen und eine politische Lösung durch Verhandlungen zu erreichen, so das Ministerium.

Der Kreml reagierte auf die Veröffentlichung der Washington Post mit der Aussage, dass es sich um eine weitere Fälschung handele, von denen es viele gebe. Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow sagte, dass solche Informationen als eine weitere Fälschung behandelt werden sollten."

Quelle: RT DE