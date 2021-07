CGTN: Wie interpretieren die Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas das Geheimnis des Erfolgs der Partei

"Solange ich lebe, werde ich weiterhin auf dem Podium stehen und für meine Schülerinnen da sein. Ich werde das niemals bereuen", erklärte Zhang Guimei, die 1998 der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) beigetreten ist und ihre gesamte Karriere damit verbracht hat, Mädchen in abgelegenen ländlichen Gebieten in der Provinz Yunnan im Südwesten Chinas kostenlosen Unterricht zu geben.

Das sagte sie am Dienstag im Namen der Verleihung der Medaille des 1. Juli, der höchsten Auszeichnung in der Partei, in der Großen Halle des Volkes in Peking stattfand. Die Welt hat akademische Theorien aufgestellt, die den langjährigen Erfolg der KPC erklären könnten. Die Antwort aber geben ihre Mitglieder selbst.

Ursprünglicher Anspruch der KPC unverändert

"Die Empfänger sind gewöhnliche Helden, die ihre Pflichten erfüllen und stille Beiträge leisten", erklärte Präsident Xi Jinping, der Generalsekretär des Zentralkomitees der KP Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission, in seiner Rede bei der Verleihung der Medaille des 1. Juli. Die Empfänger der Medaille des 1. Juli verkörperten den fundamentalen Grundsatz der chinesischen Kommunisten, der das Volk in den Mittelpunkt ihres Herzens stelle und ihm von ganzem Herzen diene, fügte er hinzu.

Seit ihrer Gründung vor rund hundert Jahren hat die KPC ihre Gründungsmission nie aus dem Blick verloren - das Wohlbefinden der Menschen und die Revitalisierung der chinesischen Nation - und dies ist von ihren Mitgliedern stets so praktiziert worden. Die Geschichten der herausragenden Parteimitglieder als Medaillengewinner am 1. Juli erklären anschaulich, dass sie dem ursprünglichen Streben und der Gründungsmission der Partei treu geblieben sind, und weitere ähnliche Beispiele lassen sich im von der KPC geführten China leicht finden.

In Chinas Kampf gegen die COVID-19-Epidemie bekämpften mehr als 39 Millionen KPC-Mitglieder das Virus an vorderster Front und mehr als 13 Millionen meldeten sich freiwillig. Fast 400 KPC-Mitglieder haben das Leben und die Sicherheit anderer auf eigene Kosten verteidigt. Im Rahmen der Kampagne zur Armutsbekämpfung in China wurden zwischen 2013 und 2020 mehr als 3 Millionen Parteimitglieder ausgewählt und als erste Parteisekretäre und ortsansässige Mitglieder des Arbeitsteams entsandt, um gezielte Projekte im ganzen Land durchzuführen.

Durch die kontinuierlichen Bemühungen konnten die verbleibenden 98,99 Millionen verarmten Landbewohner bis Ende des Jahres 2020 von der Armut befreit werden. Über Generationen hinweg hätten KPC-Mitgliedern hartnäckig für nationale Unabhängigkeit und Befreiung, für Wohlstand und Stärke des Landes und für das Glück des Volkes gekämpft, so Xi.

Politisches Engagement der KPC: Der Mensch hat Priorität

Das Jahr 2021 markiert den hundertsten Jahrestag der Gründung der KPC, und im Laufe dieser Jahre hat sich die KPC weiterhin einer volkszentrierten Entwicklungsphilosophie verschrieben. Dem Volk zu dienen, das war die Hauptaufgabe der Partei, als sie 1921 gegründet wurde. In seiner Rede bei der Preisverleihung am Dienstag betonte Xi, dass die KPC-Mitglieder die Interessen der Menschen an erste Stelle setzen sollten, um den Menschen zu dienen, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und mit ihnen in Verbindung zu bleiben.

"Menschen" ist stets ein Schlüsselwort in Xis Reden. "Die Menschen sind die Autoren der Geschichte, sie sind die fundamentale Kraft, die die Zukunft unserer Partei und unseres Landes bestimmt", erklärte er, und Chinas Entwicklung steht im Einklang mit dieser Philosophie. Chinas makroökonomische Errungenschaften haben sich auch im Wohlergehen seiner Bevölkerung niedergeschlagen. Bis 2020 sind im Sozialversicherungssystem mehr als 1,3 Milliarden Menschen erfasst.

Im Zuge der Reise Chinas in Richtung des vollständigen Aufbaus eines modernen sozialistischen Landes appelliert Xi in seiner Rede an die Mitglieder und Beamten der KPC, mutig auf das Ziel des zweiten hundertjährigen Jubiläums sowie den chinesischen Traum der Revitalisierung hinzuarbeiten.





