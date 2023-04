Kremlsprecher: Putin hat keine Doubles, er ist "mega-aktiv"

Der russische Präsident habe keine Doppelgänger und habe sich nie in Bunkern versteckt, sagte sein Pressesprecher Dmitri Peskow am Montag. Er bezeichnete solche Berichte als absolute Lügen und dementierte damit jüngste Vorwürfe aus Kiew. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der russische Präsident hat noch nie einen Doppelgänger für sich einspringen lassen, erklärte sein Pressesprecher am Montag. "Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Putin viele Doppelgänger hat, die anstelle von ihm arbeiten, während er im Bunker sitzt. Das ist eine weitere Lüge", sagte Dmitri Peskow bei einem Wissensmarathon. Er nannte den russischen Staatschef "mega-aktiv".

"Wir können kaum mit ihm mithalten – diejenigen, die mit ihm arbeiten. Seine Energie ist beneidenswert und man kann sich nur wünschen, so gesund zu sein wie er."

"Natürlich ist er nie in irgendwelchen Bunkern gesessen", fügte der Sprecher des Präsidenten hinzu. Peskow erklärte, dass im einfachen Sprachgebrauch mit dem Wort "Bunker" das Koordinierungs- und Analysezentrum der Regierung des Weißen Hauses, gemeint sei. "Dies ist ein phänomenaler Hightech-Raum, in dem die Regierung in Echtzeit alles sieht, was in unserem Land passiert, alle Vorboten von Problemen in der Wirtschaft, im sozialen Bereich, in der Medizin, in der Technologie und so weiter. Das ist die Art von 'Bunker', die wir haben, aber keineswegs der, über den sie im kollektiven Westen lügen."

Alexei Danilow, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, hatte zuvor behauptet, dass nicht der russische Präsident in die Gebiete Cherson und Lugansk gereist war, sondern einer seiner Doppelgänger. "Da war kein Putin. Es gab einen gewöhnlichen Doppelgänger, von dem es mehrere gibt, das ist bereits eine bekannte Sache." Peskow bezeichnete diese Aussagen als "merkwürdig".

Putin hatte vor einigen Jahren in einem Interview mit der Agentur TASS erzählt, dass ihm Anfang der 2000er-Jahre, "in den schwierigsten Zeiten des Kampfes gegen den Terrorismus", angeboten worden sei, einen Doppelgänger zu verwenden, er habe diese Idee jedoch abgelehnt."

Quelle: RT DE