Mit den größten Lagerstätten und Leitungen nach China wächst die Gasindustrie des russischen Fernen Ostens. Die Behörden der Teilrepublik Jakutien haben am Montag über die Entdeckung eines neuen Gasfelds berichtet. Damit kann die Wirtschaft der Region noch stärker werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Dienstag haben die Behörden der Teilrepublik Jakutien im Fernen Osten Russlands über die Entdeckung eines neuen Gasfeldes berichtet. Die Lagerstätte erhielt den Namen Muchtinskoje, ihre Gasmengen werden auf 34,8 Milliarden Kubikmeter geschätzt. Der erste stellvertretende Minister für Industrie und Geologie der Teilrepublik, Michail Kirillin, hob insbesondere die günstige Lage des neuen Gasfelds in der Nähe der Gasleitung Power of Siberia (Kraft Sibiriens) und der Ostsibirien-Pazifik-Ölpipeline hervor. Das könne ihm zufolge die Entwicklung von Muchtinskoje wesentlich begünstigen und die gesamte Gasförderung in der Region erhöhen.

"Wir streben weiterhin danach, dass die Teilrepublik ihre führende Position bei der Gasförderung im Fernen Osten stärkt."

Im Jahr 2022 wurden in Jakutien 17 Milliarden Kubikmeter Gas gefördert, eine Steigerung um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In diesem Zusammenhang betonte der Chef der Republik Jakutien, Aissen Nikolajew, dass die Entdeckung und Entwicklung neuer Lagerstätten Investitionen und neue Arbeitsplätze sowie bessere Infrastruktur und höhere Lebensqualität bedeuten. Dies sei letztendlich von äußerst großer Wichtigkeit für die Wirtschaft der Region und für Russland als Ganzes.

Die Gasindustrie im Fernen Osten Russlands wird aktiv ausgebaut. Ende Dezember hatte der russische staatliche Energiekonzern Gazprom mit der Förderung an der Gaslagerstätte Kowyktinskoje im Gebiet Irkutsk begonnen. Diese gilt mit ihrer Gasmenge in Höhe von 1,8 Trillionen Kubikmeter Gas als größte Gasquelle im Osten Russlands. Lieferungen aus dem neuen Gasfeld erfolgen über einen neuen Abschnitt der Gasfernleitung Power of Siberia, der zusammen mit Kowyktinskoje in Betrieb genommen wurde."

Quelle: RT DE