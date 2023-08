Russische Truppen haben Angriffe der ukrainischen Streitkräfte in Richtung der Siedlungen Prjutnoje und Staromajorskoje in der Donezker Volksrepublik (DVR) vereitelt. Dies berichtet Oleg Tschechow, Leiter im Pressezentrum des Truppenverbands Ost der russischen Streitkräfte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auch seien Sammelpunkte ukrainischer Truppen in Ugledar, Uglesborotschnaja, Staromajorskoje, Maximowka und am westlichen Rand des Dorfes Rownopol sowie in Rasdolnoje und Wolnoje Polje von der russischen Artillerie angegriffen worden.

Darüber hinaus wurden Tschechow zufolge eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika nahe Schachtjorskoje, ein Kontrollpunkt für Drohnen und ein Fahrzeug mit Kämpfern in der Nähe der Sowchose Oktjabr sowie zwei Pickups nördlich von Prijutnoje zerstört.

Eine weitere Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika der ukrainischen Streitkräfte wurde bei der Ortschaft Nowopol vernichtet. Außerdem hat die Gruppe Ost zwei ukrainische Drohnen in der Donezker Volksrepublik abgeschossen."

Quelle: RT DE