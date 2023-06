Während seines Briefings hat der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, über erfolglose Versuche des ukrainischen Militärs berichtet, an der Kontaktlinie südlich von Donezk im Gebiet Saporoschje nahe Donezk und Krasny Liman voranzukommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Wremewka-Bogen südlich von Donezk habe die russische Armee in den vergangenen 24 Stunden zwei gegnerische Attacken abgewehrt, sagte Konaschenkow. Gleichzeitig habe der russische Truppenverband Ost mehrere Luft- und Artillerie-Angriffe gegen Stellungen der ukrainischen Armee im Gebiet Saporoschje unternommen. Die jüngsten Gesamtverluste des Gegners an diesen beiden Frontabschnitten bezifferte der Generalleutnant auf über 110 Soldaten, zwei Panzer, vier Schützenpanzer, acht Panzerfahrzeuge, zwei Militärwagen und zwei Haubitzen vom Typ D-20.

Am Frontabschnitt Donezk habe der russische Truppenverband Süd vier Attacken abgewehrt. Bei den Kämpfen seien mehr als 185 ukrainische Armeeangehörige getötet worden. Ein Schützenpanzer, zwei Panzerfahrzeuge und drei Militärwagen seien außer Gefecht gesetzt worden, teilte Konaschenkow mit. Außerdem seien in der Region zwei ukrainische Munitionslager getroffen worden.

Der russische Truppenverband Zentrum habe am Frontabschnitt Krasny Liman fünf gegnerische Offensivversuche zurückgeschlagen und die Aktivitäten dreier ukrainischer Sabotage- und Aufklärungsgruppen unterbunden. In den letzten 24 Stunden seien dort mehr als 135 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Der Gegner habe zudem zwei Schützenpanzer, zwei Panzerfahrzeuge, drei Pick-ups, eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija und eine Haubitze vom Typ D-30 verloren.

Zwei weitere ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen seien nach Angaben des russischen Militärsprechers am Frontabschnitt Kupjansk ausgehoben worden. Zuletzt habe der Gegner dort bis zu 30 Armeeangehörige, einen Transportpanzer, zwei Militärwagen und eine Panzerhaubitze vom Typ М109 Paladin aus US-Produktion verloren.

Ferner gab Konaschenkow bekannt, dass die ukrainische Armee am Frontabschnitt Cherson bis zu 45 Soldaten, zwei Militärwagen und eine Haubitze vom Typ D-30 verloren habe."

