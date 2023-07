Russland: Gesetz über Verbot von Geschlechtsumwandlungen verabschiedet

Das Gesetz über das Verbot von Geschlechtsumwandlung, das im Mai in die Staatsduma eingebracht wurde, hat seine letzte Lesung hinter sich. Das russische Gesundheitsministerium erklärt, dass alle früheren Gesetze über Geschlechtsumwandlungen aufgehoben sind. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dritter und letzter Lesung haben die Abgeordneten der Staatsduma ein Gesetz über das Verbot von Geschlechtsumwandlungen verabschiedet. Der Vorsitzende der Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin schreibt auf Telegram:

"Das Gesetz zum Verbot von Geschlechtsumwandlungen wurde angenommen. Diese Entscheidung schützt unsere Bürger und Kinder."

Auf der Webseite der Duma ist zu lesen, dass die Abgeordneten die Initiative einstimmig unterstützten.

Das Dokument hatte am Vortag seine zweite Lesung durchlaufen. In der Hauptlesung wurde eine Reihe von Änderungen an dem Entwurf vorgenommen, darunter die Auflösung der Ehe im Falle einer Geschlechtsumwandlung eines der Ehepartner, ein Verbot der Adoption von Kindern und der Übernahme von Vormundschaften.

Medizinische Eingriffe im Zusammenhang mit der Behandlung von angeborenen Anomalien oder Fehlbildungen sowie genetischen oder endokrinen Krankheiten, die mit einer Störung bei der Bildung der Geschlechtsorgane bei Kindern einhergehen, werden nicht als Geschlechtsumwandlung gelten. In diesem Fall können medizinische Eingriffe vorgenommen werden, wenn die Entscheidung von einer medizinischen Kommission einer dem Gesundheitsministerium unterstellten Einrichtung getroffen wird.

Dieselbe Kommission erstellt nach den Eingriffen ein medizinisches Gutachten über die Übereinstimmung der Geschlechtsmerkmale mit den Merkmalen eines bestimmten Geschlechts. Dieses Gutachten wird benötigt, um gegebenenfalls Änderungen in den Personenstandsunterlagen vorzunehmen.

Im Mai wurde die Initiative in die Staatsduma eingebracht. Der Gesetzentwurf wurde von mehr als 360 Abgeordneten mitverfasst, darunter Wolodin selbst und seine Stellvertreter. Der Entwurf wurde am 14. Juni in erster Lesung verabschiedet. Wolodin versprach, dass die Entscheidung über das Verbot von Geschlechtsumwandlungen im Juli fallen werde.

Im vergangenen Dezember unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Gesetz, das LGBT-Propaganda, Pädophilie und Geschlechtsumwandlungen im Land verbietet. Insbesondere können natürliche Personen mit bis zu 200.000 Rubel (rund 2.000 Euro) und juristische Personen mit bis zu vier Millionen Rubel (rund 40.000 Euro) bestraft werden, wenn sie Informationen verbreiten, die Minderjährige zu einer Geschlechtsumwandlung ermutigen könnten."

