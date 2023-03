Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem Briefing am Samstagnachmittag über die Situation an der Kontaktlinie in der Ukraine berichtet. Am Frontabschnitt Kupjansk habe der Gegner bis zu 50 Armeeangehörige, fünf Panzerfahrzeuge, drei Militärwagen und eine selbstfahrende Haubitze vom Typ Gwosdika verloren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Verluste der Ukraine am Frontabschnitt Kransny Liman bezifferte der Militärsprecher auf 90 Kämpfer. Zudem seien dort in den letzten 24 Stunden zwei Panzerfahrzeuge, zwei Pick-ups, eine Haubitze vom Typ D-30 und eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija zerstört worden. Am Frontabschnitt Donezk seien zuletzt mehr als 140 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Der Gegner habe zwei Panzerfahrzeuge, vier Pick-ups, drei Militärwagen und zwei Haubitzen vom Typ D-30 verloren. Südlich von Donezk und im Gebiet Saporoschje seien in den letzten 24 Stunden 70 ukrainische Kämpfer ums Leben gekommen. Außer Gefecht gesetzt worden seien drei gegnerische Panzerfahrzeuge, eine Haubitze vom Typ D-20 und ein Militärwagen. Die ukrainischen Verluste am Frontabschnitt Cherson bezifferte Konaschenkow auf mehr als 50 Mann. Zudem seien drei Panzerfahrzeuge und 14 Militärwagen außer Gefecht gesetzt worden. Die russische Armee habe dort auch ein ukrainisches Munitionslager zerstört. Ferner berichtete Konaschenkow, dass die russische Armee in der Volksrepublik Donezk zwei US-Artillerieaufklärungsradare vom Typ AN/TPQ-36 und AN/TPQ-50 zerstört habe. Die russische Luftabwehr habe vier HIMARS- und Uragan-Geschosse sowie vier Antiradarraketen vom Typ HARM abgefangen. Darüber hinaus habe die Ukraine elf Drohnen verloren. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar 2022 insgesamt 400 Flugzeuge, 218 Hubschrauber, 3.384 Drohnen, 411 Flugabwehrraketenkomplexe, 8.264 Panzer, 1.055 Mehrfachraketenwerfer sowie 4.321 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE