Die Gründungsmitglieder der BRICS stehen vor einer historischen Entscheidung

Dies zeigt, dass die Bedeutung des Blocks seit dem ersten Treffen auf Wirtschaftsministerebene am Rande des St. Petersburger Wirtschaftsforums 2006 und dem ersten richtigen Gipfel in Jekaterinburg 2009 gewachsen ist.

Berichten zufolge bewerben sich rund 20 Länder um die Aufnahme in die fünfköpfige Organisation, und die Liste der Länder, die auf dem Treffen in Südafrika vertreten sein werden, ist dreimal so lang. Dies ist ein Zeichen der Zeit und deutet auf zwei Dinge hin: die Sehnsucht vieler nicht westlicher Nationen, mehr Einfluss auf die Gestaltung der Welt zu nehmen, und der wachsende Widerstand gegen die eigennützige westliche Dominanz in der globalen Politik, Wirtschaft, Finanzwelt und den Medien.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die BRICS (ein Akronym aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) bei der Neugestaltung der Weltordnung leichtes Spiel haben werden. Im Vorfeld des Johannesburger Gipfels kristallisierten sich zwei Themen als die größten Herausforderungen für die weitere Entwicklung der Gruppe heraus. Die eine ist die Erweiterung der Mitgliedschaft. Eine Reihe von Ländern aus der ganzen Welt steht vor der Tür der BRICS und ist bereit, einzutreten. Dazu gehören Ägypten, Algerien, Argentinien, Bangladesch, Belarus, die Demokratische Republik Kongo, Kuba, Äthiopien, Indonesien, Iran, Kasachstan, Mexiko, Nigeria, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Eine Erweiterung im großen Stil wäre ein deutliches Zeichen dafür, dass eine Alternative zu dem von den USA geführten System von Bündnissen und Partnerschaften im Entstehen begriffen ist. Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine solche Erweiterung eine viel stärker diversifizierte BRICS-Gruppe sofort stärker machen würde oder nicht.

Innerhalb der BRICS selbst gehen die Ansichten über die Erweiterung auseinander. Dennoch gibt es ein Modell, das sich als nützlich erweisen kann.

Eine andere nicht westliche Gruppe mit einigen der gleichen Teilnehmerstaaten hat die Erweiterungsfrage gemeistert, ohne die Wirksamkeit zu verwässern. Es handelt sich um die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), der zunächst Russland, China und drei zentralasiatische Staaten angehörten. Im Laufe der Zeit hat die SOZ eine Formel für die Kategorien der teilnehmenden Länder und Kriterien sowie Verfahren für die Aufnahme neuer Vollmitglieder gefunden. Die Organisation konnte ihre Vollmitgliedschaft auf Indien und Pakistan, Usbekistan und den Iran ausweiten, und eine Reihe weiterer Länder steht kurz vor der Aufnahme. Wenn der Ansatz der SOZ von den BRICS übernommen wird, könnte dieses Modell eine Lösung sein.

Die andere Herausforderung für den Block besteht darin, neue Finanzinstrumente zu entwickeln, um die Abhängigkeit der nicht westlichen Volkswirtschaften vom Dollar zu verringern. Washingtons Einsatz seiner Währung als Waffe in seinem hybriden Krieg gegen Russland und seine gleichzeitige Manipulation des Handels und der Technologie gegen China haben dieses Thema dringend gemacht. Westliche Beschränkungen haben die Aktivitäten der Neuen Entwicklungsbank der BRICS behindert. Es wurde gefordert, dass die Gruppe eine gemeinsame Währung schafft, um das Monopol des Dollars im Weltfinanzwesen zu brechen. Es liegt jedoch auf der Hand, dass die Schaffung einer Reservewährung für fünf sehr unterschiedliche Volkswirtschaften, von denen China zwei Drittel des gesamten nominalen BIP der Gruppe ausmacht, gegen den eifrig gehüteten Grundsatz der nationalen Souveränität verstoßen wird. Das ursprüngliche Ziel, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, wird nicht erreicht werden.

Ein praktischerer Weg wäre es, die derzeit zunehmende Praxis der Verwendung nationaler Währungen im Handel zwischen den BRICS-Ländern zu verbessern. Der Yuan und der Rubel machen mehr als die Hälfte des chinesisch-russischen Handelsumsatzes aus; Russland akzeptiert die Rupie für das Öl, das es nach Indien liefert; Brasilien handelt mit China in Yuan und so weiter. Diese Transaktionen haben zwar den Vorteil, dass sie frei von der Einmischung von Drittländern sind, doch können sie aufgrund der Probleme mit der Konvertierbarkeit einiger Währungen, ihrer begrenzten Verwendbarkeit außerhalb des Ausgabelandes und der Instabilität des Wechselkurses Kosten verursachen und tun dies auch. Dies sind die Probleme, die angegangen werden müssen. Während eine BRICS-Währung noch in weiter Ferne liegt, wäre es sinnvoller, an der Verbesserung des internationalen Zahlungs- und Abrechnungssystems innerhalb der Gruppe zu arbeiten.

Die BRICS werden oft mit der G7 verglichen. Doch obwohl der Vergleich in gewisser Weise gerechtfertigt ist, unterscheiden sich die beiden Gruppen grundlegend in ihren Zielen, ihrer Struktur und ihrer Entwicklung. Die G7 ist politisch, wirtschaftlich und ideologisch homogen, während die BRICS in jeder Hinsicht eine große Vielfalt aufweisen; die G7 wird im Wesentlichen von den Vereinigten Staaten angeführt, wobei die anderen ehemaligen Großmächte diese Führung fraglos akzeptieren, während bei den BRICS das wirtschaftliche Gewicht Chinas nicht zu einer Hegemonie Pekings führt.

Die G7 ist globalistisch in dem Sinne, dass sie versucht, ihre Modelle und Moralvorstellungen auf den Rest der Welt zu projizieren, während die BRICS-Länder ausschließlich auf ihre nationale Souveränität bedacht sind. Gleichzeitig ist die G7 eindeutig exklusiv, der Westen steht klar über den anderen, während die BRICS genau das Gegenteil sind: Sie umfassen die Vielfalt der verschiedenen Zivilisationen und Kulturen.

Die Rolle der G7 besteht darin, die alte Ordnung, in der der Westen dominiert, zu bewahren; das Ziel der BRICS-Mitglieder ist es, Elemente einer neuen, vielfältigeren und ausgewogeneren Weltordnung aufzubauen – zunächst untereinander und dann, um die Entwicklung der internationalen Ordnung weiter zu beeinflussen. BRICS ist kein Versuch, ein Nullsummenbündnis zu schaffen. Sie sind der Kern dessen, was man als Weltmehrheit bezeichnen kann, die eher auf Entwicklung als auf Vorherrschaft abzielt. Der Weg dorthin wird hart und nicht ohne Widerstände sein, aber mit dem Anbringen weiterer Puzzleteile wird sich schließlich das Fundament einer offeneren und integrativeren Weltordnung herausbilden.

Dmitri Trenin ist Professor an der Higher School of Economics und Senior im Kollegium für Forschung am Institut für globale Ökonomie und internationale Beziehungen. Er ist zudem Mitglied des russischen Rates für internationale Beziehungen."

