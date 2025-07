Weltausstellung in Japan: Können Sie sich vorstellen, mit dem Auto nach Japan zu fahren?

Sieben Fahrzeuge mit einer tschechoslowakischen Besatzung starteten in Prag mit dem Ziel der Weltausstellung in der japanischen Stadt Osaka.

Die „ROBOT Prague – Osaka Expedition" wurde von der historischen SAKURA-Expedition von 1970 inspiriert, mit der Absicht, die tschechoslowakische Freundschaft und technische Kompetenz, aber auch die Freude am Reisen zu präsentieren. Ihr erster Halt war in Bratislava.

Ziel der Expedition ist es, die Strecke von der Tschechischen Republik nach Japan in historischen Fahrzeugen zurückzulegen. Sie wurden heute Morgen vom tschechischen Präsidenten Petr Pavel feierlich aus der Tschechischen Republik verabschiedet. Anschließend begaben sie sich zum Präsidentenpalast in Bratislava, wo die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Präsident Peter Pellegrini stattfand.

„Für den Präsidenten der Slowakischen Republik war es eine große Ehre, die Schirmherrschaft für diese wunderbare und edle Veranstaltung zu übernehmen, zumal sie auch vom Präsidenten der Tschechischen Republik, Petr Pavel, gesegnet wurde. Wir können diese gemeinsame Geste daher als Symbol für die anhaltend außergewöhnlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern betrachten. Ebenso wertvoll und symbolträchtig ist die Tatsache, dass dieses mutige Projekt von den Botschaftern aller Staaten, durch die die Expedition führen wird, unterstützt wird", erklärte Peter Vodráška, Leiter des Büros des Präsidenten der Slowakischen Republik, bei der heutigen Begrüßung der Expeditionsteilnehmer im Präsidentenpalast in Bratislava.

Die Besatzungen der ROBOT Prag – Osaka Expedition werden 16.000 Kilometer zurücklegen und am 20. Juli 2025 in Osaka, Japan, eintreffen.

„Es ist uns eine Ehre, die Besatzungen in Japan auf der Weltausstellung auch in der slowakischen Ausstellung begrüßen zu dürfen. Im Präsidentenpalast in Bratislava übergaben wir einen weiteren Passagier für ihr Auto: KINJI, das Maskottchen unseres Ausstellungsraums, wird die Reise mit ihnen fortsetzen. Wir freuen uns darauf, sie in Japan willkommen zu heißen, wenn alle wohlbehalten angekommen sind und die anspruchsvollen Kilometer sicher zurückgelegt haben", erklärte Michaela Bočkayová, Direktorin der slowakischen Ausstellung EXPO 2025 OSAKA.

Quelle: SLOVAKIA TRAVEL (ots)