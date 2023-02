EU-Kommission brandmarkt Hershs Untersuchung zu Nord-Stream-Explosionen als Spekulation

Die Europäische Kommission bezeichnet die Untersuchung des US-Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh über die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines als "Spekulation" und lehnt eine Stellungnahme dazu ab. Das EU-Organ beharrt auf eine offizielle Ermittlung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Europäische Kommission hat den Artikel des US-Investigativjournalisten Seymour Hersh, wonach die Terroranschläge auf die russischen Nord-Stream-Gaspipelines von den USA mit Unterstützung Norwegens unter dem Deckmantel der NATO-Übung BALTOPS durchgeführt worden seien, als Spekulation bezeichnet. Andrea Masini, ein Sprecher der Europäischen Kommission, erklärte dies gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS:

"Wir äußern uns nicht zu Spekulationen über die Täter des Sabotageaktes gegen die Nord-Stream-Pipelines. Die einzige Grundlage für eine mögliche Antwort auf diese Frage ist eine offizielle Untersuchung."

Masini unterstrich, dass solche Untersuchungen in der Verantwortung der zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten lägen, die noch nicht abgeschlossen worden seien. Bislang stehe nur fest, dass die Pipelines durch einen vorsätzlichen Sabotageakt zerstört worden seien, hieß es weiter.

Diese Antwort an die Anfrage der russischen Agentur war die erste Reaktion der Europäischen Kommission auf den Beitrag des US-Journalisten, der am 8. Februar veröffentlicht worden war. Seit der Veröffentlichung der Hersh-Untersuchung stellte kein einziger westlicher Journalist in Brüssel bei einer der zahlreichen Presseveranstaltungen der Europäischen Kommission und des außenpolitischen Dienstes der EU Fragen bezüglich der Haltung der Europäischen Kommission zu den Ergebnissen der Ermittlung.

Ursprünglich sprach sich die Europäische Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen gegen das Nord-Stream-Projekt aus und betrachtete es als "Instrument der politischen Einflussnahme Russlands" auf Deutschland und die EU-Länder. Um das Potenzial von Nord Stream 2 zu begrenzen, änderte die Europäische Kommission im Jahr 2019 sogar die EU-Gasgesetzgebung, indem sie in Rekordzeit Neueinführungen an der EU-Gasrichtlinie verabschiedete. Dieses Dokument ermöglichte die rechtliche Begrenzung der Gasförderung durch diese Pipeline auf 50 Prozent ihrer Kapazität.

Am 8. Februar berichtete der US-amerikanische Enthüllungsjournalist Seymour Hersh in einem Artikel unter Berufung auf eine Quelle, dass im Juni 2022 unter dem Deckmantel der BALTOPS-Übung von Tauchern der US-Marine, die von norwegischen Experten unterstützt worden seien, Sprengsätze unter den russischen Gaspipelines platziert worden seien. Laut Hersh sei die Entscheidung, die Sabotage durchzuführen, von US-Präsident Joe Biden nach neunmonatigen Gesprächen mit Regierungsvertretern getroffen worden, die sich mit Fragen der nationalen Sicherheit befassten.

Adrienne Watson, Leiterin des Pressebüros des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, bezeichnete auf Anfrage von TASS die von Hersh geschilderte Version ebenfalls als "eine komplette Lüge und eine völlige Fiktion"."

Quelle: RT DE