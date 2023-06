Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus unternahmen die ukrainischen Streitkräfte im Laufe des vergangenen Tages weitere Versuche, am Frontabschnitt Süddonezk und bei der Stadt Artjomowsk vorzustoßen. In der Nähe von drei Siedlungen in der Volksrepublik Donezk griffen ukrainische Kräfte insgesamt sechsmal an. Dabei erlitten sie Verluste von bis zu 275 Soldaten sowie von vier Panzern, 15 gepanzerten Kampffahrzeugen, acht Fahrzeugen und einer Haubitze des Typs Msta-B.

Südlich der Stadt Artjomowsk wurden zwei weitere ukrainische Angriffe unterbunden. Russische Truppen ließen keinen Einbruch in ihre Verteidigung zu. Infolge der Kämpfe verlor die Ukraine bis zu 350 Soldaten. Zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und sechs Fahrzeuge wurden zerstört.

Quelle: RT DE