CGTN: Xi Jinping unterstreicht mit seinem Besuch in Guizhou Chinas Engagement für eine hochwertige Entwicklung

Bei den diesjährigen zwei Sitzungen − Chinas jährlichen legislativen und politischen Beratungssitzungen − ist hochwertige Entwicklung ein Schlagwort. Die erste örtliche Inspektionsreise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping nach den beiden Tagungen hat erneut gezeigt, dass das Land fest entschlossen ist, eine qualitativ hochwertige Entwicklung anzustreben, die entscheidend für seinen Modernisierungsprozess ist. Von Montag bis Dienstag besuchte Xi die südwestchinesische Provinz Guizhou. Dabei rief er die Provinz auf, an einer qualitativ hochwertigen Entwicklung festzuhalten und das Wachstum durch eine weitere Vertiefung der Reformen und durch umfassende Öffnung voranzutreiben. Hochwertige Entwicklung in der chinesischen Modernisierung Während des Besuchs wies Xi darauf hin, dass eine qualitativ hochwertige Entwicklung eine wesentliche Voraussetzung für das Vorantreiben der chinesischen Modernisierung ist. Er forderte Guizhou auf, eine qualitativ hochwertige Entwicklung anzustreben, indem es seine Wirtschaft stärkt, Innovationen vorantreibt und traditionelle Industriezweige umwandelt, während es gleichzeitig für den Schutz seiner Umwelt sorgt. Guizhou, einst als die „ärmste" Provinz angesehen, hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht und bis 2021 innerhalb eines Jahrzehnts über 9,2 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Im Jahr 2024 erreichte das BIP von Guizhou 2,27 Billionen Yuan (311,6 Milliarden Dollar) und wuchs damit um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was über der durchschnittlichen Wachstumsrate des Landes von fünf Prozent liegt. Guizhou wird oft als Chinas Big-Data-Drehscheibe bezeichnet und ist die erste nationale umfassende Big-Data-Pilotzone des Landes, wo die Big-Data-Industrie als Rückgrat einer hochwertigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung gefördert wird. Derzeit sind in der gesamten Provinz 47 große Rechenzentren entweder im Bau oder bereits in Betrieb. Durch unermüdliche Anstrengungen in Sachen Umweltschutz konnte die Provinz, in der sich das größte Steinwüstengebiet in China befindet, bis Ende 2023 einen Anstieg der Waldfläche auf 63 Prozent verzeichnen. Im Jahr 2024 erfüllten die größten Städte in Guizhou an 99,1 Prozent der Tage ausgezeichnete Luftqualitätsstandards. Vertrauen in die Kultur Xi betonte, dass Guizhou reich an historischer, roter und ethnischer Kultur sei, und rief die Provinz dazu auf, die traditionelle Kultur zu bewahren und das kulturelle Selbstvertrauen zu stärken, um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu fördern. Bei seinem Besuch im Dong-Dorf Zhaoxing im Landkreis Liping am Montag saß Xi mit den Dorfbewohnern um eine Feuerstelle herum und debattierte mit ihnen über die Rundum-Wiederbelebung des ländlichen Raums an einem Trommelturm, einem für die ethnische Gruppe der Dong einzigartigen Bauwerk, das als gemeinschaftlicher Treffpunkt dient. Xi betonte, dass Gebiete mit einem hohen Anteil ethnischer Minderheiten ihre besondere Kultur bewahren und sie durch die ganzheitliche Entwicklung von Kultur und Tourismus zur Geltung bringen sollten. Der Tourismus hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt und der ländliche Tourismus floriert, sagte Xi und wünschte den Dorfbewohnern, dass sich ihr Leben mit jedem Tag weiter verbessert. In den letzten Jahren hat das Dong-Dorf Zhaoxing die Tourismusindustrie durch die Einrichtung von mehr als 400 Hotels, Gasthöfen und Restaurants stark entwickelt. Darüber hinaus wurden mehr als 60 traditionelle Handwerksbetriebe gefördert und Beschäftigung und Unternehmertum für mehr als 2.000 Menschen ermöglicht. Im vergangenen Jahr zählte das Dorf 1,027 Millionen Besucher, was einem Zuwachs von 63,4 Prozent entspricht. Die Einnahmen aus dem Tourismus erreichten 1,02 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 63,8 Prozent entspricht. Das kollektive Wirtschaftseinkommen des Dorfes erreichte 2,45 Millionen Yuan, während das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Dorfbewohner um 12,3 Prozent auf rund 41.600 Yuan stieg. Quelle: CGTN (ots)